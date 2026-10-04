Kamil Halbich oslavil šedesátku a přiznal, co ho dělá nejšťastnějším. Na rodinu čekal skoro do padesáti

Halbichův příběh není o muži, který nestihl založit rodinu. Je o muži, který ji dlouho nepotřeboval. Dvacet let patřil tělem i duší divadlu, nejdřív jako člen souboru Švandova divadla, pak jako hlas desítek dabingových rolí a tvář seriálů od Chlapců a chlapů po Sestřičky. Oženil se až v roce 2010, syn Matěj se narodil krátce před jeho sedmačtyřicátými narozeninami. A právě tohle dítě, které „se mu přihodilo“ ve čtyřiceti šesti, dnes popisuje jako bod zlomu.
Divadlo jako jediný střed světa
Kdo sleduje Halbichovu kariéru stejně jako my v Redakci VIPŽivot, vidí oblouk typický pro českou činoherní generaci devadesátých let. Na Švandově divadle působil nepřetržitě od roku 1992 do roku 2012, dvě dekády v jednom souboru. K tomu dabing, televizní role, hostování. V rozhovoru pro Lidovky.cz v roce 2019 to pojmenoval přímo: ve třiceti pro něj bylo divadlo na prvním místě. Všechno ostatní šlo stranou.
Takový režim nechává málo prostoru pro osobní život. Halbich to neříká s lítostí, spíš s věcností člověka, který zpětně rozumí vlastním prioritám. Rodinu nezakládal proto, že by ji nechtěl. Prostě pro ni neměl místo.
Syn, který změnil pravidla
Sňatek přišel v roce 2010, syn Matěj o pár let později. V rozhovoru pro Český rozhlas Halbich přiznal, že je „pozdní tatínek“ a že se učí být otcem: „někdy je to boj.“ Zároveň dodal, že se díky rodině cítí šťastnější.
Nejde o jednorázovou pózu pro mikrofon. Motiv se opakuje napříč rozhovory z různých let:
- V roce 2017 na webu Švandova divadla řekl, že se oženil a má syna, a že to „udělal dobře“.
- Téhož roku pro iDNES uvedl, že volný čas tráví výhradně s rodinou a Matějem.
- V roce 2019 popsal ideální den jako čas strávený s manželkou a synem, ona má ráda turistiku, on se synem chodí na golf.
Manželku Halbich důsledně drží mimo veřejný prostor. Její jméno ani profesi v otevřených zdrojích nenajdete. Podle všeho je to záměr, ne náhoda.
Z kmenového herce na volnou nohu
Změna priorit se promítla i do pracovního režimu. Po dvaceti letech v souboru Švandova divadla přešel Halbich na volnou nohu. Dnes je na smíchovské scéně veden jako stálý host, aktuálně hraje v inscenaci Smrt mu sluší. Televizní diváci ho znají z řady titulů včetně Doktora pro zvláštní případy na České televizi nebo postavy Havleny v seriálu Sestřičky na Primě.
Přechod na volnou nohu mu podle vlastních slov umožnil to, co dřív nešlo: být doma. Nebýt vázaný na denní zkoušky a večerní představení pět dní v týdnu. Mít čas vzít syna na driving range.
Co říká pozdní otcovství o prioritách
Matěj je dnes teenager. Podle sekundárních zdrojů, které citují rozhlasový rozhovor, roste jako extrovert bez ostychu a golf zůstává jejich společnou zálibou. Halbich v něm kdysi viděl budoucího parťáka na hřišti. Jestli se to naplnilo, veřejně nekomentuje.
Za pozornost stojí něco jiného. Halbich nikde neříká, že lituje let strávených bez rodiny. Neříká ani, že by pozdní start doporučoval. Prostě konstatuje, že se mu to „přihodilo“, a že je díky tomu šťastnější. Žádná univerzální rada, žádné kázání. Jen osobní zkušenost muže, který dvacet let žil pro jeviště a pak zjistil, že existuje ještě něco dalšího.
Šedesátka Kamila Halbicha tak není jen kulaté výročí. Je to tečka za dekádou, v níž se z workoholického herce stal otec, který si umí vzít volno. A který o tom mluví bez patosu, jen s tichým úsměvem člověka, jenž ví, že to nejlepší přišlo pozdě, ale přišlo.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová