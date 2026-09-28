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Karel IV. nechal v roce 1366 napustit rybník, dnes má písečné pláže a hloubku 12 metrů. Za proměnou stojí 650 let sedimentace

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Rok 1366. Kronikář Beneš Krabice z Weitmile zaznamenává, že Karel IV. dal pod hradem Bezdězem zbudovat Velký rybník, nádrž určenou k chovu ryb a hospodářskému využití krajiny.
Karel IV. nechal v roce 1366 napustit rybník, dnes má písečné pláže a hloubku 12 metrů. Za proměnou stojí 650 let sedimentace

Karel IV. nechal v roce 1366 napustit rybník, dnes má písečné pláže a hloubku 12 metrů. Za proměnou stojí 650 let sedimentace

Zdroj: Foto: C.Stadler/Bwag / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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