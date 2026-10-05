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Karamelový větrník bez skládání po jednom: Velký zákusek, který se jen nakrájí na porce

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Odpalovaného těsta jsem se kdysi bála skoro ze všeho nejvíc, jenže u karamelového větrníku na plech jsem zjistila, že když člověk dodrží pár pevných pravidel, není na tom nic tajemného. Tenhle recept dělám ve chvíli, kdy chci něco slavnostnějšího pro rodinu nebo návštěvu, ale nechci se trápit s jednotlivými větrníky. Díky pečení na dva pláty, karamelovému pudinkovému krému a vrstvě šlehačky vznikne poctivý zákusek, který se dobře krájí a na stole udělá velkou parádu.
Obrázek k receptu na Foto: Cooky.cz, Recept na Karamelový větrník na plechu: Efektní zákusek s chutí cukrárenské klasiky, který připravíte snáz než jednotlivé větrníky

Obrázek k receptu na Foto: Cooky.cz, Recept na Karamelový větrník na plechu: Efektní zákusek s chutí cukrárenské klasiky, který připravíte snáz než jednotlivé větrníky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Karamelový větrník na plechu: Efektní zákusek s chutí cukrárenské klasiky, který připravíte snáz než jednotlivé větrníky
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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