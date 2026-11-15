Kapitán Krejčí má do dalším vyloučení důvěru. Zůstal s týmem, přestože nemůže nastoupit

V sobotu odpoledne nastoupil Krejčí s reprezentací do letadla mířícího do Osijeku, přestože ví, že nedělní zápas s Chorvatskem uvidí jen z hlediště nebo z kabiny. O jeho cestě rozhodl Denia a na tiskové konferenci to zdůvodnil bez zaváhání: „Je to kapitán týmu a velký vzor, kterého hráči poslouchají.“ Podle trenéra je Krejčí důležitý pro nováčky, mladé hráče i pro realizační tým. Hlas kabiny se k němu přidal. „Všichni za ním stojíme,“ řekl útočník Adam Hložek, i když přiznal, že vyloučení tým oslabilo. Důvěra se tedy netýká zákroku, za který stoper dostal červenou. Týká se jeho postavení v týmu. Hřiště mu zavřel disciplinární trest, kapitánskou pásku mu ale zatím nikdo veřejně nevzal.
Zákrok, který změnil VAR
Čtvrteční večer na Letné, 12. listopadu. Česko prohrává se Španělskem a v 69. minutě se do volného prostoru dere Robert Fernández. Krejčí je poslední, kdo ho může zastavit, a tak ho stáhne. Rozhodčí nejdřív ukáže žlutou kartu. Pak zasáhne videorozhodčí, sudí si situaci prohlédne na monitoru a ve 72. minutě verdikt změní na červenou.
Zbytek zápasu dohrávali Češi v deseti a prohráli 0:2. Denia po utkání připustil, že o riziku vyloučení se v kabině mluvilo ještě před výkopem. Proti týmu, jako je Španělsko, je podle něj hra v deseti mnohem těžší než v jedenácti. Tentokrát to Češi zažili už potřetí za podzim.
Oviedo a Praha: dvě červené, jiný příběh
Krejčího pražská červená není v ročníku první. Už 3. října v Oviedu, při porážce 1:3, ho rozhodčí poslal ze hřiště v 85. minutě po druhé žluté kartě. Výsledek je pro tým stejný: kapitán vypadne z dalšího zápasu. Disciplinárně jde ale o jiné případy.
Oviedo Praha Datum 3. října 2026 12. listopadu 2026 Výsledek Španělsko-Česko 3:1 Česko-Španělsko 0:2 Minuta 85. 69. (červená po VAR v 72.) Typ karty druhá žlutá přímá červená
Podle článku 60
pravidel Ligy národů pro ročník 2026/27 je vyloučený hráč automaticky suspendován na nejbližší utkání soutěže. Jistý je tedy stop proti Chorvatsku. Při závažném přestupku může disciplinární orgán UEFA trest prodloužit a rozšířit i do jiných soutěží. Takové rozhodnutí ale zatím zveřejněno nebylo. O případném dopadu na kvalifikaci by musela rozhodnout UEFA a své rozhodnutí oznámit.
K vyloučením se přidává i Lukáš Šulc, který 29. září proti Anglii viděl červenou už ve 25. minutě. Tři červené karty v pěti zápasech. U ostatních týmů ve skupině jsme ve veřejných zdrojích dohledali červenou jen u Chorvatska, konkrétně Ivana Perišiće proti Španělsku. Se svými soupeři se Česko v disciplíně nedá srovnávat.
Kdo zaplní díru ve středu obrany
Krejčí proti Španělsku hrál ve středu obrany, ne v záloze, a právě tam teď Denia hledá náhradu. Podle odhadu iDNES.cz je nejpravděpodobnější dvojice David Zima a Tomáš Vlček. Trenér mezi obrannými variantami jmenoval také Filipa Prebsla, Slámu, Juráska a Gabriela.
Sestavu komplikuje i nemoc v kabině. Chybí Štěpán Chaloupek, místo něj dorazil Prebsl. Kvůli zdravotním potížím odjeli i Provod a Šubert, tým doplnil Matěj Jurásek. Kdo v Osijeku převezme kapitánskou pásku, zatím nikdo oficiálně neoznámil. Rozhodne se nejpozději se zveřejněním sestavy.
Denia mluví o mentalitě a týmové obraně. Poslední hráč podle něj nesmí zůstávat izolovaný proti útočníkovi, který mu utíká. Hložek doplnil, že proti Španělsku nebyli Češi dost aktivní v napadání a v nízkém bloku dost kompaktní. Podle nás je tady jádro problému. Když se před obranou otevře prostor, stoper řeší únik v poslední chvíli. A rozhoduje se mezi gólem a kartou.
Test kapitánské autority
Ne každý vidí Krejčího případ tak smířlivě jako trenér. Bývalý reprezentant Roman Hubník pro iSport označil červenou za „hloupou“ a „nepochopitelnou“ a připomněl, že kapitán „by měl jít příkladem“. Jeho kritika míří na zákrok a na opakování, ne na to, že Krejčí s týmem odcestoval. Přímou výtku k tomuto rozhodnutí jsme ve veřejných zdrojích nenašli.
Krejčího situace je proto zkouškou, jestli kapitán může zůstat autoritou i ve chvíli, kdy právě on tým v klíčových zápasech oslabuje. Denia odpověděl prakticky. Neodsunul ho stranou, ponechal ho uvnitř skupiny. Podle nás to dává smysl. Mladý kádr bez bodu by po odstavení lídra ztratil ještě víc jistoty. Cena za to je ale jasná: další zbytečná červená by kapitánskou roli zpochybnila podstatně víc, než se to podaří kterémukoli kritikovi.
Osijek jako finále
Před posledním kolem skupiny A3 vypadá tabulka pro Čechy krutě.
Španělsko 15 bodů Anglie 12 bodů Chorvatsko 3 body Česko 0 bodů, skóre 2:12
Podle přehledu na
UEFA.com skončí Chorvatsko třetí, pokud s Českem neprohraje. Česká výhra naopak znamená pro Česko třetí místo. Ve hře je přitom víc než prestiž. Podle iDNES.cz výsledek ovlivní i nasazení v kvalifikaci na Euro a souvisí s baráží o udržení v elitní divizi Ligy národů. Denia proto mluví o zápase „jako o finále mistrovství světa“, které „hodně věcí změní“.
Utkání Chorvatsko-Česko začíná v neděli 15. listopadu ve 20:45 na Opus Areně v Osijeku. Přenos vysílá ČT sport.
Krejčí bude v neděli u týmu na rozcvičce, v kabině i při posledních slovech před výkopem. Pak se dveře zavřou a kapitán zůstane venku.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl