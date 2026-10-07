Karlovy Vary dokončily přestavbu vily v Doubí na bytový dům, nabízí lidem byty

Karlovy Vary dokončily přestavbu vily v Doubí na bytový dům, nabízí lidem bytyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Karlovy Vary dokončily přestavbu vily v Doubí na bytový dům, nabízí lidem bytyZdroj: Magistrát města Karlovy Vary
Článek byl publikován 07.10.2026 08:52
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