Karlos jí sebral auto, kritici ji posílají do práce. Lela Vémola promluvila o tom, co rozchod udělal s jejím tělem i hlavou

Brno, polovina září 2026. Na slavnostním otevření obchodu Nely Slovákové se mezi hosty mihne žena, kterou v posledních týdnech provázejí hlavně titulky o penězích, autě a alimentech. Lela Vémola přijela podpořit kamarádku, ale nakonec před kamerou
eXtra otevřela téma, o kterém se dosud mluvilo jen v útržcích: co přesně rozchod s Karlosem Vémolou dělá s jejím spánkem, váhou, náladou, a hlavně s každodenním fungováním matky tří malých dětí. Tělo, které nedokáže spát a začalo jíst ze stresu
Influencerka a někdejší finalistka Elite Model Look nepopisuje svůj stav abstraktně. Čísla jsou konkrétní: přibrala tři kilogramy, pravidelně se
probouzí kolem třetí hodiny ranní, a když znovu neusne, otevře ledničku. „Zajídám stres,“ přiznala pro iDNES. Tři kila zní banálně, dokud si člověk neuvědomí, že za nimi stojí měsíce nedostatečného odpočinku, chronický stres a péče o rok a půl starého Arnieho, který po operaci ledvin bere antibiotika, čtyřletého Rockyho ve školce a nejstarší Lilinku, která právě nastoupila do první třídy.
Smutek se podle jejích slov projevuje i pláčem, který se snaží před dětmi skrýt.
řekla. Právě ochrana dětí před konfliktem prý byla jedním z důvodů, proč se rozhodla ze vztahu odejít. Sahá na dno sil, ale režim drží: škola, školka, doučovatelka češtiny a angličtiny, lékařské kontroly nejmladšího syna. „Nemají být svědky toho, jak se jejich maminka trápí,“ Mercedes odtažený za bílého dne a spor, který nemá jasného vítěze
12. srpna 2026 nechal Karlos Vémola odtáhnout Mercedes třídy G od domu, kde Lela s dětmi bydlí. Podle
eXtra byl na místě osobně; Lela se o celé akci údajně dozvěděla až od sousedů. Vůz přitom dlouhodobě užívala a Karlos ho dříve sám prezentoval jako součást nabídky „50 tisíc v hotovosti plus auto“.
Jenže právě tady začíná oblast, kde se příběh komplikuje. Karlosův právník později vysvětloval, že odtažení mělo jasný důvod: měsíce nevyjasněná a písemně nepotvrzená dohoda po rozchodu. Bez doloženého vlastnického titulu a bez podepsaného dokumentu
nelze jednoznačně říct, kdo měl na vůz jaký nárok. Pokud Mercedes zůstával registrovaný na Karlose a Lela ho užívala jen na základě ústní domluvy, její právní pozice při případném vymáhání vrácení je výrazně slabší.
Praktický dopad je ovšem okamžitý a tvrdý: matka tří dětí přišla ze dne na den o auto v situaci, kdy potřebuje denně zvládnout školu, školku, lékaře a nákupy.
Zdroj fotografie: Nextfoto Sto padesát tisíc měsíčně: částka, která rozdělila veřejnost
Spor o alimenty eskaloval v září, kdy Lela v živém vysílání na Instagramu společně se svým právníkem zmínila požadavek 150 tisíc korun měsíčně na tři děti. Reakce přišla okamžitě a brutálně. Část komentátorů ji začala posílat „do práce“, jiní označili částku za absurdní.
Jak moc je takový požadavek v českém prostředí výjimečný? Doporučující tabulka Ministerstva spravedlnosti uvádí pro děti do pěti let 11-15 procent čistého příjmu povinného rodiče, pro starší 13-17 procent. U tří dětí v Lelině věkovém rozpětí by
mechanický součet odpovídal zhruba 35-47 procentům čistého příjmu. Aby 150 tisíc měsíčně sedělo do těchto rozmezí, musel by Karlos prokazatelně vydělávat čistého přibližně 320-430 tisíc korun měsíčně. Reálné to tedy být může, ale výhradně u velmi vysokých příjmů, které by musel u soudu doložit.
Lela na kritiku reaguje opakovaně stejnou linkou: pracovala od třinácti let jako fotomodelka, prošla zahraničními trhy od Libanonu po Mexiko, účastnila se Miss Slovensko 2010 a pracovala i během manželství. Teď ale
nemůže podávat plný výkon, protože se stará o tři malé děti prakticky sama. Už v květnu 2026 v rozhovoru pro iDNES mluvila o finanční nezávislosti žen a o tom, že se člověk musí „sám sebe vyléčit“. Zářijový rozhovor v Brně tedy není náhlý obrat, ale pokračování téže komunikační osy. Dva jazyky jednoho rozchodu: emoce versus podmínky
Zajímavé je, jak odlišně oba aktéři spor rámují. Lela mluví o dopadech: spánku, váze, pláči, dětech, únavě. Karlos komunikuje přes čísla a podmínky: nabízená částka, střídavá péče 50/50, právní argumentace kolem vozu, instagramové reakce, podcastové výstupy. Ona popisuje, co rozchod způsobil. On definuje, za jakých podmínek je ochoten se dohodnout.
Veřejnost je rozpolcená podobně ostře. Po zveřejnění alimentačního požadavku přišla vlna urážek a výzev, ať „jde makat“. Současně se pod Lelinými příspěvky objevila výrazná solidarita,
veřejně se jí zastala mimo jiné Veronika Kopřivová, která poukázala na Karlosovy nevěry. Sympatie se neštěpí podle logiky „kdo má pravdu“, ale podle toho, čí jazyk (emocionální, nebo vyjednávací) komu připadá důvěryhodnější.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová