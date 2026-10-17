Karlovarský kraj zná většinu nových koalic, Cheb čeká po senátních volbách

Karlovy Vary
Karlovy Vary povede nadále koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Zástupci stran podepsali memorandum o spolupráci, koaliční smlouvu, rozdělení kompetencí a společné programové prohlášení chystají na příští týden. Primátorkou bude potřetí Andrea Pfeffer Ferklová z vítězného ANO. Ve funkcích budou pokračovat i náměstci Martin Dušek a Lubomír Kovář (oba ANO) a Miroslav Vaněk (Karlovaráci) a přibýt by měl čtvrtý náměstek. Tím pravděpodobně bude Václav Skuhravý (Karlovaráci). Koalice bude mít v 35členném zastupitelstvu 18 mandátů.
Hnutí ANO v Karlových Varech proti předešlým volbám oslabilo, přesto volby vyhrálo se ziskem deseti mandátů. Druhá skončila s devíti mandáty koalice Vary+, která spojuje hnutí KOA, Piráty, TOP 09 a KDU-ČSL. Po šesti mandátech získali Karlovaráci a Starostové a nezávislí (STAN), po dvou mandátech mají i SPD a ODS.
Před čtyřmi lety ANO získalo 14 mandátů, druzí skončili Karlovaráci s pěti mandáty. Koalici nejprve vytvořili ANO s Karlovaráky a Spolu. Po obvinění radního Petra Bursíka (ODS) se koalice omezila jen na spolupráci ANO a Karlovaráků. I tak měla koalice většinu 19 mandátů.
Cheb
Pro jednání o nové koalici na chebské radnici bude podstatný i výsledek druhého kola senátních voleb. Rozhodne se v něm, jestli senátní křeslo obhájí Miroslav Plevný (za STAN), který je zároveň lídrem vítězné kandidátky uskupení Volba pro město s podporou starostů (VPM). Plevný ČTK řekl, že pokud by zůstal v Senátu a udržel si pozici předsedy hospodářského výboru, místo starosty by mohl zaujmout někdo jiný z předpokládané koalice VPM a Koalice pro Cheb (KPCH). Vyloučena ale není ani účast dalších stran v koalici, doplnil Plevný.
Komunální volby v Chebu vyhrála VPM s devíti mandáty v zastupitelstvu, které má 29 členů. Druhé skončilo ANO se šesti mandáty, minule volby vyhrálo. Třetí KPCH bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá Volba pro kraj má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Naše Česko. Šestá je ODS s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadí SPD s jedním zastupitelem.
Sokolov
V Sokolově se v pondělí na koalici domluvily Sokolov na plný úvazek (STAN a nezávislí) s Hnutím pro město Sokolov (ODS a nezávislí) a Společně pro Sokolov a VOK (Volba pro kraj). Dohromady má koalice mít 17 hlasů ve 27členném zastupitelstvu. Rada města by měla být nově devítičlenná. Starostou bude pravděpodobně Jan Picka (VOK), lídr uskupení Společně pro Sokolov. Vítězné ANO zamíří do opozice.
V Sokolově na radnici dosud vládla koalice hnutí ANO a Společně pro Sokolov s 15 mandáty. Tato koalice končí třetí společné volební období. Vítězné ANO získalo ve volbách před čtyřmi lety 11 mandátů, Společně pro Sokolov čtyři. Třetí skončila SPD se čtyřmi mandáty, čtvrté Hnutí pro město Sokolov získalo taktéž čtyři mandáty. Tři zastupitele měl na pátém místě STAN. Šestá byla Radnice Středu s jedním mandátem.
Ostrov, Mariánské Lázně a Aš
O koalicích pokračují vyjednávání i v dalších městech kraje, například v Ostrově. V Mariánských Lázních by mělo vedení města zůstat v rukou zástupců hnutí ANO, které volby ve městě vyhrálo. Naopak v Aši se situace změní, dosud vládnoucí ANO zamíří do opozice, získalo deset mandátů. Vedení města se pravděpodobně ujmou zástupci platformy Neplaš, kteří mají devět zastupitelů ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu.