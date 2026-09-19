Karate Tiger: Van Damme rozdával skutečné rány, ducha Bruce Lee museli předabovat a běloch s afrem hrál černocha

Karate tiger 1: Neustupuj, nevzdávej se, FOTO: distr. Film+ Karate tiger 1: Neustupuj, nevzdávej se, FOTO: distr. Film+ Karate tiger 1: Neustupuj, nevzdávej se, FOTO: distr. Film+ Karate tiger 1: Neustupuj, nevzdávej se, FOTO: distr. Film+ Karate tiger 1: Neustupuj, nevzdávej se, FOTO: distr. Film+
Akční snímek Karate tiger 1 s podtitulem Neustupuj nevzdávej se představoval zásadní odrazový můstek pro budoucí hollywoodské hvězdy. Začínající Jean Claude Van Damme v něm tehdy rozdával zcela reálné rány a představitel hlavní role Jasona Stillwella Kurt McKinney musel naslouchat radám ducha bez jediné společné řeči. Minimální rozpočet donutil tvůrce ke kreativním záchranným řešením, jejichž provedení na place vyvolává s odstupem času úsměv na tváři. Zrození bojovníka v upravené kuželkárně
Děj snímku sleduje mladého Jasona Stillwella v podání Kurta McKinneyho. Ten sice obdivuje bojové umění, ale sám se prát neumí a tváří v tvář šikaně tahá za kratší konec. Vše nabere jiný směr ve chvíli, kdy se mu zjeví duch samotného mistra Bruce Leeho. Nadpřirozený učitel jej začne trénovat pro nadcházející souboj s nebezpečným ruským protivníkem Ivanem, aby dokázal ochránit své přátele i rodinnou školu. Snímek si postupem času získal kultovní status a do svých oblíbených filmových děl jej hrdě řadí i hollywoodská hvězda Ryan Gosling.
Většina příběhu se měla podle scénáře odehrávat v Seattlu, filmaři ovšem z finančních důvodů zůstali v Los Angeles. Místní slavné dojo dokonce vzniklo z obyčejné zrušené bowlingové herny a na podlaze tělocvičny zůstaly stále viditelné navigační šipky pro kuželkáře. Do jedné z rvaček se zapojil přímo autor scénáře Keith W. Strandberg jako útočník na parkovišti. Ten mimochodem po večerech neustále přepisoval a upravoval dialogy pro další natáčecí den.
Ztraceno v překladu
Tvůrci do role ducha obsadili korejského herce Tai Chung Kima. Ten už dříve působil jako dablér skutečného Bruce Leeho, ovšem tentokrát narazil na obrovský problém s komunikací. Kim neovládal angličtinu a mluvil výhradně korejsky. Společné scény s McKinneym vznikaly tak, že oba muži četli své repliky z velkých tabulí za kamerou a vůbec netušili, co si navzájem odpovídají. Kimův hlas musel být v postprodukci kompletně předabován.
Napětí na place zhoršoval i samotný McKinney, který se vžil do role natolik intenzivně, že odmítal vystoupit z charakteru. Svému korejskému kolegovi i o pauzách tvrdošíjně říkal mistře Lee. Tyto provokace vedly k velmi husté atmosféře a oba muži se do sebe několikrát málem pustili doopravdy přímo před zraky štábu.
Tvrdé rány začínající hvězdy
Úlohu bezcitného Ivana získal
. Režisér Corey Yuen ho opakovaně žádal o pouhé naznačování úderů podle nacvičené choreografie. Mladý herec veškeré pokyny ignoroval a do svých soupeřů řezal plnou silou. Kickboxera Petera Cunninghama takzvaně vypnul kopem z otočky hned dvakrát po sobě. Jean Claude Van Damme
Ušetřen nebyl ani Timothy D. Baker, který dostal velmi bolestivý zásah přímo do obličeje a o několik let později proti chování svého kolegy dokonce svědčil u soudu. Za tvrdou práci přitom inkasoval Van Damme honorář ve výši pouhých 250 dolarů. Z natáčení tehdy odjížděl v naprosto nevyhovujícím autě a kolegové ho museli pravidelně roztlačovat, aby vůbec nastartoval. V samotném závěru snímku pak herec nešťastně spadl na záda a odnesl si nepříjemné zranění.
Kreativní řešení s nulovým rozpočtem
Malý rozpočet a obrovský spěch přinesly celou řadu komických situací. Herec J. W. Fails u castingu sebevědomě tvrdil, že skvěle ovládá breakdance a jízdu na skateboardu. Na place se posléze ukázal naprostý opak a zaskočený štáb musel rychle improvizovat. Tvůrci sehnali náhradu a za mladého černocha zaskakoval kaskadér běloch vybavený obří afro parukou. Zastupující tanečník byl navíc o celou hlavu vyšší a pozornému oku diváka tento vizuální zmatek rozhodně neunikne.
Další úsměvný moment nastal u scény, kdy hlavní hrdina trénuje kliky na pouhých dvou prstech. Filmaři herce zavěsili na lana a maskovali je velmi primitivně pomocí stromů v pozadí. Všímaví fanoušci objevili i další logické přešlapy, jako například nošení nesmírně úzkých džínů natažených přes objemnou sádru. Během prvního tréninku s mistrem se také nad hlavami obou aktérů objevuje zvukařský mikrofon a oblečení se zcela nelogicky mění ze záběru na záběr.
Film Karate tiger 1 vysílá Film+ 19. září v 17:45, reprízu nabídne 23. září od 11:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).