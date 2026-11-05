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Karnola v Krnově znovu ožívá: bývalí zaměstnanci zachraňují textilní historii po požáru i povodni

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V budově bývalé přádelny krnovského textilního závodu Karnola, která je národní kulturní památkou, se opět pracuje. Devět let po devastujícím požáru, jenž dílnu vzorkovny…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:30

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