Kašlu na drahé kuchyňské roboty. Tenhle trik s vidličkou zvládne totéž za 2 minuty

Robot za pár tisíc korun se u spousty domácností válí ve skříni a na světlo se dostane jednou za uherský rok. Přitom to hlavní, kvůli čemu si ho lidé pořizují, zvládne i obyčejná vidlička. Stačí pár jednoduchých fíglů, díky kterým je ruční práce otázkou několika minut.
Co od robota doma čekáme
Když se zeptáte lidí, na co robota nejčastěji používají, většina odpoví podobně:
ušlehat smetanu na dort, vypěnit bílky na sníh, prošlehat řidší těsto na bublaninu. Přečtěte si také: Trik na svíčkovou, který v restauracích nikdo neprozradí. Stačí 1 lžíce navíc a omáčka bude sametová
Skoro vždy jde o malé množství, které stroj zvládne za chviličku a pak ho musíte pracně umýt.
Právě tyhle drobné úkoly zvládnete i ručně, mnohdy dřív, než stačíte robota vytáhnout a zapojit. Rozhoduje správná příprava, síla svalů je až druhořadá.
Studená smetana je základ
První pravidlo zní: všechno musí být pořádně vychlazené. Smetanu i misku dejte na chvíli do lednice a vytáhněte je až ve chvíli, kdy se pustíte do práce. Teplá smetana se šlehat nechce, a když do ní budete dlouho rýt, místo pěny získáte hrudky másla.
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Stejně důležité je, jakou smetanu koupíte. Ke šlehání se hodí jen ta s obsahem tuku aspoň 33 procent. Právě tuk drží výsledný tvar, takže čím je ho víc, tím snáz a pevněji smetana ztuhne. Smetana na vaření nebo do kávy má tuku málo a v míse zůstane tekutá, ať se snažíte sebevíc.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Druh smetany Obsah tuku Výsledek při šlehání ke šlehání aspoň 33 procent snáz a pevněji ztuhne, drží tvar na vaření nebo do kávy málo zůstane tekutá Vidlička, zápěstí a nakloněná mísa
Teď ten samotný trik. Vezměte pevnou vidličku, nakloňte misku a šlehejte rychlými krouživými pohyby ze zápěstí. Nezapojujte celou paži, ta se unaví během chvilky. Náklon mísy pomáhá dostat do smetany co nejvíc vzduchu, a právě vzduch dělá tu nadýchanou pěnu.
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Vidlička s hustšími hroty nabere vzduchu víc než jedna tenká, proto sáhněte po masivnějším kusu. U malé porce, tak na ozdobení dvou dezertů, máte hotovo za pár minut. Jen to nepřeženete. Jakmile pěna drží tvar, přestaňte, další šlehání by ji srazilo do másla.
Špetka soli a pár kapek citronu
Cukr si nechte až na konec a přidejte ho teprve ve chvíli, kdy smetana začne houstnout. Když ho nasypete hned na začátku, klidně se usadí na dně a nepomůže. A malý tip navrch: ke sladké šlehačce přidejte i špetku soli. Zní to zvláštně, ale chuť tím pěkně vytáhnete.
U bílků funguje jiná pomůcka. Pár kapek citronové šťávy nebo špetka soli jim pomůže lépe ztuhnout a držet pěnu. Cukráři na to používají takzvaný vinný kámen, ale citron z lednice zastane skoro totéž.
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Vaječný sníh je vlastně stejná disciplína jako smetana. Nejdůležitější je čistá mísa, ve které nesmí zůstat ani kapka tuku nebo kousek žloutku, jinak bílky neušleháte. Klidně ji před prací vytřete kouskem citronu.
Vaječný sníh ušleháte ručně stejně dobře jako smetanu, jen mísa musí být dokonale čistá a odmaštěná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pak šlehejte v nakloněné míse tam a zpět, dokud pěna nezačne držet špičky. Poznáte to snadno. Když misku obrátíte dnem vzhůru, sníh zůstane na místě a nesteče. Trpělivost se vyplatí, ruční sníh bývá pěkně nadýchaný.
Kde drahý stroj pořád vyhraje
Buďme upřímní, vidlička nespasí všechno. Na tuhé kynuté těsto na chleba, mletí masa nebo velkou dávku krému na oslavu se robot hodí a ruce byste si jinak utahali. Když ale potřebujete jen kopeček šlehačky ke kávě nebo trochu sněhu do těsta, drahý stroj klidně nechte ve skříni.
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A pokud vás šlehání zápěstím neláká ani trochu, existuje ještě jedna cesta. Nalijte vychlazenou smetanu do poloviny zavařovací sklenice, pevně zavřete víčko a energicky s ní třepejte, dokud pěna nezhoustne. Za chvíli máte hotovo a špinavého nádobí skoro žádné.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-uslehat-slehacku-rychle-20300307.html, https://kuchynelidlu.cz/clanek/jak-ze-smetany-vyslehat-perfektni-slehacku-, https://m.pikant.cz/tipy-triky/857-vyslehat-z-bilku-dokonaly-snih-neni-jen-tak-se-spravnou-technikou-a-extra-prisadou-budou-tuhe-jako-nikdy.html, https://www.tyden.cz/rubriky/relax/tipy-a-rady/kutil-adam-jak-naslehat-slehacku-bez-slehace_396369.html, https://pastrychefonline.com/how-to-whip-cream-by-hand/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-na-slehacku