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Kane potřeboval na 100 bundesligových gólů jen 98 zápasů. Dres z rekordního večera se prodal za miliony

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Harry Kane potřeboval na sto bundesligových gólů jen 98 zápasů. Dres, ve kterém hranici pokořil, se pak vydražil za zhruba 1,35 milionu korun.
Kane potřeboval na 100 bundesligových gólů jen 98 zápasů. Dres z rekordního večera se prodal za miliony

Kane potřeboval na 100 bundesligových gólů jen 98 zápasů. Dres z rekordního večera se prodal za miliony

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 17:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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