Karlova Studánka hostila Havla i filmaře. Na rozdíl od Luhačovic si zachovala historické roubené domy

Horské lázně Karlova Studánka leží v Jeseníkách v údolí říčky Bílá Opava. Areál vznikl roku 1780 a tvoří ho dřevěné roubené budovy uprostřed horské přírody. Podle oficiálního webu lázní se místní péče zaměřuje na nemoci dýchacího, oběhového a pohybového ústrojí. Kromě minerální vody využívá státní podnik vlastní ložisko rašeliny.
Tmavé dřevěné roubení budovy supermarketu
Lázeňská obec s tradicí dlouhou 200 let leží v pohoří Hrubý Jeseník v nadmořské výšce 800 metrů. Trvale v ní nežije ani 200 obyvatel. Cedule u dolního parkoviště označuje Karlovu Studánku za nejvýše položené lázně v České republice, které mají nejčistší vzduch ve střední Evropě. Nejstarší lázeňské domy pocházejí z konce 18. století a nejnovější ze začátku 20. století.
Historické budovy charakterizují tmavě hnědé dřevěné fasády a bílá okna. Většina městečka spadá pod ochranu vesnické památkové zóny, kde valnou část domů vlastní obec nebo státní podnik Horské lázně Karlova Studánka. Do tmavého roubení je nedaleko kolonády oděná dokonce budova supermarketu Hruška. „Zajímavé, že to nestihli komunisti zdevastovat,“ řekl pro Seznam Zprávy šedesátník z Ostravy, podle něhož v obci oproti Luhačovicím nevyrostly betonové hotely.
Ve Slezském domě natáčeli S tebou mě baví svět
Mezi nejnavštěvovanější objekty v lázních patří Slezský dům s kapacitou více než 100 lůžek. Filmaři si ho vybrali pro natáčení slavné komedie S tebou mě baví svět, přestože se její děj odehrává v Beskydech. Budova se původně jmenovala Lotrinský dům. V letech 1994 až 1995 prošla poslední velkou přestavbou a loni na ní skončila rekonstrukce balkonů.
Kousek od dolního parkoviště stojí za stromy vily Vlasta a Evžen, Letní lázně a hlavní budova Libuše, odkud je za bezmračného počasí vidět Praděd. V roce 2000 strávil v Karlově Studánce 3 týdny na ozdravném pobytu tehdejší prezident Václav Havel.
Rašelina z místního ložiska je stará až 30 tisíc let
Horské lázně využívají jediné ověřené ložisko léčebné rašeliny na Moravě a ve Slezsku. Černá hmota je podle expertů stará až 30 tisíc let a letošní průzkum ministerstva zdravotnictví potvrdil její teplotní stálost danou obsahem 80 procent vody. Vytěženou surovinu pracovníci vozí traktůrkem do meziskladu, kde z ní odteče voda. Podle balneotechnika Tomáše Kocmana působí rašelina na kůži tepelně a chemicky.
Loni zdravotníci aplikovali pacientům téměř 1800 dávek této rašeliny. Po skončení letošní těžby ředitelka lázní Irena Vašicová uvedla, že od 1. září rašelinové zábaly kromě klientů zdravotních pojišťoven nabízí také samoplátcům. Dalším přírodním zdrojem je oxid uhličitý z hloubky 127 metrů a minerální voda s kyselinou uhličitou a metakřemičitou pro pití, inhalace a koupele. V areálu funguje solná jeskyně, vířivka, sauny, tepidárium a bazén s vodou teplou 32 stupňů Celsia.
Autobusy staví přímo na dolním parkovišti
Lázeňský park zdobí umělý vodopád a geologická expozice hornin z oblasti Jeseníků, kolem které trávníky udržují robotické sekačky. Hosté mohou v areálu využít restauraci Letní lázně, cukrárnu, knihovnu, minimarket Studánka a hotelové fitness.
Autem nebo autobusem lze přijet na 2 místa se zastávkou a parkovištěm. Zastávka Karlova Studánka, dolní parkoviště leží blíže centru a má u východu orientační mapu. Plocha u chaty Hubertus slouží hlavně turistům. Pěší výstup z obce na Praděd trvá asi 3,5 hodiny a na západní hranici vesnice začíná stezka údolím Bílé Opavy.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (horskelazne, kudyznudy, seznamzpravy, irozhlas).