Karabec se zranil v dresu národního týmu a Sparta teď platí účet. Kapitán může chybět až do zimní přestávky

Závěr první půle, pražská Fortuna Arena, 29. září. Karabec špatně došlápne, dohraje do poločasu a v kabině už zůstane. Místo něj nastupuje Lingr, Česko prohrává s Anglií 0:2 a o dva dny později přichází zpráva, že sparťanský kapitán opouští reprezentační sraz. Podle informací Sport.cz nejde o zlomeninu, ale o problém s vazy v kotníku a pauzu kolem dvou měsíců. Přesné datum návratu zatím nikdo nezveřejnil. Pokud ale odhad platí, Karabec vynechá prakticky celý podzimní blok ligy i Evropské ligy. Sparta, která hráče do národního týmu uvolnila, tak sportovně zaplatí nejvíc.
Co se stalo a co je zatím jisté
Informaci o zranění zveřejnily nejprve reprezentace a Sparta na síti X, následně ji převzala ČTK. Oficiální formulace zní „zranění kotníku“. Podrobnější lékařskou zprávu klub nevydal. Sport.cz o tři dny později doplnil, že Karabec má podle jeho zdrojů poškozené vazy, a přidal i první odhad délky absence.
Nejotevřeněji se k případu vyjádřil asistent trenéra Briana Priskeho Lukas Babalola. Podle něj klub čeká na další vyšetření, aby věděl, na jak dlouho o hráče přichází. „Vypadá to vážně, když chodí o berlích,“ dodal. Sport.cz zároveň upozornil, že Sparta nepřišla jen o Karabce; zraněný je i Ševínský.
Pro reprezentaci znamenalo zranění okamžitou ztrátu. Karabec vynechal venkovní zápasy ve Španělsku a v Anglii, přestože ho Santi Denia nasadil do obou úvodních duelů Ligy národů. Při porážce 1:2 s Chorvatskem vstřelil vyrovnávací gól na 1:1, dosud jediný český gól v této fázi soutěže. Denia za něj podle ČTK dodatečně nikoho nepovolal. Karabec byl během srazu už osmým zraněným hráčem, mezi vyřazenými je i další sparťan Matěj Ryneš.
Proč je to pro Spartu tak drahá ztráta
Karabec nebyl doplňkem kádru. Do sezony vstoupil jako nový kapitán a pásku převzal po Lukáši Haraslínovi. Sportovní manažer Tomáš Sivok volbu zdůvodnil tím, že jde o sparťanského odchovance, který dospěl během hostování v Hamburku a Lyonu. Klub do něj vložil symbol i odpovědnost.
Na hřišti to potvrdila čísla. Podle oficiálního profilu na webu Chance Ligy odehrál v osmi ligových zápasech 637 minut a připsal si:
- 3 góly,
- 1 asistenci,
- 2 ocenění pro hráče utkání.
Nebyl to ale hráč, se kterým Sparta automaticky vyhrávala. S ním v sestavě porazila Teplice 4:1, Artis Brno 4:0 a Jablonec 2:0, ale prohrála se Slavií 0:3 a v Hradci 1:2. Karabec stál u vítězství i porážek. Statisticky přesto patřil k nejproduktivnějším ofenzivním hráčům týmu.
Podle nás je největší problém v tom, že Sparta neztrácí jen jednoho ofenzivního záložníka. Ztrácí hráče, kolem kterého začala skládat hierarchii kabiny. Kdo převezme kapitánskou pásku a kdo nahradí jeho tvorbu na křídle, klub zatím neoznámil. Odpověď ukážou až nejbližší sestavy. Dá se čekat, že odpovědnost se rozdělí mezi několik opor, protože jednoho hráče s podobným profilem a podobnou rolí Sparta v kádru nemá.
Kalendář, který Karabec nejspíš uvidí z tribuny
Načasování je nejhorší možné. Podle oficiálního kalendáře klubu Spartu po reprezentační pauze čeká blok, ve kterém se ligové zápasy střídají s ligovou fází Evropské ligy téměř bez oddechu. Rozpis evropských soupeřů zveřejnila Sparta v přehledu Naši soupeři v Evropské lize.
|Období
|Liga
|Evropská liga
|Říjen
|Pardubice, Baník, Slovácko, Bohemians
|Lillestrøm (15. 10., doma), Olympiacos (22. 10., venku)
|Listopad
|Plzeň, Liberec, Zlín
|Bournemouth (5. 11., doma), AZ Alkmaar (26. 11., doma)
|Prosinec
|Mladá Boleslav, Teplice
|Salzburg (10. 12., venku)
Pokud se potvrdí dvouměsíční pauza, Karabec by se vracel zhruba na konci listopadu. Do zimní přestávky by pak zbývalo jen několik prosincových zápasů. Sport.cz otevřeně píše, že klub bude zvažovat, zda má smysl kvůli třem zápasům riskovat opětovné zranění. V opatrném scénáři tak Karabec naskočí až v lednové přípravě.
Pro Spartu to znamená, že bez kapitána odehraje derby s Baníkem, šlágr s Plzní i čtyři z pěti zbývajících podzimních zápasů v Evropě. Olympiacos, Bournemouth a AZ Alkmaar jsou přesně ti soupeři, proti kterým by se hodil hráč schopný rozhodnout jednou akcí.
Kdo to zaplatí finančně
Sportovně nese ztrátu Sparta sama. Žádný mechanismus jí nevrátí body, které bez Karabce případně ztratí, ani výkon v evropských zápasech. Finančně ale kluby úplně bez ochrany nejsou.
Pro takové případy existuje program FIFA Club Protection Programme. Ten kryje hráče zraněné při oficiální reprezentační povinnosti, pokud jsou dočasně zcela neschopni hrát. Podmínky jsou přísné:
- platby se odvíjejí od fixní mzdy hráče,
- začínají až po prvních 28 dnech absence,
- trvají maximálně 365 dní,
- strop na jednu nehodu činí zhruba 170 milionů korun,
- program nekryje nemoc, léčebné náklady ani sportovní škodu.
Pokud se dvouměsíční pauza potvrdí a klub splní podmínky, mohla by Sparta dostat náhradu části mzdy zhruba za jeden měsíc. Zda klub nárok uplatnil, nebo uplatní, zatím není známo.
Odděleně od toho vyplácí UEFA klubům peníze za samotné uvolňování hráčů do Ligy národů a kvalifikací. V aktuálním cyklu jde zhruba o 95 tisíc korun za každý započitatelný zápas, ve kterém je hráč na soupisce národního týmu. Za uplynulý ročník Ligy národů rozdělila UEFA mezi 611 klubů téměř 800 milionů korun. Jde ale o odměnu za uvolnění, ne o náhradu za zranění.
Nejde o první případ
Sparta podobnou situaci zažila už v září 2024. Ryneš tehdy musel v zápase s Gruzií střídat kvůli zranění zad, Kaan Kairinen se zraněný vracel z finského srazu a otazník visel i nad Qazimem Lacim po zápase Albánie. Reprezentační pauzy tak pro klub s velkým počtem reprezentantů představují opakované riziko.
Letos je ho víc než kdy dřív. Od sezony 2026/27 se dvě kratší podzimní přestávky spojily do jedné dlouhé na přelomu září a října. Sparta před srazem upozorňovala, že k národním týmům odjelo jedenáct hráčů jejího A-týmu. Klub tak na dva týdny ztratil kontrolu nad zátěží velké části kádru.
Systémově si toho všímá i UEFA. V červenci 2026 spustila pilotní zdravotní předávací protokol mezi kluby a reprezentacemi, který přes nástroj TIME sdílí informace o zdravotním stavu a zátěži hráčů. Karabcovu došlápnutí by žádný protokol nezabránil. Ukazuje ale, že vztah mezi klubem, který hráče platí, a reprezentací, která si ho půjčuje, je otázkou celého evropského fotbalu.
Reprezentační přestávka měla Spartě vzít hráče na deset dní. Vzala jí kapitána na celý podzim. Karabec může naskočit až ve chvíli, kdy bude o postupových šancích v Evropě i o podzimní pozici v lize dávno rozhodnuto.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle