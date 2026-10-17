Kardiaci a nemocní pozor! Meteorologové vydali varování před ostrým zvratem

Kardiaci a nemocní pozor! Meteorologové vydali varování před ostrým zvratemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kardiaci a nemocní pozor! Meteorologové vydali varování před ostrým zvratemZdroj: pexels
Článek byl publikován 17.10.2026 11:30
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