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Karlova Studánka hostila Havla i filmaře. Na rozdíl od Luhačovic si zachovala historické roubené domy

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Horské lázně Karlova Studánka v Jeseníkách tvoří roubené domy z 18. století, mezi nimiž stojí Slezský dům z komedie století i supermarket s tmavým roubením.
Slezský dům v Karlově Studánce.

Slezský dům v Karlově Studánce.

Zdroj: FOTO:Honza.c, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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