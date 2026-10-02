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Karlovarský kraj láká specialisty milionem korun, chce zkrátit čekací doby na vyšetření

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Karlovarský kraj se rozhodl výrazně přidat do boje o lékaře. Rada kraje a následně zastupitelstvo schválily rozšíření náborové podpory, která nově cílí na klinické…
lekar-doktor

lekar-doktor

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 10:48

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