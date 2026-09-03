Kantorova vila v Jablonci se otevře veřejnosti. Jde pravděpodobně o poslední šanci před velkou rekonstrukcí

Jablonec nad Nisou připravuje na sobotu 19. září v rámci Dnů evropského dědictví osm komentovaných prohlídek Kantorovy vily, každou pro dvacet zájemců. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové půjde pravděpodobně o poslední příležitost nahlédnout do funkcionalistické stavby před chystanou rekonstrukcí, kterou radnice hodlá zahájit ještě letos na podzim. V současné době hledá dodavatele, projektanti náklady odhadli na 48 milionů korun.
Vila nedaleko jablonecké přehrady vznikla v roce 1934 podle projektu Heinricha Kulky, žáka a blízkého spolupracovníka Adolfa Loose. Čtyřpodlažní dům připomínající pražskou Müllerovu vilu nechal postavit lékař Alfréd Kantor a jde o jeden z nejcennějších objektů tohoto architektonického stylu v celém regionu. Po druhé světové válce musela rodina vilu opustit a přesídlila do Německa. V 60. letech prošel dům necitlivou přestavbou na byty, část původních prvků se přesto zachovala. Radnice objekt koupila v roce 2017 za 8,121 milionu korun.
Na obnovu památkově chráněné stavby vypsal magistrát v roce 2023 architektonickou soutěž, do níž se přihlásilo 28 ateliérů. Zvítězil pražský ateliér Objektor architekti, který následně zpracoval projektovou dokumentaci. Architekt Jakub Červenka k záměru uvedl, že cílem je zachránit vše, co z Kulkova návrhu zůstalo, zároveň ale přiznal, že zásahy ze 60. let byly „poměrně razantní".
Celkové náklady na obnovu vily včetně vybavení, úpravy zahrady a vybudování expozice se odhadují na zhruba 65 milionů korun bez DPH. Na tento záměr město získalo 45 milionů z fondů EU a Libereckého kraje. Náměstek primátora Jakub Chuchlík z Pirátů zdůraznil, že nejde o běžnou rekonstrukci, ale o obnovu mimořádně cenné stavby, kde je nutné respektovat původní architekturu, materiály i historické prvky, „tomu odpovídá také rozsah restaurátorských prací".
Ve vile vznikne návštěvnické centrum s expozicí a vzdělávací prostory pro přednášky určené školám i široké veřejnosti. Původní dochovaný vestavěný nábytek a další historické součásti budou odborně restaurovány. Radnice počítá s celoročním provozem a vybudováním potřebného technického zázemí. Opravená vila by se návštěvníkům měla otevřít na jaře 2029.
Kantorova vila přitom není jedinou zajímavostí, kterou Jablonec nad Nisou v rámci Dnů evropského dědictví zpřístupní. Celkem bude možné navštívit 26 památek. Poprvé se veřejnosti otevře vozovna MHD v Pražské ulici, kde se pro potřeby autobusové dopravy dodnes využívá původní areál tramvajové remízy s odstavnými halami z konce 19. století. Na programu jsou také kostely, sokolovna, divadlo, radnice, štola přehrady Mšeno nebo bývalý pivovar.
Zdroj: autorský text / ČTK