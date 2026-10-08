Kartáč plný vlasů: Trik spočívá v odstranění vlasů před namočením

Kartáč plný vlasů: Trik spočívá v odstranění vlasů před namočenímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
kartáčeZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 08.10.2026 07:00
Kolečka kancelářské židle během používání zachytávají prach, vlasy, chlupy i drobky. Nečistoty se postupně...
Bytový textil je praktickým i estetickým doplňkem každé domácnosti. Patří zde záclony, závěsy, přehozy a...
Ať už vybíráte interiérové dveře do svého bytu, na chatu či do domku v zahrádkářské kolonii, vzhled bývá...
Použitý čajový sáček většinou skončí během několika vteřin v koši. Přitom ho můžete ještě využít. Zvlášť...
úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →