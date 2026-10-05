Karamelový větrník bez skládání po jednom: Velký zákusek, který se jen nakrájí na porce

Odpalované těsto jsem dlouho řadila mezi recepty, které je lepší obdivovat v cukrárně a doma se jim raději vyhnout. Představa splasklého těsta na plechu a pokažené nálady byla docela živá. Karamelový větrník na plech mi ale tenhle ostych dost sebral. Když se člověk drží několika pravidel, není za tím žádná cukrářská magie. Tenhle moučník dělám hlavně ve chvíli, kdy má přijít rodina nebo návštěva a na stole má být něco trochu slavnostnějšího, jenže bez piplačky s každým větrníkem zvlášť. Dva pláty odpalovaného těsta, karamelový pudinkový krém, šlehačka a nahoře poleva. Výsledek se dobře krájí, vypadá poctivě a přitom nedá tolik práce, jak by se mohlo zdát.
Nejvíc mi pomohlo jedno prosté zjištění: u odpalovaného těsta nemá cenu spěchat. Mouka se musí ve vodě s máslem opravdu provařit, až se hmota začne odtahovat od stěn hrnce i od vařečky. Trvá to jen pár minut, ale tenhle krok se ošidit nedá. A trouba? Ta musí zůstat ze začátku zavřená, i když člověka svrbí ruka a chce se podívat, co se uvnitř děje. Když se to uhlídá, těsto bývá
lehčí, pevné a dobře se vrství. Ještě jedna věc z kuchyně: vejce patří do zchladlé hmoty postupně, jedno po druhém. Když se přidají najednou, těsto se míchá hůř a zbytečně vzdoruje. Proč se větrník na plech doma povedl i mně
Klasický větrník má pověst zákusku, který už chce jistou ruku. U plechové verze se člověku dost uleví. Nestříkají se jednotlivé kousky, neřeší se, jestli jsou všechny stejně velké, a nevzniká půl plechu drobných pokusů. Těsto se rozdělí na dva plechy, rozetře do plátů a po upečení se jen skládá na sebe.
U větrníků se hodně řeší i způsob pečení. Zároveň u jednotlivých kusů se obvykle doporučuje
horní a dolní ohřev a péct jen jeden plech najednou, aby mělo těsto stabilní teplo a klid. U verze na plech je princip podobný. Žádné větrání trouby v půlce pečení, žádné vytahování plátu, který ještě není hotový. Když je povrch sušší, pevný a při doteku lehce křupne, vypadá to dobře. Recept na poctivý karamelový větrník na plech
Doba přípravy: zhruba 100 minut Doba pečení: 30-40 minut Počet porcí: asi 16-20 řezů Ingredience pro přípravu
Odpalované těsto: 750 ml vody 230 g másla 230 g hladké mouky 1 špetka soli 8 ks vajec
Karamelová náplň: 750 ml mléka 2 balení karamelového pudinku 250 g másla cukr moučka podle chuti
Šlehačková náplň: 500 ml smetany na šlehání 2 ks ztužovače šlehačky cukr moučka podle chuti
Karamelová poleva: 250 g cukru krupice 250 ml smetany na šlehání Postup přípravy plechového karamelového větrníku
1. Do většího hrnce nalijte
vodu, přidejte máslo a sůl. Zahřívejte, dokud se máslo nerozpustí. Směs má být horká, dlouhé prudké vaření ale není potřeba.
2. Najednou vsypte
hladkou mouku a hned míchejte. Na mírném ohni těsto odpalujte asi 10 minut. Hotová hmota se odlepuje od stěn hrnce i od vařečky a drží pohromadě v jednom kuse.
3. Přendejte těsto do mísy a nechte ho zchladnout, aby už nebylo horké. Potom zašlehávejte
vejce, vždy jedno po druhém. Další přidejte až ve chvíli, kdy se předchozí úplně spojí s těstem.
4. Připravte si
2 plechy vyložené pečicím papírem. Těsto rozdělte na dvě části a každou rozetřete na jeden plech do zhruba stejně velkého obdélníku. Nemusí být uhlazené dokonale. Odpalované těsto si při pečení stejně vytvoří svoje typické vlny.
5. Pečte v troubě předehřáté na
200 °C asi 30 až 40 minut. Prvních 15 minut troubu neotvírejte. Upečené pláty mají být pevnější, na povrchu sušší a lehce křupavé. Během pečení připravte karamelový pudink
Karamelové větrníky podle Josefa Maršálka s dokonalou choux pastou
6. Z
mléka a 2 pudinkových prášků uvařte hustý pudink. Nechte ho vychladnout, nejlépe přikrytý potravinovou fólií položenou přímo na povrch, aby se neudělal škraloup.
7. V jiné míse vyšlehejte
máslo s moučkovým cukrem. Vychladlý pudink přidávejte po lžících a postupně zašlehávejte, až vznikne hladký karamelový krém. Sladkost dolaďte podle vlastní chuti.
8. Ušlehejte dotuha
smetanu na šlehání se ztužovači a trochou moučkového cukru. Šlehačka má držet tvar, ale hlídejte ji. Jakmile začne hrudkovatět, už je přešlehaná.
9. Jeden upečený plát položte na tác nebo na plech, na kterém budete moučník skládat a později podávat. Rozetřete na něj
karamelovou náplň a na ni navrstvěte šlehačku. Přiklopte druhým plátem
10. Chce to trochu opatrnosti, klidně si pomozte širší obracečkou nebo plát pokládejte po částech. Odpalované těsto je po upečení křehké a rádo praskne zrovna ve chvíli, kdy se to nejméně hodí.
11. Na
karamelovou polevu nechte v hrnci rozpustit cukr krupice na zlatavý karamel. Potom opatrně přilijte horkou smetanu. Směs prudce vzkypí, proto pozor na páru a ruce raději dál od hrnce. Vařte, dokud se karamel znovu nerozpustí. Pokud je poleva příliš hustá, přidejte ještě trochu horké smetany.
12. Teplou polevu hned nalijte na horní plát a rychle rozetřete. Hotový karamelový větrník dejte alespoň na několik hodin do lednice. Po vychlazení se krájí mnohem líp. Uchovávejte ho v chladu a spotřebujte ideálně do
2 dnů. Foto: Coooky.cz, Větrník krájejte a podávejte řádně vychlazený. Pár rad na závěr, které se u větrníku hodí vědět Na pěkné řezy potřebuje moučník opravdu vychladit. Když je krém měkký a šlehačka povolená, budou se vrstvy při krájení tlačit do stran. Horní plát můžete před položením na krém lehce naříznout na budoucí porce. Při krájení se pak vršek tolik neláme. Když karamel začne tmavnout moc rychle a hrozí nahořklá chuť, stáhněte ho z plotny dřív. U karamelu dokážou rozhodnout i vteřiny. Pokud máte z odpalovaného těsta respekt, připravte si všechny suroviny dopředu na linku. Hledat mouku nebo vejce ve chvíli, kdy už směs stojí na sporáku, je zbytečný stres. U tohohle receptu pomůže klid víc než velká cukrářská praxe.
Karamelové větrníky z odpalovaného těsta s pudinkovým a karamelovým krémem
Větrník na plech s karamelovým krémem: Hlavně nebýt nedočkavá a neotvírat troubu