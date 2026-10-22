Karlovarský kraj patří k nejlepším v podpoře knihoven, ukázala výroční zpráva

Karlovarský kraj se v několika ukazatelích podpory knihoven řadí na první místo v České republice. Vyplývá to z Výroční zprávy o plnění regionálních funkcí knihoven za rok 2025, kterou kraj obdržel od Národní knihovny České republiky. Pozitivně hodnotí především personální zajištění odborné pomoci a intenzitu práce přímo v knihovnách.
Na jednoho metodika v Karlovarském kraji připadá v průměru 15 knihoven, zatímco celostátní průměr činí 26. Region vede také v počtu metodických návštěv, kterých na jednu knihovnu připadá průměrně 3,5 ročně. To je více než dvojnásobek republikového průměru. Odbornou podporu zajišťují Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Sokolov a Městská knihovna v Chebu, které pomáhají menším profesionálním i neprofesionálním knihovnám.
„Nesmírně mě těší, že zpráva potvrzuje, jak důležitou a nezastupitelnou roli hrají knihovny s regionální funkcí v Karlovarském kraji. Tuto činnost zajišťují Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Sokolov a Městská knihovna v Chebu. Každá z nich se zároveň stará o menší profesionální i neprofesionální obecní knihovny ve svém okrese. Chtěla bych proto poděkovat všem zaměstnancům, jejichž odbornost, nasazení a profesionalita se promítají do kvality služeb poskytovaných knihovnami napříč celým krajem,“ uvedla radní Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče Gabriela Dostálová.
Kraj poskytuje na jednu knihovnu dotaci téměř 62 tisíc korun, což je druhá nejvyšší hodnota v celostátním srovnání. Více než polovina obcí zapojených do systému regionálních funkcí, konkrétně 57, navíc přispívá na nákup knihovních fondů. Moderní knihovní systém využívá přes 70 procent knihoven v regionu, což rovněž převyšuje celostátní průměr.
„Výsledky výroční zprávy potvrzují, že systematická podpora knihoven, dostatečné personální zázemí a pravidelná metodická pomoc jsou důležitými předpoklady pro rozvoj knihovnických služeb v celém Karlovarském kraji. Přínos této spolupráce se tak neprojevuje pouze v činnosti samotných knihoven, ale především v dostupnosti kvalitních služeb pro obyvatele jednotlivých obcí,“ doplnila radní Gabriela Dostálová.