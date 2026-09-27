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Kartonová bedna, noviny a 25 °C. Za pár dní zčervenají i zelená rajčata, ale jedna chyba vás může připravit o celou várku

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Jediná kartonová bedna a pár listů novin dokážou zachránit desítky zelených rajčat, která by jinak na záhoně zmrzla nebo zplesnivěla. Rozhodující je vědět, která z nich vůbec dokážou dozrát.
Při dozrávání zelených rajčat nejlépe poslouží kartonová krabice

Při dozrávání zelených rajčat nejlépe poslouží kartonová krabice

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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