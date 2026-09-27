Kartonová bedna, noviny a 25 °C. Za pár dní zčervenají i zelená rajčata, ale jedna chyba vás může připravit o celou várku

Konec srpna a začátek září přinášejí na české zahrádky každoroční dilema: keře plné plodů, které ještě nestihly zčervenat, a předpověď, v níž se střídají chladné noci s deštěm. Letošní sezóna 2026 přidala zvláštní zápletku:
ČHMÚ vyhodnotil červenec jako mimořádně suchý a srpen jako silně teplotně nadnormální, takže tlak plísně rajčete se letos region od regionu výrazně liší. Právě proto má smysl vytřídit dorostlé zelené plody a stáhnout je dovnitř dřív, než přijdou delší deště a studené noci, které podle Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ spouštějí nástup Phytophthora infestans. Celý trik spočívá v jednom rozhodnutí učiněném ještě u keře. Které zelené rajče skutečně dozraje a které jen zůstane tvrdé
Zdaleka ne každý zelený plod dokáže po utržení pokračovat v dozrávání. Šanci mají výhradně kusy ve fyziologické zralosti, odborně „mature green“ až „breaker“. Jak je poznat? Plod dosáhl plné velikosti odrůdy, spodní část kolem květní jizvy začíná blednout nebo se na ní rýsuje jemná bílá hvězdice a slupka ztrácí sytě tmavý odstín. Kdo si chce být jistý, může obětovat jeden kus a rozříznout ho: uvnitř by měl být gel ve všech komorách a semena natolik vyvinutá, že je nůž při řezu nepřesekne. Tenhle vnitřní test doporučuje komerční příručka University of Georgia jako nejspolehlivější měřítko sklizňové fáze.
Zcela tuhé, sytě tmavě zelené kusy, které ještě nedorostly do konečného objemu, mívají slabou šanci na slušnou chuť. Dozrávací proces u rajčete funguje jako klimakterium: ve správný okamžik se zvýší produkce etylenu, nastoupí dýchání, chlorofyl se rozpadá a nastupují karotenoidy. Když se plod utrhne příliš brzy, tahle kaskáda se buď nespustí vůbec, nebo proběhne neúplně. Výsledkem bývá mdlé, vodnaté rajče s gumovou texturou.
Bedna, papír a správná teplota: jak vytvořit domácí dozrávárnu
Princip domácího dozrávání je prostý. Kartonová krabice slouží jako improvizovaná komůrka: plody se uloží maximálně ve dvou vrstvách, mezi ně se proloží novinový papír nebo kuchyňské utěrky. Papír tlumí otlaky, omezuje vysychání a pomáhá udržet stabilnější mikroklima. Vrch bedny se přikryje dalším listem, čímž vznikne mírně uzavřený prostor, kde se přirozeně hromadí etylen uvolňovaný samotnými plody.
Klíčovým parametrem je teplota. Profesionální posklizňové zdroje uvádějí jako standard 18–21 °C; pro rychlejší domácí „dojití“ funguje i 21–24 °C. Nad zhruba 27 °C se vybarvování paradoxně zhoršuje, protože lykopen se při vyšším teple tvoří hůř. Ideální místo je teplejší pokoj, komora nebo chodba bez přímého slunce. Lednice je nepřítel: chlad pod 13 °C dozrávání prakticky zastaví a poškodí texturu.
Při pokojové teplotě lze počítat orientačně s 10–14 dny do plného vybarvení. Plody ve fázi breaker, tedy s prvním nádechem růžové, bývají hotové rychleji. Zrale zelené kusy potřebují trpělivost; při chladnějším uložení kolem 13–16 °C se proces natáhne i na několik týdnů.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Zelená rajčata ve fázi green mature ještě dozrát zvládnou Jediná chyba, která dokáže zničit celou várku najednou
Největší riziko domácího dozrávání se skrývá v jediném nakaženém plodu. Stačí do bedny uložit kus s vodnatou olivově hnědou skvrnou, vrásčitým povrchem nebo měknoucím místem, a během pár dnů se choroba rozšíří na sousední rajčata. ÚKZÚZ výslovně uvádí, že plíseň rajčete pokračuje i na plodech po sklizni. V těsnějším prostoru krabice navíc snáze vzniká kondenzace, která podle posklizňových dat UC Davis přímo podporuje růst povrchových plísní.
Proto platí železné pravidlo: před uložením každý kus prohlédnout a osahat. Jakýkoli mokrý flek, prasklina s mokváním, šedý či bílý povlak nebo pronikavý zápach znamená okamžité vyřazení. A kontrola nekončí uložením; bednu je třeba otevírat denně, nejméně obden, a podezřelé kusy bez váhání odstranit. Jedno shnilé rajče v rohu dokáže za víkend proměnit celou krabici v zapáchající kaši.
Co s dozrálými rajčaty: omáčky, mrazák i zavařovačky
Plody dozrálé v bedně se hodí ke stejnému zpracování jako ty z keře. Rovnoměrně vybarvená, zdravá rajčata lze rovnou nakrájet do salátu, uvařit do omáčky nebo zamrazit. Po rozmrazení se textura změní, mražená rajčata proto směřujte výhradně do vařených pokrmů. Při zavařování platí univerzální pravidlo: používat pouze nepoškozené kusy a všechny rajčatové výrobky bezpečně okyselit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková