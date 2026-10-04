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Kamil Halbich oslavil šedesátku a přiznal, co ho dělá nejšťastnějším. Na rodinu čekal skoro do padesáti

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Český herec a dabér Kamil Halbich oslavil 30. září šedesát let. V rozhovorech opakovaně říká, že největší štěstí mu přineslo pozdní otcovství.
Kamil Halbich

Kamil Halbich

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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