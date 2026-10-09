Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Karlos Vémola fandí Humburgerovi. Kincla potkal v kleci dvakrát a ví, co mu podle něj chybí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Karlos Vémola stál proti Patriku Kinclovi v kleci dvakrát a s Dominikem Humburgerem se pravidelně potkává na tréninku. Jedenáct dní před jejich bitvou na Oktagonu 95 proto ví, o čem mluví. Jeho verdikt bývalého šampiona nepotěší.
Karlos Vémola fandí Humburgerovi. Kincla potkal v kleci dvakrát a ví, co mu podle něj chybí

Karlos Vémola fandí Humburgerovi. Kincla potkal v kleci dvakrát a ví, co mu podle něj chybí

Zdroj: OKTAGON MMA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:58

Reklama
Další články z SportWin
Tyson Fury čekal na Joshuu roky. Na nástup do ringu si teď vysnil hosta z Bílého domu
Tyson Fury čekal na Joshuu roky. Na nástup do ringu si teď vysnil hosta z Bílého domu
Horner označil Ferrari za svůj sen. Schumacher ho rychle srazil k zemi
Horner označil Ferrari za svůj sen. Schumacher ho rychle srazil k zemi

Christian Horner veřejně nazval Ferrari svým snem a kolem Maranella se znovu rozjely spekulace o konci...

Velké prohlášení, které hýbe internetem i žlučí. Ronaldo obvinil trenéra z porušení slibů
Velké prohlášení, které hýbe internetem i žlučí. Ronaldo obvinil trenéra z porušení slibů

Téměř dva tisíce slov, osm bodů údajné dohody a objetí, které podle něj nic neznamenalo. Cristiano Ronaldo...

Mutant ukázal formu týden po vítězství na Mr. Olympia. Zdá se ještě mohutnější
Mutant ukázal formu týden po vítězství na Mr. Olympia. Zdá se ještě mohutnější

Týden po triumfu na Mr. Olympia, 121 kilogramů a postava pořád jako z anatomického atlasu. Nick Walker,...

Ať udělám cokoli, vždycky to bude špatně, vzkázala Slováková kritikům. Pak vytáhla jméno Vémoly
Ať udělám cokoli, vždycky to bude špatně, vzkázala Slováková kritikům. Pak vytáhla jméno Vémoly

„Promiňte, ale opravdu mi lidé nadávají jen proto, že si dovolím vzít si na sebe výstřední outfit?“ ptá se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.