Karel IV. nechal v roce 1366 napustit rybník, dnes má písečné pláže a hloubku 12 metrů. Za proměnou stojí 650 let sedimentace

O šest a půl století později se na stejném místě rozprostírá Máchovo jezero: 296 hektarů vodní plochy, čtyři hlavní písečné pláže, lodní doprava mezi zastávkami a statisíce návštěvníků za sezonu. Mezi královským záměrem a dnešní dovolenkovou kulisou leží příběh, který stojí za to rozplést.
Královský rybník, který dal vzniknout jednomu z nejslavnějších českých koupališť
Karel IV. nebudoval romantické jezero pro potěchu ducha. Velký rybník pod Bezdězem měl ryze praktický účel: zásobovat okolí rybami a využít terénní sníženinu v pískovcové a rašelinné krajině. Purkrabí Oldřich Tista z Libštejna dohlížel na stavbu hráze, která zadržela vodu přitékající z Robečského potoka a dalších drobných toků. Vznikla tak jedna z největších umělých vodních ploch v Čechách, a zároveň dílo, jehož stáří dnes překonává naprostou většinu přehradních nádrží v celé střední Evropě.
Hospodářská funkce přetrvávala staletí. Teprve v 19. století se kolem rybníka začalo šířit jméno básníka Karla Hynka Máchy, který tu v roce 1836 hledal inspiraci pro svůj Máj. Lidové označení „Máchovo jezero“ ale naráželo na odpor, zejména ze strany německy mluvícího obyvatelstva v pohraničí. České návrhy na přejmenování ve 30. letech 20. století úřady zamítly. Teprve po poválečném odsunu Němců se cesta k novému názvu otevřela a definitivní úřední potvrzení přišlo až roku 1961, tedy více než sto let poté, co se poetické označení vžilo mezi českými výletníky.
Jak 650 let sedimentace a lidských zásahů přetvořilo dno i břehy
Představa, že písečné pláže Máchova jezera jsou výsledkem pouhého přírodního procesu, zachycuje jen část skutečnosti. Geologický základ tvoří podložní písky, typické pro zdejší pískovcovou oblast. Na nich spočívá tenká vrstva bahna a organických sedimentů, které se po staletí splavovaly z povodí, především jemnými přítoky a erozí okolních svahů.
V klidnějších partiích nádrže, zejména v Dokeské zátoce, se usazeniny hromadí výrazněji. Právě tam fungují jako nosič fosforu, živiny, která podporuje rozvoj sinic. Agentura ochrany přírody a krajiny proto v povodí Robečského potoka
realizovala opatření zaměřená na zachycení sedimentů ještě před jejich vstupem do jezera.
Dnešní písčité břehy jsou tedy souběhem tří vrstev: přirozeného geologického podloží, staletých nánosů a cílených rekreačních úprav pobřeží, které formovaly pláže do současné podoby od 30. let minulého století. Každá z těchto vrstev zanechala vlastní otisk, a právě proto vypadá středověký rybník jako přímořské letovisko.
VIDEO Čtyři pláže, pět monitorovaných lokalit a sinice jako stálý souputník
Máchovo jezero nabízí čtveřici hlavních pláží, z nichž každá cílí na jiný typ návštěvníka:
Doksy – rozlehlá, nejlépe vybavená pláž s kompletním zázemím, ideální pro rodiny. Klůček – komorní a klidnější, bez příjezdu automobilem, vyhledávaná páry a lidmi, kteří se chtějí vyhnout davům. Borný – písčitý břeh s přilehlým kempem a sportovním vyžitím. Staré Splavy – rodinné centrum s dětským bazénem, atrakcemi a půjčovnami.
K tomu přibývá pátá monitorovaná lokalita u hotelu Port. Všech pět míst sledují hygienici v koupací sezoně 2026 v intervalu přibližně čtrnácti dnů, což podle
ministerstva zdravotnictví patří k přísnějšímu režimu. Mikrobiologické výsledky (střevní enterokoky i E. coli) dlouhodobě vycházejí výborně. Slabinou zůstává průhlednost vody a opakovaný výskyt sinic. K 31. srpnu 2026 hlásily všechny lokality Máchova jezera zvýšený (oranžový) stupeň sinic; totéž platilo pro Lipno i Nechranice. Sinice jsou na českých nádržích spíš pravidlem než výjimkou a Máchovo jezero se v tomto ohledu řadí do průměru. Co z královského odkazu zůstalo pod hladinou i nad ní
Hráz, která drží vodu Máchova jezera, stojí na principu položeném ve 14. století. Dva ostrovy, Myší a Kachní, dodávají nádrži charakter, jaký běžné rybníky postrádají. Ochranné území Swamp v bezprostředním okolí připomíná, že krajina kolem jezera si uchovala přírodovědnou hodnotu navzdory rekreačnímu tlaku. A pod hladinou pokračuje proces, který začal za vlády Lucemburků: voda přináší sedimenty, břehy se posouvají, zátoka u Doks se pomalu zanáší.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková