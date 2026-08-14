Kasematy na Špilberku ožijí válečnou historií. Návštěvníky čekají i dobové nahrávky

První ze tří plánovaných rekonstrukcí kasemat je u konce a návštěvníci Špilberku se tak mohou těšit na novou expozici. Prohlídka se zaměřuje především na závěr druhé světové války a přibližuje pád německé nadvlády v Brně. Slavnostní otevření se uskuteční na Den Brna.
Kasematy jsou klenuté podzemní či do valů vestavěné chodby a místnosti v pevnostech. Původně sloužily k vojenským účelům, jako byl přístup ke střeleckým komorám, úkryt pro vojáky nebo sklad. Často se také měnily v obávaná vězení.
Nejstarší prohlídkový okruh se nově pyšní stálou expozicí s názvem Kasematy válečné. Kasematy jsou součástí prohlídkových tras Špilberku už 140 let. Významnou část jejich historie ale představuje také období druhé světové války.Právě tomuto období se věnuje nová expozice, která je rozdělena do dvou částí. Druhá z nich se věnuje bombardování Brna na konci války, kdy byly nálety téměř na denním pořádku.
Celá expozice se nachází v nedokončeném protileteckém krytu a nabízí chronologický pohled na období druhé světové války. „Ač se mělo jednat o kryt pro zdejší posádku, rozhodli jsme se její značnou část věnovat především bombardováním Brna v letech 1944 – 1945 a jeho následkům na civilní obyvatelstvo, což je stále velice aktuální téma,“ řekla jedna z kurátorské dvojice Anežka Špinlerová.
Každá z místností má své vlastní téma. „Pro zprostředkování intenzivnějšího zážitku návštěvníkům jsme v expozici pracovali s unikátními materiály jako jsou snímky přestavby Špilberku na kasárna v letech 1939-1941, velkoformátové fotografie z ulic Brna těsně po bombardování, vzpomínky pamětníků, propagandistické plakáty, dobové nahrávky nebo filmový týdeník z roku 1944,“ uvedl druhý z kurátorské dvojice Michal Hančák.
Prohlídka nebude jen vizuální
Návštěvníci se mohou těšit také na několik zajímavých dobových nahrávek, které se historikům podařilo dohledat. „Hned první místnost bude mít nahrávku Emila Háchy. Smutný projev, kdy vzniká protektorát Čechy a Morava. A podařilo se nám najít i další zachovanou nahrávku z předání Špilberku německému Wehrmachtu,“ láká Hančák.
V kasematech hraje důležitou roli také práce se světlem. První část expozice, která se zaměřuje na válku, je nasvícena žlutě, zatímco druhou část věnovanou náletům doprovází modré světlo. To návštěvníkům pomáhá orientovat se v jednotlivých částech prohlídky.
Mezi zajímavé exponáty patří také kopie letecké pumy. Na konci prohlídky se nachází pietní místo se jmény obětí.
Na celé rekonstrukci se podílí Muzeum města Brna. Zatím se podařilo dokončit a otevřít jednu ze tří plánovaných částí. „Další prostory budou postupně zpřístupňovány podle harmonogramu revitalizace ostatních prostor. V roce 2027 budeme otevírat expozici Kasematy vězeňské a následovat budou zatím s pracovním názvem Kasematy pevnostní,“ upřesnil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.