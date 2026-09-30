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Karambol v Brně skončil otřesem mozku. Policisté hledají dvě děti na koloběžkách

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Odřené koleno, otřes mozku a chybějící přilba. Několika lehkými zraněními skončil střet cyklisty s dítětem v Brně. Policisté nyní pátrají po totožnosti deseti až dvanáctiletého chlapce, který jel na černé koloběžce.
Karambol v Brně skončil otřesem mozku. Policisté hledají dvě děti na koloběžkách

Karambol v Brně skončil otřesem mozku. Policisté hledají dvě děti na koloběžkách

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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