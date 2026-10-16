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Kapradina Pete si pořídila selfie. Fotografii jí zaplatily bakterie žijící v půdě

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Dennívýzva
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V londýnské zoo se roku 2019 objevila fotografická celebrita, která neměla ruce ani oči. Kapradina jménem Pete pravidelně pořizovala snímky pomocí kamery napájené elektřinou z půdy. Experiment nebyl důkazem rostlinné inteligence, ale ukázkou chytré technologie: mikroorganismy dokážou při rozkladu organických látek vytvářet elektrický proud využitelný pro senzory.
Kapradina Pete si pořídila selfie. Fotografii jí zaplatily bakterie žijící v půdě

Kapradina Pete si pořídila selfie. Fotografii jí zaplatily bakterie žijící v půdě

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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