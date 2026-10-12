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Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS, vedení města se nemění

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Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Zástupci stran dnes podepsali memorandum o spolupráci. Strany ještě jednají o rozdělení funkcí, primátorkou bude potřetí Andrea Pfeffer Ferklová z vítězného ANO.
Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS, vedení města se nemění

Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS, vedení města se nemění

Zdroj: facebookový profil Andrea Pfeffer Ferklová - primátorka Karlových Varů
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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