Karosárna, lakovna i 3D tiskárny. Kyjovská střední škola otevřela nové dílny

Karosárna, lakovna i 3D tiskárny. Kyjovská střední škola otevřela nové dílnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Karosárna, lakovna i 3D tiskárny. Kyjovská střední škola otevřela nové dílnyZdroj: Jihomoravský kraj
Článek byl publikován 09.10.2026 11:30
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →