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Kapitán Krejčí má do dalším vyloučení důvěru. Zůstal s týmem, přestože nemůže nastoupit

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Ladislav Krejčí dostal proti Španělsku druhou červenou kartu v ročníku a v Osijeku hrát nesmí. Trenér Santi Denia ho přesto vzal s sebou: hráči ho prý poslouchají.
Kapitán Krejčí má do dalším vyloučení důvěru. Zůstal s týmem, přestože nemůže nastoupit

Kapitán Krejčí má do dalším vyloučení důvěru. Zůstal s týmem, přestože nemůže nastoupit

Zdroj: Girona FC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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