Karlštejn odolává 700 let bez prasklin. Za pevností zdí stojí hydraulické vápno, které tvrdne i pod vodou

Roku 1348 začali dělníci na vápencové ostrožně nad Berounkou budovat hrad, do kterého měl císař uložit korunovační klenoty a říšské relikvie. V listopadu 2026 je to 678 let a sedmisté výročí se pomalu blíží. Za tu dobu přišly husitské války, obléhání, zima za zimou a desítky generací návštěvníků. Karlštejn pořád stojí na své skále a vypadá, jako by na něj čas zapomněl. Za jeho výdrží stojí kombinace pečlivě vybraného podloží, nesmírně mohutných zdí a pojiva, které si s vodou rozumí. Přidejme k tomu staletí obnov a máme recept na stavbu, jakou dnes postavit neumíme.
Sedm metrů kamene: tajemství tlustých zdí Velké věže
První a nejviditelnější důvod výdrže leží přímo pod nohama. Hrad sedí na skalní vápencové ostrožně a jeho budovy stoupají po stupňovitých terasách. Dole jsou provozní části se Studniční věží, výš Císařský palác a Mariánská věž a úplně nahoře šedesátimetrová Velká věž. Tak to popisuje oficiální
historie hradu Karlštejn, který spravuje Národní památkový ústav. Každé patro komplexu se opírá o rostlou skálu. Zemina se tu nesesouvá ani nesedá, takže statika nemusí bojovat s pohybem základů.
Druhým trumfem jsou rozměry. Podle studie Zdeňka Chudárka ve Zprávách památkové péče z roku 2019 mají obvodové zdi věží tloušťku zhruba 3,5 metru. Severní stěna Velké věže přesahuje sedm metrů. Pro srovnání: běžná nosná zeď rodinného domu dnes měří kolem půl metru, takže stěna Velké věže je čtrnáctkrát mohutnější. Takový masiv rozkládá zatížení do obrovského objemu zdiva. Lokální vada, vlhké místo nebo drobná porucha malty se v něm doslova ztratí.
Výstavba navíc probíhala po etapách. Kaple svatého Kříže byla vysvěcena roku 1365 a tím se uzavřela hlavní stavební fáze. Sedmnáct let práce znamenalo, že jednotlivé části měly čas dosednout a vyzrát, než na ně přišla další váha.
Hydraulické vápno: malta, které vlhko pomáhá tvrdnout
Třetí díl skládačky tvoří samotné pojivo. Středověké zdi držely pohromadě díky vápenné maltě a právě v ní se skrývá chemie, která laiky fascinuje nejvíc.
Obyčejné, takzvané vzdušné vápno tvrdne pomalu. Potřebuje oxid uhličitý ze vzduchu, se kterým postupně reaguje a mění se zpět ve vápenec. Ve sklepích a v hloubi silných zdí ovšem vzduch chybí a karbonatace tam vázne. Hydraulické vápno si poradí jinak. Obsahuje složky, které reagují přímo s vodou, takže tuhne i ve vlhku a dokonce pod hladinou. Text Národního památkového ústavu „
K hydraulickým vápnům“ z Vápenného semináře 2016 uvádí, že takové pojivo tuhne rychleji a dosahuje vyšších pevností než vzdušné vápno.
Pro hrad na skále, kde do zdí zatéká déšť a v suterénech se drží vlhkost, jde o mimořádně cennou vlastnost. Malta schopná zrát i v mokru dává zdivu pevnost tam, kde by běžná směs zůstala měkká celá desetiletí.
Středověcí stavitelé o chemických reakcích nic nevěděli. Znali ale svůj kámen. Hydraulické vlastnosti získávala malta z „nečistého“ vápence s příměsí jílu nebo z přísad, třeba z cihlové drti. Šlo o empirii předávanou z mistra na tovaryše, žádnou zapomenutou alchymii. Okolí Karlštejna k tomu nabízelo ideální podmínky. Český kras je součástí Barrandienu se silurskými a devonskými vápenci a místní vápenictví zažilo právě za Karla IV. výrazný rozmach.
Od Juditina mostu po Pantheon: tradice pojiva, které vydrží
Že čeští stavitelé uměli hydraulické vápno vyrobit, dokládá laboratoř. Analýza malt Juditina mostu, publikovaná ve Zprávách památkové péče v roce 2013, ukázala, že se v Praze pálilo hydraulické vápno z místních jílovitých vápenců už v polovině 12. století. Tedy zhruba dvě stě let před založením Karlštejna. Badatelé navíc zjistili, že nejnamáhanější části mostovky a vozovky obsahovaly vyšší podíl hydraulických složek. Stavitelé zkrátka volili silnější směs přesně tam, kde ji konstrukce potřebovala.
Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Pražská tradice se pak dočkala i mezinárodního věhlasu. Staropražské hydraulické vápno se později proslavilo pod jménem „Pasta di Praga“.
Kořeny celé technologie sahají ještě hlouběji. Římané míchali vápno se sopečným popelem z okolí Pozzuoli a vznikal tak pucolánový beton, který tuhl i v mořské vodě. Inženýr Norbert Delatte ve svém přehledu uvádí jako příklady přístavní mola, akvadukty, mostní pilíře a kupoli Pantheonu s rozpětím 43,4 metru. Výzkumníci z MIT v roce 2023 popsali, jak drobné vápenné hrudky v římském betonu fungují jako zásobárna. Jakmile do trhliny pronikne voda, rozpustí část vápna a to v puklině znovu vykrystalizuje. Beton si tak drobné vlasové poruchy sám zacelí.
Podle nás je v tom klíč k pochopení starých hradů. Vápenná malta zůstává poddajná a prodyšná, pracuje se zdivem a drobné pohyby vstřebá, místo aby praskla.
Proč cement památkám škodí a co pomohlo Karlštejnu přežít
Moderní cement je pevný a hutný. Právě to se mu ve starém zdivu vymstí. Metodika oprav nosných konstrukcí památkově chráněných objektů upozorňuje, že cementová malta s nízkou pórovitostí zadržuje vlhkost za povrchem. Voda pak nemá kudy vysychat, vyluhuje původní pojivo a rozrušuje kámen i cihlu. Výsledkem bývá odtržený líc zdi. Tvrdší tedy automaticky neznamená trvanlivější.
Karlštejn by bez lidské péče dnešní podobu neměl. Po roce 1480 prošel pozdně gotickou úpravou, v poslední čtvrtině 16. století renesanční a na konci 19. století jej puristicky přestavěl architekt Josef Mocker. Právě jemu vděčí hrad za současnou siluetu. Podklady pro UNESCO, kde Karlštejn figuruje na předběžném seznamu světového dědictví, konstatují, že bez rozsáhlých oprav a regotizace v 19. století by se památka jako celek pravděpodobně nedochovala.
Současní památkáři navazují na staré principy. V položkovém soupisu prací k projektu „Hrad Karlštejn, klenot české země“ figuruje u omítky mockerovského typu receptura z hašeného vápna, hydraulického vápna a malého podílu cementu, k tomu postřik z trasového vápna. Na rekonstrukci gotických sklepů použili stavaři speciálně vyvinutou vápennou zdicí maltu se zvýšenou pevností. Obnova skončila v roce 2023 a podle
Národního památkového ústavu vyšla na 164 milionů Kč. Hydraulické vápno na chalupě i výlet za hradními zdmi
Kdo opravuje starý dům, může stejné pojivo koupit i dnes. Přirozené hydraulické vápno se prodává pod zkratkou NHL, například Baumit nabízí NHL 3,5 do omítek a malt pro památkovou péči. Odborníci ovšem varují, že silně hydraulické směsi mají nižší pórovitost a ve vlhkém či zasoleném zdivu mohou nadělat škody podobně jako cement. Vyplatí se proto nechat zdivo prozkoumat a recepturu navrhnout s projektantem nebo památkáři. Technologická laboratoř NPÚ zkoumá historické malty mikroskopicky, chemicky i mechanickými zkouškami.
Karlštejn se dá navštívit i v zimě. V listopadu a prosinci 2026 je základní okruh „Císařská rezidence Karla IV.“ otevřen hlavně od pátku do neděle mezi 10. a 15. hodinou, k tomu ve vybrané sváteční dny. Okruh hradních kaplí zůstává od 2. listopadu do konce roku zavřený. V suterénu však po obnově vznikly nové expozice o zrodu hradu, minulých opravách a kamenických i tesařských prvcích. Masivní zdivo tam lze vidět zblízka.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková