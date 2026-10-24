Kapustu manžel normálně nejí, ale tyhle karbanátky mu tak chutnaly, že si přidával 3krát. Rychlé, výborné a za pár korun

Když se z pánve ozve charakteristické syčení a kuchyní se rozline vůně dokřupava usmažené strouhanky, majoránky a česneku, málokdo odolá. Smažené kapustové karbanátky patří mezi ty poctivé klasiky, na které nedáme dopustit. Na povrchu vás přivítají krásně zlatavou kůrčičkou, zatímco uvnitř schovávají neuvěřitelně šťavnatou náplň. Sladkastá chuť jemné kapusty se v nich dokale snoubí s výrazným uzeným masem a rozpečenými kostičkami slaniny. Je to přesně ten typ poctivého jídla, které pohladí po duši, připomene nedělní obědy u babičky a u stolu po něm nezbude ani ten nejmenší drobek.
Kapusta má v české i středoevropské kuchyni obrovskou tradici. V dobách, kdy byla zelenina přes zimu vzácností, platila kapusta za spolehlivý zdroj živin a vitamínů, který vydržel i silné mrazy. Naše prababičky z ní kouzlily fantastická sytá jídla a kombinace se zbytkem uzeného masa či slaniny byla geniálním způsobem, jak z dostupných surovin vytvořit královskou hostinu. Postupem času se z obyčejného zeleninového pokrmu stal kultovní hit rodinných kuchyní, na který se mnozí z nás těší celé dětství a v dospělosti se k němu s láskou vracejí.
Velkou předností kapustových karbanátků je jejich nesmírná přizpůsobivost. Pokud zrovna nemáte uzené maso, můžete ho bez obav nahradit mletým vepřovým či hovězím, případně sáhnout po strouhaném sýru typu eidam či gouda pro jemnější verzi. Pro bezmasou variantu stačí přidat orestované houby nebo uzený tofu sýr. Výborně funguje i obměna koření – vedle tradiční majoránky a česneku jim velmi sluší špetka mletého kmínu či troška uzené papriky. Ať už si k nim servírujete nadýchanou bramborovou kaši s pažitkou nebo jen vařené brambory s máslem, vždycky získáte jídlo, pro které si všichni rádi přijdou pro přídavek.
Očištěnou kapustu rozkrojte na menší kusy, které vařte 15 minut od bodu varu. Poté ji slijte, propláchněte studenou vodou a nechte vychladnout.
Tip: Abyste urychlili chladnutí, vložte kapustu do lednice.
Kapustu následně pomelte a vložte do větší mísy, do které přidejte také pomleté uzené maso a česnek s cibulí. Směs ochuťte solí, pepřem, majoránkou a přidejte do ní vaječné bílky s moukou.
Do směsi přidejte také strouhanku, na kostičky nakrájenou slaninu a ingredience důkladně promíchejte. Pak z ní postupně odebírejte množství o velikosti 1–2 lžic, z kterého vytvořte karbanátky.
Karbanátky následně obalte v mouce, ve vejcích a nakonec ve strouhance. Poté je smažte ve větší vrstvě rozpáleného oleje asi 3 minuty z každé strany.
Tip: Karbanátky odkládejte na ubrousek, který z nich vysaje přebytečný tuk. Můžete si je připravit také několik dní předem a vložit je do mrazáku. Poté je můžete mražené rovnou smažit.
Smažené kapustové karbanátky ihned servírujte. Perfektně se k nim hodí vařené brambory nebo bramborová kaše.
Poznámka: Každou porci můžete doplnit zeleninovým salátem.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato