Karamelové Snickers řezy – nejlepší dezert, jaký znám. Jakmile je položím na stůl, jsou v mžiku pryč. Recept na krém si 100 % uložte

Snickers řezy s karamelovým krémem představují naprosto neodolatelnou dokonalost, která nadchne všechny milovníky poctivých čokoládovo-oříškových dezertů. Propojují v sobě vláčné kakaové pláty, hedvábný krém ze zkaramelizovaného salka a bohatou porci pražených arašídů.
Slavná tyčinka Snickers byla poprvé uvedena na trh v USA v roce 1930 společností Mars a okamžitě se stala celosvětovým fenoménem. Cukráři si tuto geniální kombinaci slaných arašídů, karamelu a čokolády natolik zamilovali, že ji postupně přenesli do podoby nadýchaných dortů a řezů. Hlavním kulinářským tajemstvím tohoto receptu je použití kefíru a vroucí vody přímo do kakaového těsta. Kyselost kefíru ve spojení s jedlou sodou zajistí, že je korpus neuvěřitelně nadýchaný a mechový, zatímco horká voda dokonale uvolní intenzivní chuť i barvu kakaa. Vznikne tak temně čokoládové těsto, které se nevysušuje a s karamelovým krémem tvoří dokonalý pár.
Největší předností těchto řezů je úžasný texturní i chuťový kontrast. Sladkost karamelizovaného kondenzovaného mléka s máslem perfektně vyvažují mírně slané pražené arašídy a nadýchaný kakaový korpus.
S ingrediencemi si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní chuti. Pokud máte rádi rafinovanější tóny, můžete karamelový krém lehce dochutit špetkou vločkové mořské soli a vytvořit tak oblíbenou variantu se slaným karamelem. Arašídy lze částečně nahradit opraženými lískači nebo pekanovými ořechy. Pro ještě intenzivnější čokoládový zážitek stačí povrch řezů zalít jemnou ganache z hořké čokolády a smetany.
Mouku smíchejte s kakaem, jedlou sodou a kypřicím práškem do pečiva. V samostatné míse vyšlehejte vejce se špetkou soli a klasickým i vanilkovým cukrem.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky. Cukr do vajec přidávejte v několika dávkách a za stálého šlehání. Díky tomu se ingredience lépe propojí.
Postupně přidejte kefír a olej. Do směsi vešlehejte suché ingredience, vroucí vodu a těsto vylijte na plech vyložený pečicím papírem.
Poznámka: Kefír můžete nahradit podmáslím. Zda je korpus upečený, ověřte pomocí špejle, kterou byste z něj měli vytáhnout čistou.
Těsto pečte v předehřáté troubě na 160 °C po dobu 40 minut. Po upečení odřízněte okraje korpusu, abyste jeho strany zarovnali a nechte ho zcela vychladnout.
Poznámka: Odřezky rozmixujte. Budete je používat k závěrečnému zdobení.
Korpus následně rozřízněte na dvě stejné části, které pak horizontálně rozřízněte na další dva kusy. Vzniknou 4 pláty, z nichž první dva položte vedle sebe na servírovací tác.
Pokračujte s přípravou krému. Změklé máslo šlehejte 1–2 minuty. Poté, co získá nadýchanou texturu, vešlehejte do něj zkaramelizované kondenzované mléko.
Čtvrtinou krému pokryjte první dva korpusy, posypte ho arašídy a ty zakryjte další čtvrtinou krému. Na něj položte další dva korpusy, které potřete další částí krému. Ten naneste i po stranách dezertu.
Krém po stranách následně pokryjte také rozmixovaným korpusem a na povrchu sladké pochoutky vytvořte ozdobné růžičky ze zbylého krému.
Tip: Aplikaci krému vám usnadní použití cukrářského sáčku s ozdobnou hlavicí.
Snickers řezy s karamelovým krémem můžete ihned servírovat. Pokud chcete, aby měl krém tužší konzistenci, vložte dezert aspoň na 1 hodinu do lednice.
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Zdroj receptu: Торты и Кулинария Cakes & Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato