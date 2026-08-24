Karlovarský kraj rozdělí 400 tisíc korun na první pomoc, rehabilitaci hasičů a logopedii

Rada Karlovarského kraje se rozhodla podpořit třemi dotacemi projekty v oblasti zdravotní péče a prevence. Celkem 400 tisíc korun rozdělí mezi výuku první pomoci s využitím virtuální reality, léčebně ozdravný pobyt tělesně postižených bývalých policistů a hasičů a rozvoj klinické logopedie, jejíž kapacity kraj dlouhodobě trápí.
Nejvyšší příspěvek, 200 tisíc korun, zamíří ke společnosti VR training na projekt #mocPOmoc Tour 2026. Akce se uskuteční 22. září 2026 v tréninkové hale Mattoni Areny a čekají se na ní více než 1 200 účastníků včetně žáků základních škol, středoškoláků i široké veřejnosti. Na třech stanovištích si zájemci vyzkouší resuscitaci na figurínách s VR brýlemi, projdou základy první pomoci pod vedením Českého červeného kříže a seznámí se s postupy při mimořádných událostech za účasti Policie ČR a složek záchranného systému.
Sto tisíc korun putuje Nadaci policistů a hasičů na léčebně ozdravný pobyt v Řecku pro tělesně postižené bývalé příslušníky bezpečnostních sborů. Kromě cvičení u moře a v bazénu mají účastníci možnost setkat se s někdejšími kolegy a načerpat fyzické i psychické síly. Dotace pokryje část nákladů na ubytování, stravu a dopravu.
Poslední stotisícová dotace míří na revitalizaci ambulance klinické logopedie, která se stará o děti i dospělé s poruchami komunikace a příjmu potravy. Peníze poslouží k úpravě ordinace a čekárny, pořízení nábytku, terapeutických pomůcek, odborných testů a licencí. Objednací doba u podpořené specialistky přitom v současnosti dosahuje přibližně dvou let, což dokumentuje hloubku nedostatku logopedů v regionu. Situaci má pomoci zmírnit otevření druhé ordinace v Sokolově, plánované na začátek září. Logopedka navíc získala jako první v ambulantní sféře v Karlovarském kraji akreditaci pro vzdělávání nových klinických logopedů.
Hejtman Petr Kubis k rozhodnutí rady uvedl, že pokud podpora pomůže rozšířit dostupnost logopedie, je to „jednoznačně správný směr", a zdůraznil, že kraj nechce zapomínat ani na lidi, kteří během kariéry pomáhali druhým.
Zdroj: Karlovarský kraj