Kapradiny přežily dinosaury a přežijí i vaši koupelnu. Osm druhů, které v mokru a stínu rostou jako o závod

Představte si bažinatý prales bez jediného květu, bez trav a bez semen. V jeho šeru se rozvinuly první listy kapradin. Podle
NASA Science se kapradiny objevují ve fosilním záznamu přibližně před 360 miliony let, tedy dlouho před nástupem druhohorních ještěrů. Jejich vývojová linie přečkala několik velkých vymírání a v karbonu se rozšířila natolik, že dodnes topíme uhlím vzniklým z tehdejších lesů. Rostlina s takovým rodokmenem by měla přežít i panelákovou koupelnu. Zvládne to, pokud jí nabídnete prostředí, na které je zvyklá. Prošli jsme pěstitelské příručky amerických a britských univerzit i nabídku českých e-shopů a vybrali osm druhů. Najdete mezi nimi okázalé závěsné solitéry i odolné kousky s tuhými listy, které si poradí i v obyčejném bytě. Kapradiny starší než dinosauři: co si z pravěkého lesa přinesly do bytu
Kapradiny nekvetou a netvoří semena. Množí se výtrusy, kterým se v zahradnické hantýrce říká spóry. Z drobné spóry nejprve vyklíčí nenápadný gametofyt. Teprve po oplození z něj vyroste sporofyt, tedy rostlina, kterou známe z květináče. Podle Univerzity v Georgii se první lístky objeví za dva až šest měsíců, záleží na druhu.
Učebnice biologie OpenStax uvádí, že ačkoli několik druhů přežívá i v sušších podmínkách, převážná většina kapradin zůstává vázána na vlhká a zastíněná stanoviště. Odtud pramení celé tajemství úspěšného pěstování. Kapradina pochází z lesního podrostu, nebo dokonce z větví stromů. Řada tropických druhů patří mezi epifyty, které rostou na kmenech a v kůře bez hluboké půdy. Velkou část vláhy jim proto dodává okolní vzduch.
Podle nás z toho plyne jednoduché pravidlo. S kapradinou zacházejte jako s kouskem pralesa, ne jako s muškátem na parapetu nad radiátorem. Kdo tento rozdíl přijme, má napůl vyhráno.
Kapradina v koupelně: vlhko, rozptýlené světlo a pozor na kořeny
Britská Královská zahradnická společnost označuje ve svém
průvodci RHS světlou koupelnu za ideální stanoviště pro epifytické tropické kapradiny. Důvodem je vyšší vzdušná vlhkost po sprchování a koupání. Doporučuje k tomu jasné nepřímé světlo, teplotu nad 16 °C a zálivku až ve chvíli, kdy substrát začne prosychat.
Stín, který kapradiny milují, si představte jako šero pod korunami stromů. Světla je tam méně, ale stále dost. Purdue University radí severní nebo východní okno a ochranu před ostrým poledním sluncem. Sleziník hnízdový podle Univerzity v Georgii prospívá v rozmezí od slabého po jasné světlo, přímé paprsky mu ovšem škodí.
Pokud vaše koupelna okno postrádá, pomůže umělé osvětlení. Iowa State University připomíná, že bez světla neprobíhá fotosyntéza a rostlina nemůže růst. Univerzita v Marylandu řadí mezi slabé osvětlení hodnoty zhruba 270 až 1 100 luxů, které zvládne i obyčejné LED pěstební svítidlo. Stačí ho zapojit do spínacích hodin a nastavit pravidelný denní režim. S menším množstvím světla klesá i spotřeba vody, takže v takové koupelně zalévejte střídměji.
Druhou hrozbou je přemokření. Vlhký vzduch kapradinám prospívá, zato kořenový bal ponořený celé dny ve vodě začne hnít. RHS výslovně varuje před květináčem, který dlouho stojí v plném podmisku.
Osm kapradin do bytu: mapa druhů, cen a náročnosti
Ceny jsme ověřovali v českých e-shopech k 15. říjnu 2026. Berte je jako orientační, protože nabídka i sklady se mění.
Český název Latinský název Jak ho poznáte v obchodě Orientační cena Náročnost Kam v bytě Parožnatka, paroháč Platycerium bifurcatum listy připomínající paroží, často v závěsu 190 Kč (6 cm), 910 Kč (závěs 21 cm) střední jasné nepřímé světlo, stěna, závěs Sleziník hnízdový Asplenium nidus široké celistvé listy v trychtýřovité růžici 145 Kč (6 cm) nízká koupelna, polička, polostín Nefrolepis, ledviník Nephrolepis husté zpeřené převislé listy 230 Kč (12 cm) střední závěsný květináč u okna Osladič obecný Polypodium vulgare nízká kapradina s plazivým oddenkem 159 Kč nižší chladější stinné místo, balkon Netík Adiantum jemné vějířovité lístky na tmavých řapících 115 Kč (6 cm) vysoká vlhká koupelna, skleněné terárium Srpovice zakřivená, hrotnatec Cyrtomium falcatum lesklé tuhé lístky srpovitého tvaru kolem 119 Kč nízká obývák, chodba, polostín Křídelnice krétská Pteris cretica často bíle proužkovaný kultivar ‚Albolineata‘ 119 Kč (12 cm) střední polostín, závěs Pelea okrouhlolistá Pellaea rotundifolia drobné kulaté kožovité lístky 159 až 309 Kč nízká polička, pracovní stůl
Křídelnice krétská má navíc zajímavý tuzemský přesah. Botanici z
Masarykovy univerzity popsali její nález ve volné přírodě jako nový nepůvodní druh kapradiny v Česku. Za pravděpodobný zdroj spór považují právě dekorativní pokojovou varietu ‚Albolineata‘. Kapradina z bytového květináče si tak našla cestu ven. Zdroj fotografie: Unsplash Od nenáročné pelei po rozmazlený netík: které kapradiny zvládne i začátečník
Pokud vám ostatní pokojovky pravidelně usychají, sáhněte po druzích s tužšími listy. University of Connecticut uvádí, že srpovice má lesklé kožovité listy a snese nižší vlhkost než většina příbuzných. Pelea s knoflíkovitými lístky platí za vhodnou volbu pro začátečníky a zalévá se až po proschnutí povrchu substrátu. Sleziník hnízdový patří k nejrozšířenějším a poměrně snadným druhům. Má jen jednu zásadní podmínku: vodu nelijte do středu růžice. Clemson University radí zalévat po vnějším okraji květináče.
Do středního pásma řadíme nefrolepis a parožnatku. Nefrolepis roste podle University of Florida rychle a po seříznutí ochotně obráží. Za bujný převis ovšem žádá rovnoměrně vlhký substrát i vzduch. Parožnatka je odolná a mimořádně dekorativní, vyžaduje však péči typickou pro epifyty. Dá se upevnit na dřevěnou desku a zalévat ponořením.
Nejvíc pozornosti spotřebuje netík. Jemné vějířky rychle hnědnou a opadávají, stačí jedno přeschnutí. University of Connecticut u něj zdůrazňuje potřebu vysoké vlhkosti a stálé vláhy. Nároky křídelnice se liší podle kultivaru. Osladič obecný je vlastně domácí lesní trvalka, která ocení spíš chladnější balkon nebo zastíněný kout zahrady než přetopený obývák.
Pro majitele psů a koček máme dobrou zprávu. Clemson University uvádí, že kapradiny jsou považovány za netoxické pro domácí mazlíčky, a Gardners podobně označuje parožnatku za vhodnou do domácnosti se zvířaty.
Topná sezóna, zálivka a hnojení: jak udržet kapradinu zelenou přes zimu
Zima je pro kapradiny nejrizikovějším obdobím. Univerzita v Georgii považuje 30 % relativní vlhkosti za spodní hranici, kterou většina kapradin vydrží. Za vhodnější pásmo označuje 40 až 50 %. V českých bytech s ústředním topením přitom vlhkost v lednu snadno klesne pod třicet procent. University of Wisconsin u nefrolepisu popisuje typický příznak: hnědnoucí špičky listů.
Co pomáhá nejvíc:
zvlhčovač vzduchu v místnosti, kde kapradiny stojí, miska s vodou a oblázky pod květináčem, dno ale nesmí stát ve vodě, seskupení rostlin k sobě, protože společně udrží vlhčí mikroklima, vrstva vlhkého rašeliníku mezi květináčem a ozdobným obalem.
Rosení podle Purdue University slouží spíš k očistě listů. Na trvalé zvýšení vlhkosti nestačí.
Zálivku kontrolujte prstem. Zalévejte vodou pokojové teploty, nechte ji protéct drenážním otvorem a přebytek z podmisky vylijte. Citlivějším epifytům svědčí měkčí voda, například odstátá nebo dešťová.
Hnojení patří do období aktivního růstu od jara do konce léta. Zdroje se shodují na slabší dávce, zhruba jednou za tři až čtyři týdny. Clemson University u sleziníku doporučuje poloviční koncentraci hnojiva pro pokojové rostliny. V zimě hnojení výrazně omezte. Zežloutlé a hnědé listy stříhejte u báze čistými nůžkami. Žádný další řez kapradiny podle RHS nepotřebují. Množení ze spór je spíše experimentem pro trpělivé. Doma je snazší rozdělit trs nebo oddělit odnož.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková