Kane nasázel 73 gólů za sezonu a stejně mu to nemusí stačit. O Zlatý míč se pere s teenagerem i gruzínským zázrakem

V pondělí 26. října 2026 ve 21:00 českého času se v londýnském divadle Palladium otevře obálka, o které se debatuje od léta. Kane do ní vstupuje s čísly, jaká evropský fotbal dlouho neviděl: 61 gólů za Bayern Mnichov, dalších dvanáct za Anglii, Evropská zlatá kopačka a domácí double. Proti němu ale nestojí jiný střelec. Stojí proti němu tři odlišné příběhy. Devatenáctiletý Lamine Yamal je mistrem světa, Chviča Kvaracchelija vyhrál Ligu mistrů a Kylian Mbappé ovládl střelecké tabulky mistrovství světa i Ligy mistrů. Kaneova sezona je podle nás nejlepší střelecká sezona roku. Zlatý míč se ale nikdy neuděloval jen za nejlepší střeleckou bilanci.
Sezona, která přepisuje srovnání
Začněme tím, co Kaneovi nikdo nevezme. Podle analytiků společnosti Opta dal za Bayern 61 gólů, o 19 víc než kterýkoli jiný hráč pěti nejsilnějších evropských lig. Takový náskok se v moderní éře prakticky nevídá. V Bundeslize skóroval šestatřicetkrát, v Lize mistrů čtrnáctkrát. Opta navíc upozorňuje, že Kane už dávno není jen hrotový zakončovatel: couvá do rozehrávky, rozdává míče a často sám připravuje akce, které pak dohrává.
Bayern s ním vyhrál Bundesligu i Německý pohár. Na mistrovství světa přidal další góly za Anglii, která skončila třetí, když v bláznivém zápase o bronz porazila Francii 6:4. Pro Angličany to bylo nejlepší umístění od roku 1966.
Sázkový trh to vidí jasně. Oddschecker v den galavečera vypisuje Kanea s kurzem 1,57, což odpovídá implikované pravděpodobnosti kolem 63,6 %. Druhý je Mbappé s kurzem 3,75, třetí Yamal s kurzem 8. Kanea jako jasného favorita vede i bet365. Trh se v posledních dnech mírně posunul směrem k Mbappému, ale pořadí nezměnil.
Přesto jde o kurzy, ne o hlasy. Hlasování je uzavřené. Podle sázkových analytiků porotci své lístky odevzdali do 28. září, pořadatelé přesné datum ve veřejně dostupných materiálech nepotvrdili. Pozdní forma ani pohyb kurzů už výsledek nezmění.
Co porotci skutečně hodnotí
Proč tedy 73 gólů nemusí stačit? Odpověď dávají pravidla Zlatého míče, která France Football zveřejnil v září. Kritéria mají pevné pořadí:
- individuální výkony, tedy rozhodující a působivý charakter hráče,
- týmové výkony a tituly,
- třída a fair play.
Góly patří do prvního bodu a Kane v něm vede. Druhý bod je ale přesně místo, kde ztrácí. Ligu mistrů vyhrálo PSG, které Bayern vyřadilo v semifinále. Mistrovství světa vyhrálo Španělsko. Kaneovi tak chybějí obě největší mezinárodní trofeje sezony.
Referenční období trvá od 3. srpna 2025 do 19. července 2026, takže zahrnuje celé mistrovství světa. Turnaj sice není samostatné „superkritérium“, ale v hlavách porotců má obvykle větší váhu, než by odpovídalo jeho délce. Je to poslední velká vzpomínka před hlasováním.
Hlasují novináři, v mužské kategorii jeden za každou zemi z první stovky žebříčku FIFA k 8. září 2026. Každý seřadí deset hráčů z třicetičlenné nominace a body se rozdělují v poměru 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 a 1. Rozdíl mezi prvním a druhým místem na jednom lístku tak činí jen tři body. Jméno českého porotce pořadatelé v dostupných materiálech neuvádějí. Český hráč v mužské třicítce chybí.
Tři soupeři, tři jiné argumenty
Lamine Yamal. Křídelník Barcelony se narodil 13. července 2007, takže je mu devatenáct. Je nominovaný na hlavní cenu i na trofej pro nejlepšího mladého hráče. Barcelona s ním vyhrála La Ligu a liga ho vyhlásila hráčem sezony. Střelecky na Kanea nemá: v lize dal 16 gólů a podle evidence La Ligy přidal 12 asistencí, podle Barcelony 11. Jeho argument ale leží jinde, v kreativitě, věku a v tom, co se stalo 19. července. Španělsko porazilo ve finále mistrovství světa Argentinu 1:0 po prodloužení, rozhodl Ferran Torres ve 106. minutě. Yamal nebyl oficiálním hráčem turnaje, přesto má v ruce to nejsilnější týmové eso, jaké fotbal nabízí.
Chviča Kvaracchelija. Pětadvacetiletý Gruzínec byl hlavní tváří PSG, které obhájilo Ligu mistrů. Za pařížský tým dal v soutěži 10 gólů a přidal 6 asistencí, nejvíc z celého kádru, a UEFA ho vyhlásila hráčem sezony Ligy mistrů. Pokud by vyhrál, šlo by o mimořádně vzácného vítěze z postsovětského prostoru a o vůbec prvního Gruzínce s touto cenou. Sázkové kanceláře ho týden před galavečerem držely na kurzu kolem 67, což podle nás neodpovídá váze jeho sezony. Spíš to ukazuje, jak málo trh věří v překvapení.
Kylian Mbappé. Nejnebezpečnější soupeř, protože bojuje Kaneovými zbraněmi. Podle oficiálních cen FIFA z mistrovství světa získal Zlatou kopačku za 10 gólů a 4 asistence a k tomu Bronzový míč. V Lize mistrů byl nejlepším střelcem s 15 góly, tedy o jeden víc než Kane. Právě tohle číslo kazí představu, že Kane dominoval úplně všude. Mbappému ale chybí trofej. Sezonu zakončil bez velkého titulu za klub i reprezentaci a v logice druhého kritéria tak stojí na stejně tenkém ledě jako Kane, jen s menší hromadou gólů.
Za hlavní trojicí čeká řada outsiderů s vlastními trumfy. Rodri dostal od FIFA Zlatý míč pro nejlepšího hráče mistrovství světa, a přesto ho sázkové kanceláře vypisovaly na kurz 51. Michael Olise se podělil s Viníciusem o titul nejlepšího nahrávače Ligy mistrů s osmi asistencemi. V nominaci jsou i bývalí vítězové Lionel Messi, Rodri a loňský šampion Ousmane Dembélé.
Objem proti příběhu
Celou debatu lze zúžit na jednu otázku: co porotci ocení víc, nejlepší střeleckou sezonu, nebo největší titulový příběh? Kane nabízí objem a konzistenci od srpna do července. Yamal a Kvaracchelija nabízejí momenty, které se budou pouštět ještě za dvacet let.
Historie Zlatého míče se k velkým turnajům a evropským finále tradičně klonila. Proto podle nás 73 gólů není konec debaty, ale její začátek. Kdyby Kane vyhrál, byl by to triumf střelecké dominance nad klasickým argumentem „vyhrál, co se vyhrát dalo“. Kdyby prohrál, nebude to selhání jeho sezony. Bude to připomínka, že druhé kritérium v pravidlech není jen formalita.
Jedna věc ale hraje pro Kanea. Rozdělení týmových úspěchů je letos neobvykle roztříštěné. Titul mistra světa i Liga mistrů jsou spojené s celými týmy, ne s jedním dominantním hráčem. Španělsko táhl kolektiv, finále rozhodl Torres a hráčem turnaje byl Rodri. V PSG se Kvaracchelija o slávu dělí s dalšími hvězdami. Kane je naopak jediný kandidát, jehož sezona nepotřebuje žádný kontext. Stačí se podívat do tabulky.
Galavečer moderují Thierry Henry a Kate Scott. V Česku ho vysílají TV Nova a Voyo, začátek je ve 21:00. Ceremonie se poprvé koná v Londýně a připomíná 70. výročí ceny i jejího prvního vítěze, Angličana Stanleyho Matthewse. Přesnou minutu vyhlášení hlavní ceny pořadatelé neuvádějí, výsledek padne během večera.
Sedmdesát let po Matthewsovi tak může na stejném místě převzít trofej další Angličan. Pokud se to stane, nebude to díky jednomu večeru v létě, ale díky jednašedesáti večerům v Mnichově.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner