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Karosárna, lakovna i 3D tiskárny. Kyjovská střední škola otevřela nové dílny

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Studenti kyjovské střední školy mají k dispozici nové dílny a moderní technologie. Škola dokončila rozsáhlou modernizaci za zhruba 220 milionů korun. V novém centru najdou například karosárnu, lakovnu, 3D tiskárny nebo kolaborativního robota.
Karosárna, lakovna i 3D tiskárny. Kyjovská střední škola otevřela nové dílny

Karosárna, lakovna i 3D tiskárny. Kyjovská střední škola otevřela nové dílny

Zdroj: Jihomoravský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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