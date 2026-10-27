Kane získal Zlatý míč, ale Čech mu dal až 10. místo. Hrabě prozradil, koho považuje za nejlepšího fotbalistu světa

V pondělí 26. října 2026 večer zvedl Harry Kane na pódiu divadla London Palladium trofej, na kterou anglický fotbal čekal od roku 2001, kdy ji získal Michael Owen. Ceremoniál 70. ročníku se poprvé konal mimo Francii a místo nebylo vybrané náhodou. Připomínalo Stanleyho Matthewse, prvního vítěze ankety z roku 1956. Zatímco Londýn slavil, český hlas mluvil jinak. Stanislav Hrabě, který podle podcastu Tipcast drží česká hlasovací práva od roku 1994, poslal na trůn Rodriho. Kaneovi přisoudil desáté místo, tedy poslední bodovanou příčku. Podle desítky, kterou zveřejnil Ruik.cz, dal český hlas novému držiteli Zlatého míče jediný bod.
Jeden bod místo patnácti
V mužské kategorii vybírá France Football jednoho specializovaného novináře za každou ze sta nejlépe postavených zemí žebříčku FIFA. Česko má tedy jeden hlas a ten patří Hrabětovi. Každý porotce sestaví vlastní desítku ze třiceti nominovaných. Podle oficiálních pravidel Zlatého míče 2026 dostane hráč na prvním místě 15 bodů, body pak klesají až k jedinému bodu za desátou příčku.
Kane tedy z Česka nevyšel naprázdno. Dostal ale to nejmenší, co lze dostat, a přitom zůstat na lístku. Rozdíl mezi tím, co mohl získat, a tím, co skutečně získal, činí čtrnáct bodů. V hlasování, které bylo podle šéfredaktora France Football Vincenta Garcii mimořádně těsné, nejde o zanedbatelné číslo.
Hrabětova desítka vypadá takto:
|Pořadí
|Hrabětův hlas
|Celkové pořadí ankety
|1.
|Rodri
|Harry Kane
|2.
|Kylian Mbappé
|Kylian Mbappé
|3.
|Lionel Messi
|Lamine Yamal
|4.
|Lamine Yamal
|Rodri
|5.
|Ousmane Dembélé
|Lionel Messi
|6.
|Jude Bellingham
|Chviča Kvaracchelija
|7.
|Fabián Ruiz
|Ousmane Dembélé
|8.
|Erling Haaland
|Erling Haaland
|9.
|Chviča Kvaracchelija
|Michael Olise
|10.
|Harry Kane
|Fabián Ruiz
Rodri, mistrovství světa a velké zápasy
Kaneova čísla za období od 3. srpna 2025 do 19. července 2026 vypadají jako z jiné ligy. Za Bayern a Anglii vstřelil 73 gólů v 65 zápasech, z toho 36 v bundeslize, 14 v Lize mistrů a šest na mistrovství světa. K tomu přidal bundesligový titul a bronz ze světového šampionátu. Kdo hodnotí především produktivitu, těžko hledá silnějšího kandidáta.
Hrabě ale zjevně vážil jinou veličinu. Rodri byl kapitánem mistrů světa a podle českých zdrojů i nejlepším hráčem turnaje. Přímé vysvětlení, proč skončil Kane až desátý, český porotce nezveřejnil. Jeho logiku však dobře osvětlují dřívější výroky. V rozhovoru pro 90 minut z roku 2025 řekl, že hlavním kritériem je pro něj ukázat se v důležitém okamžiku a že mistrovství světa váží víc než každoroční Liga mistrů.
Do toho zapadá i zbytek jeho hlasování. Nejlepším brankářem je pro něj Unai Simón, nejlepším trenérem Luis de la Fuente. Oba tedy představují mistrovské Španělsko. Hrabětův lístek je podle nás vnitřně konzistentní: odměňuje turnaj, který se hraje jednou za čtyři roky, a hráče, kteří na něm rozhodovali.
Oficiální kritéria France Football mu dávají prostor. Na prvním místě stojí individuální výkony a rozhodující, působivý charakter hráče, na druhém týmové výkony a trofeje, na třetím třída a fair play. Co znamená „rozhodující“, ovšem pravidla nedefinují. Jeden porotce v tom vidí 73 gólů, druhý kapitána, který zvedl nad hlavu světový pohár.
Kde se Hrabě rozešel se zbytkem poroty
Srovnání s výsledným pořadím ukazuje, jak daleko se český hlas od celku vzdálil. Jeho vítěz Rodri skončil celkově čtvrtý. Celkový vítěz Kane je u Hraběte desátý. Jude Bellingham dostal od českého porotce šesté místo, v anketě přitom skončil až jedenáctý. Michael Olise, devátý hráč světa podle celé poroty, se do české desítky nevešel vůbec.
Nejde ovšem o osamělý výstřel. Vincent Garcia podle Eurosportu prozradil, že Mbappé vedl po většinu měsíce, kdy se hlasovalo, a Kane ho předstihl až v závěru. Rozdíl mezi nimi byl podle něj menší než mezi Rodrim a Viníciem v roce 2024. Garcia dodal, že Rodri odebral část hlasů Lamine Yamalovi. Španělské hlasy se tedy štěpily a Hrabě patřil k porotcům, kteří sázeli na kapitána mistrů světa.
Hlasování se uzavřelo už 28. září, téměř měsíc před ceremoniálem. Porotci volbu nesměli předem prozradit. Hrabě sám v předběžném komentáři pro Ruik den před vyhlášením označil Kanea za favorita. Svou volbu tedy učinil s vědomím, že jde proti proudu.
Kompletní lístky teprve přijdou
Celosvětové srovnání zatím chybí. France Football podle Garcii zveřejní podrobnosti hlasování všech porotců až v sobotním vydání. Teprve tehdy bude jasné, jestli byl Kane na desátém místě výjimkou, nebo jestli podobně uvažovala i část dalších novinářů. Neznámé jsou zatím i přesné bodové rozdíly mezi Kanem, Mbappém a Yamalem.
Kompletní pořadí mužského Zlatého míče 2026 od prvního do třicátého místa už oficiální web ankety zveřejnil. Česká media, včetně TN.cz, z celého večera vytáhla především kontrast mezi vítězem a jediným bodem z Česka. Důvěryhodný přehled reakcí fanoušků či odborníků na Hrabětovu desítku jsme zatím nedohledali.
Hrabětův lístek není vzpoura proti Kaneovi. Je to jiná odpověď na otázku, kterou pravidla nechávají otevřenou: co v jedné sezoně váží víc, zda 73 gólů, nebo jeden finálový večer v létě 2026. V Londýně zvítězily góly, v českém hlasu světový pohár.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle