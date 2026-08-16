Karamelové trojúhelníčky bez pečení – 5 surovin, pár minut a vnoučata se po nich můžou utlouct

Křehké karamelové oplatky v čokoládě připomínají sladkosti, které se objevovaly na stolech dávno předtím, než se domácí cukrařina začala předhánět v krémech a zdobení. Oplatky, karamel a čokoláda jsou přitom kombinace, která funguje bez velkých vylepšení. Křupavé pláty změknou tak akorát, karamel je spojí a čokoláda přidá výraznější tečku.
Podobné oplatkové řezy se v domácích kuchařkách objevují v různých podobách. Někde se vrstvy promazávají karamelovým krémem, jinde se přidávají ořechy nebo kakao. Právě oplatky jsou na těchto řezech zajímavé. Nemají výraznou chuť, a proto nechají vyniknout náplni. U karamelu se vyplatí hlídat hlavně jeho výslednou chuť. Jakmile začne být příliš tmavý, může získat hořkost, která je u jemného dezertu spíš na škodu.
Karamel si dobře rozumí s ořechy. Vlašské nebo lískové dodají příjemnou křupavost a čokoláda celý řez chuťově zakulatí. Pro výraznější kontrast stačí do karamelu přidat špetku mořské soli. Hořká čokoláda vytvoří méně sladkou variantu, mléčná naopak nabídne jemnější chuť.
Oplatkové řezy jsou praktické i tím, že se dají připravit s předstihem. Po odležení se jednotlivé vrstvy lépe spojí a řezy se také snadněji krájí. Ke kávě stačí malé kousky, protože karamel s čokoládou mají výraznou chuť.
Změklé máslo vyšlehejte 2–3 minuty do světlé a nadýchané pěny. Po částech přidávejte karamelové Salko, vanilkový extrakt a špetku soli. Krém šlehejte jen do okamžiku, kdy bude hladký, jemný a dobře roztíratelný.
Na pracovní plochu položte první oplatkový plát a rovnoměrně na něj rozetřete část karamelového krému až ke krajům. Přiklopte druhým plátem a stejným způsobem pokračujte, dokud nespotřebujete všechny oplatky i krém. Poslední oplatku ponechte bez náplně a celý plát jemně přitlačte.
Oplatky přikryjte pečicím papírem a položte na ně prkénko nebo plech. Zatěžkejte je několika kuchařkami nebo jinou přiměřenou zátěží a nechte odležet alespoň 6 hodin, nejlépe přes noc. Během této doby oplatky lehce změknou a karamelový krém se krásně spojí s jednotlivými vrstvami.
Čokoládu nalámejte do misky, přidejte máslo a mléko a pomalu rozpusťte ve vodní lázni nebo krátce v mikrovlnné troubě. Polevu promíchejte dohladka a nechte ji 3–5 minut zchladnout, aby zůstala tekutá, ale příliš nestékala.
Odležený plát nakrájejte ostrým nožem na trojúhelníky, obdélníky nebo menší čtverce. Každý kousek z jedné strany namočte do čokoládové polevy nebo ji přes oplatky nepravidelně přelijte tenkými proužky. Položte je na pečicí papír a nechte čokoládu zcela ztuhnout.
Křehké karamelové oplatky v čokoládě uchovávejte v dobře uzavíratelné dóze na chladném a suchém místě. Nejlépe chutnají druhý den, kdy oplatky mírně změknou a karamelový krém se dokonale propojí s jednotlivými vrstvami. Skvěle se hodí ke kávě, čaji i jako sladké pohoštění pro návštěvu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová