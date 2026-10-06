Kane potřeboval na 100 bundesligových gólů jen 98 zápasů. Dres z rekordního večera se prodal za miliony

Je 18. září 2026, Allianz Arena, 39. minuta zápasu 4. kola nové sezony proti Unionu Berlín. Harry Kane si staví míč na penaltový puntík, rozběhne se a promění. Je to jeho stý gól v Bundeslize, a to v 98. zápase. Dosavadní rekordman Dieter Müller potřeboval o 31 utkání víc. O čtvrt hodiny později přidal Kane gól číslo 101 a Bayern rozdrtil Berlíňany 7:0. Tím ale příběh nekončí. Červený dres ve speciálním designu inspirovaném mnichovským Oktoberfestem o dva týdny později změnil majitele. Fanoušek ze Singapuru za něj v online aukci zaplatil 55 000 eur.
O 31 zápasů rychleji než legenda
Bundesliga existuje od roku 1963 a za tu dobu jí prošla řada střelců, jejichž jména se v Německu vyslovují s úctou. Kane je všechny předběhl za necelé tři roky. Podle přehledu, který zveřejnila mezinárodní statistická federace IFFHS, vypadá pořadí nejrychlejších střelců ke stovce gólů takto:
|Hráč
|Zápasy na 100 gólů
|Harry Kane
|98
|Dieter Müller
|129
|Gerd Müller
|136
|Lothar Emmerich
|140
|Uwe Seeler
|157
|Horst Hrubesch
|160
|Robert Lewandowski
|168
Z tabulky je nejvýmluvnější poslední řádek. Lewandowski, který v Bayernu sbíral jeden střelecký rekord za druhým, je mezi hráči tohoto století nejrychlejší. Celkově mu ale patří až osmé místo a na Kanea ztrácí sedmdesát zápasů. To jsou přibližně dvě celé sezony.
Kane sám připomněl, že v Premier League potřeboval na stejnou metu 141 utkání. V Německu mu stačilo o 43 méně. Anglický kapitán tak v Bundeslize střílí výrazně rychleji než v době, kdy byl nejlepším střelcem Tottenhamu a třikrát se stal králem střelců Premier League.
Pravou, levou, hlavou
Kritici by mohli namítnout, že rekordní tempo stojí na penaltách a gólech proti slabým soupeřům. Čísla, která po zápase zveřejnila oficiální Bundesliga, tuto námitku vyvracejí. Ze 101 gólů dal Kane:
- 68 pravou nohou, 16 levou a 17 hlavou,
- 89 zevnitř pokutového území, 12 zpoza vápna,
- 25 z penalt, přičemž z 26 pokusů neproměnil jen jeden.
Prosadil se proti 21 z 22 klubů, se kterými se v lize utkal. Jedinou výjimkou zůstává Schalke, proti němuž zatím odehrál jen jeden zápas. Podle IFFHS skóruje v Bundeslize v průměru každých 78 minut. To je lepší poměr, než měli v německé lize Erling Haaland, Lewandowski i Gerd Müller.
Penalty tvoří zhruba čtvrtinu jeho gólů. I bez nich by ale měl na kontě 76 zásahů ve stejném počtu zápasů. Takové tempo by v historii Bundesligy obstálo samo o sobě.
Rekordní večer navíc nepatřil jen jemu. V hlasování o nejlepšího hráče zápasu zvítězil s 88 % hlasů Michael Olise, který dal hattrick a připravil Kaneovi druhý gól. Statisticky byl ten večer Kaneův, herně spíš Oliseho.
Dres, o který se přetahoval Singapur s Amerikou
Bayern nastoupil proti Unionu ve speciální sadě dresů k Oktoberfestu. Zápasové kusy pak nabídl k dražbě přes platformu MatchWornShirt, která s klubem přímo spolupracuje. Část výtěžku putuje do nadace FC Bayern Hilfe e.V. Kolik přesně, německý deník B.Z. neuvádí. O charitativní aukci v plném smyslu tedy nejde.
Aukce skončila 30. září. V závěrečném souboji se utkal zájemce z USA s fanouškem ze Singapuru. Američanova poslední nabídka činila 50 000 eur (přibližně 1,22 milionu korun), Singapurec nakonec přihodil o 5 000 eur víc. Jméno kupce zveřejněno nebylo.
Jak vysoká ta cena je, ukazuje srovnání s ostatními dresy z téhož zápasu:
|Dres
|Cena v aukci
|Harry Kane
|cca 1,35 mil. Kč
|Jamal Musiala
|cca 178 000 Kč
|Michael Olise
|cca 134 000 Kč
Olise dal v tom zápase tři góly, a přesto jeho dres vynesl zhruba desetinu Kaneovy částky. Zápasový výkon tedy cenu neurčuje. Rozhoduje jméno, historický moment a jeho jednoznačnost. Kaneův dres je fyzickým dokladem rekordu, který zůstane v učebnicích Bundesligy možná desítky let. Olisemu se hattrick může povést znovu; sté bundesligové trefy v 98. zápase už nikdo nedosáhne.
Podle nás za cenou stojí čtyři faktory: absolutní rekord soutěže, globálně známé jméno, limitovaný design vázaný na konkrétní večer a ověřená provenience přímo od klubu. Kdyby kterýkoli z nich chyběl, účet by byl nejspíš výrazně nižší.
Kde se Kane řadí mezi fotbalovými relikviemi
S odstupem je ovšem potřeba dodat, že 1,35 milionu korun je mimořádná částka jen v běžném světě zápasových dresů. Ve světové špičce fotbalových memorabilií je to spíš střední patro.
Na platformě MatchWornShirt podle přehledu serveru NSS Sports vede dres Cristiana Ronalda za 62 606 eur, tedy zhruba 1,53 milionu korun. Kane se k němu přiblížil na necelých dvě stě tisíc korun. Jiný Ronaldův dres z utkání Srbska s Portugalskem v roce 2021 se na platformě CharityStars prodal za přibližně 416 000 korun.
Úplně jiná liga jsou aukční domy. Sotheby’s v roce 2023 dražil sadu šesti Messiho dresů z vítězného mistrovství světa 2022. Šlo však o vícedresový soubor, ne o jeden klubový kus. A absolutní strop drží podle Guinness World Records dres Diega Maradony z mistrovství světa 1986, v němž dal Anglii gól „Boží rukou“. Prodal se v přepočtu zhruba za dvě stě milionů korun. Kaneův rekord by se do té částky vešel přibližně stopadesátkrát.
Za vším stojí slovo, které v aukcích rozhoduje: provenience. MatchWornShirt u dresů Bayernu uvádí převzetí přímo od klubu a digitální certifikát ověřitelný přes NFC čip. Sběratelé navíc rozlišují dresy „match worn“ (skutečně nošené v zápase), „match issued“ (připravené pro zápas, ale nenošené), podepsané kusy a běžné repliky. U soukromých prodejců CharityStars sama upozorňuje, že část rizika ohledně původu nese kupující.
Kdo chce Kanea jen nosit, a ne vystavovat ve vitríně, vystačí si s oficiálním obchodem Bayernu. Domácí dres 2026/27 s jeho jménem tam stojí přibližně 2 900 korun, autentická hráčská verze zhruba 4 150 korun a dětská varianta kolem 2 300 korun. Rozdíl oproti aukci je přibližně čtyřsetnásobný. A bez stopy trávníku z Allianz Areny.
Co Kaneovi ještě chybí
Rychlost je jedna věc, objem druhá. Absolutní rekord Bundesligy drží Gerd Müller s 365 góly, Lewandowski jich nastřílel 312. Kaneovi po zápase s Unionem chybí na Lewandowského 211 gólů, na Müllera 264. Pokud si udrží tempo zhruba gólu na zápas, je hranice 150 gólů reálná během jedné a půl až dvou sezon. Útok na samotný vrchol tabulky by ale vyžadoval roky v Německu a jen minimální daň věku.
Výmluvné je i srovnání s Patrikem Schickem. Podle databáze německého svazu DFB dal v Bundeslize 93 gólů ve 174 zápasech za Leverkusen a Lipsko. Kane ho přeskočil o osm gólů, přestože odehrál o 76 utkání méně. Bundesligu i zápasy Bayernu lze v Česku sledovat na kanálech Nova Sport a na platformě Oneplay.
Sbírka trofejí se mezitím rozrůstá. Za sezonu 2025/26 získal Kane Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce Evropy, když dal 36 ligových gólů a předstihl Haalanda i Mbappého. V Anglii se jeho účet zastavil na 213 gólech v Premier League. Rekord Alana Shearera činí 260 gólů a Kane by ho mohl překonat jen v případě návratu na ostrovy.
Fanoušek v Singapuru teď vlastní kus látky, která v 39. minutě jednoho zářijového večera přestala být sportovním vybavením. Kane mezitím hraje dál a každý další gól posouvá laťku, kterou bude dalších sto let někdo zkoušet přeskočit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle