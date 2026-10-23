Karavan za 134 000 Kč od české firmy: Kondor patří k nejlevnějším na trhu a stačí na něj obyčejný řidičák B

Podle zvolené varianty váží Kondor 350 až 450 kilogramů, takže ho utáhne prakticky každé běžné osobní auto. Pro řidičské oprávnění rozhoduje hmotnost celé soupravy. Když auto spolu s karavanem nepřekročí 3 500 kg, vystačíte si s běžným řidičákem skupiny B a žádné speciální oprávnění nepotřebujete. Výrobce i prodejci řadí Kondor mezi nejlevnější obytné přívěsy, které se dnes dají koupit.
Uvnitř se nenarovnáte, strop je ve výšce metr a půl
Obytná buňka sedí na pozinkovaném podvozku s nápravou. Vnitřní prostor měří zhruba 1,6 metru na šířku a 2,6 metru na délku, což výrobce počítá pro dva dospělé, případně ještě pro jedno malé dítě.
Vnitřní výška je přibližně 1,5 metru a dospělý se v karavanu nepostaví. Kuchyň ani koupelnu Kondor nemá. Slouží k přespání se základním zázemím a jiné ambice podle rozměrů mít nemůže.
Dveře jsou vzadu a měří 1 × 1,4 metru. Mají dvojí aretaci, takže kromě vstupu poslouží i k větrání, když je necháte pootevřené. Stěny jsou izolované, kromě dvou bočních oken má karavan i okno ve střeše. Po odpojení od auta se ustaví na stabilizačních nožkách, které se podle výrobce snadno ovládají.
Za 134 000 Kč dostanete holou buňku bez matrace
Uvedená cena platí za karavan bez vnitřní výbavy. Matrace, skříňky nebo vařič si buď obstaráte a namontujete sami, nebo si je za příplatek objednáte přímo u výrobce. Kdo má šikovné ruce, může si prázdný prostor zařídit podle sebe a s nízkými náklady.
Kolik stojí výbava od výrobce, podklady neuvádějí. U nabídky, jejímž hlavním argumentem je nízká cena, je to slabé místo, protože konečnou částku za zařízený karavan z nich nespočítáte.
Co o Kondorovi říká řidič, který ho tahá za dieslovou Fabií
Spotřebu tažného auta má Kondor podle podkladů zvýšit nejvýš o dva litry. Nic bližšího k tomu údaji uvedeno není. Chybí měření i informace, jakého auta a jaké trasy se číslo týká.
Web AutoŽivě se na malý karavan ptal v anketě mezi příznivci karavanů. Petr V. z Brna Kondora vozí za dieslovou Fabií a rozdíl ve spotřebě podle svých slov skoro nepozná. Spí v něm pohodlně a ve srovnání se stanem neřeší vlhko, rosení ani myši a lezoucí hmyz. Připojit karavan za auto mu trvá pět minut.
Chybí mu víc úložného prostoru. Zavazadla proto vozí ve střešním boxu na autě.
Pro koho dává smysl karavan bez koupelny s toaletou
Proti stanu má Kondor pevné stěny a odpadá stavění i balení. Věci se v něm dají zamknout. Rozměry ho určují pro dvojice a sólo cestovatele, uplatní se ale i u rybářů, kteří smějí stát s autem u vody, nebo u důchodců, kteří rádi vyrážejí na cesty. Mimo sezonu se karavan vejde do kouta zahrady.
Kdo se chce v karavanu postavit a mít vlastní koupelnu s toaletou, musí sáhnout po větším a dražším modelu. S Kondorem zbývají společné umývárny v kempu. Pro rodinu, která vyráží na jednu nebo dvě dovolené ročně, připadá v úvahu i půjčovna obytných vozů. Paní Nosková z Lounska si s partnerem karavan zatím půjčuje a o vlastním malém dlouho uvažuje. Velkou výbavu prý nepotřebují, stačí jim bezpečné přespání, pár zavazadel a možnost rozhodnout se k cestě z minuty na minutu.
V Česku je registrováno přes 61 000 obytných vozidel. Karavany z nich tvoří o něco méně než polovinu.