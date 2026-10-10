Kameninová mísa po babice má v aukci hodnotu tisíců. Keramická struktura drží teplo jinak než moderní materiály

V sobotu ráno se v ní zadělávalo na buchty. Těžká, hnědě glazovaná, s masivním okrajem, který babička držela levou rukou, zatímco pravou hnětla těsto. Pak přišly nerezové a plastové mísy a ta kameninová putovala do sklepa, na půdu nebo na chalupu. Právě tam dnes leží kus, za který jsou sběratelé ochotní zaplatit stovky, u vzácných exemplářů i tisíce korun. Prošli jsme aktuální nabídky na českých aukčních portálech i v bazarech, porovnali ceny se zahraničím a sestavili přehled, podle kterého poznáte, co máte doma. A hlavně, jak z toho vytěžit co nejvíc.
Kameninová mísa na kynutí: od pár stovek po téměř šest tisíc
Typická zadělávací mísa, kterou najdete v kredenci, vypadá zhruba takhle: hnědá nebo žlutohnědá glazura, průměr kolem 30 centimetrů, někdy s oušky po stranách. Na Bazoši se koncem srpna 2026 objevilo přesně takové zadělávadlo, nepoškozené, vysoké 12 centimetrů s horním průměrem 33,5 centimetru, za 300 Kč k jednání. Solidní výchozí bod.
Kde začínají zajímavější peníze? U kusů s historií. Starožitná ručně zdobená mísa Hardtmuth z 19. století se na Aukru vydražila za 890 Kč, a to i se stopami času, krakeláží a otřeným dekorem. Kupce přesvědčilo jasně doložené stáří a jméno výrobce.
Pak přichází liga, kvůli které stojí za to vylézt na půdu. V aktuálních nabídkách na Aukru figuruje raritní, velmi stará kameninová mísa s označením Hrad A. Nowotný Stará Role za 5 990 Kč. Jedna mísa. Skoro šest tisíc.
Rozdíl mezi třemi stovkami a šesti tisíci dělá hlavně několik detailů:
- značka nebo razítko na dně: jméno výrobce, dílny či lokality,
- stáří: předválečné a starší kusy mají navrch,
- ruční dekor: malba, reliéf, neobvyklá glazura,
- celistvost: bez prasklin, bez velkých oťuků, s neporušeným okrajem.
Poslední bod má drtivou váhu. Velká mísa s oušky, u níž prodávající poctivě přiznal prasklinu, skončila v únoru 2025 na 99 Kč. Jedna vlasová trhlina a z potenciálního úlovku je kus za cenu kafe.
Smalt Sfinx, mlýnky Zassenhaus a váhy Transporta: kde se skrývají tisícovky
Mísa je jen začátek. Kolem ní se v babiččině kuchyni seskupovaly další kousky a každý z nich má dnes vlastní okruh obdivovatelů.
Smaltované nádobí je ikonou českých kuchyní. Značka Sfinx vznikla v roce 1951 sloučením tří znárodněných smaltoven a pod hlavičkou firmy BELIS žije dodnes. Samotné logo proto zázraky nedělá, rozhoduje dekor, stáří a stav. Na Sbazaru se v srpnu 2026 prodávaly jednotlivé kousky Sfinx za 30 až 650 Kč, smaltovaná mísa na Aukru odešla v září za 120 Kč. Zato v zahraničních obchodech s vintage zbožím, kde se pěstuje venkovská „farmářská“ estetika, se hrnce s puntíky nabízejí i za sto eur, tedy zhruba 2 450 Kč. Kdo umí prodat za hranice, hraje o úplně jiné peníze.
Mlýnky na kávu jsou hvězdou celé pětice. Starožitný velký Zassenhaus z roku 1920 se na Aukru prodal za 1 450 Kč a podobné kusy se aktuálně nabízejí za 1 100 až 4 500 Kč. Tuzemský Lodos má navíc silný příběh: rodinná firma vyráběla po válce desítky typů kávomlýnků a mlýnků na koření a v roce 1991 byla obnovena. Čím těžší, starší a funkčnější mlýnek, tím lépe.
Mechanické kuchyňské váhy zažívají renesanci v kavárnách i retro interiérech. Stará váha s miskami a sadou závaží přilákala na Aukru sedm přihazujících a skončila na 519 Kč. Pěkná starožitná smaltová váha se nabízí za 2 100 Kč, kusy značky Transporta kolem dvou tisíc. Pastelová barva a stylový ciferník přidávají body.
Cibulák z Dubí a formy na cukroví: rozhoduje značka na dně
Modrobílý cibulový vzor zná každý. Právě proto je zrádný. V Česku existuje víc výrobců tohoto dekoru, ale jen originál z Dubí nese ochrannou známku Original Bohemia, respektive Zwiebelmuster, a malbu pod glazurou. Než začnete plánovat, za co utratíte výtěžek, otočte šálek a podívejte se na spodek. Ručně malované kusy bez oťuků mají přednost před pozdějšími replikami a celé sady se prodávají výrazně lépe než osamocené talířky. Porcelán z Březové, Slavkova nebo Karlových Varů patří do stejné hledané kategorie.
Formy na pečení působí nenápadně, sběratelé po nich ale jdou. Litinové, keramické i hliníkové formy na bábovku nebo chléb, formičky na vosí hnízda, perníčky a velikonoční beránky se prodávají ve stovkách až nižších tisících. Kompletní sadu formiček v původní krabici považují nadšenci za mimořádný úlovek.
Jak z půdy udělat výplatu: soubor, fotky a správný inzerát
Tady je podle nás klíč k celé věci: opravdu zajímavou částku přinese až celá babiččina kuchyně najednou. Průměrná hrubá mzda podle Českého statistického úřadu činila ve druhém čtvrtletí 2026 celkem 51 966 Kč. Zkuste si v duchu sečíst, co se za desítky let nahromadí v jedné domácnosti: raritní značená mísa, dva až tři předválečné mlýnky, kompletní cibulákový servis, starožitná váha, krabice forem na cukroví, sada smaltovaných hrnců s pokličkami. Zachovalý soubor z jedné kredence se v součtu může vyšplhat do desítek tisíc, zvlášť pokud v něm najdete značkové kusy a kompletní sady.
Jak na to prakticky:
- Nafoťte všechno na denním světle. Celek, dno, značku, detail glazury a poctivě i každý oťuk.
- Změřte a zvažte. Průměr, výšku, hmotnost. Sběratelé chtějí čísla.
- Porovnejte dokončené aukce. Na Aukru uvidíte, za kolik se podobné kusy skutečně prodaly, ne jen za kolik se nabízejí.
- Zeptejte se komunity. Sběratelské skupiny na sociálních sítích často určí výrobce z jediné fotky.
- Zvolte kanál podle zboží. Těžkou kameninu je rozumné nabídnout na Bazoši nebo Sbazaru s osobním převzetím. Vzácné kusy patří do aukce, kde o ceně rozhodne zájem kupujících. Aukro si u prodeje účtuje 5 Kč plus 5 %, maximálně 500 Kč.
Do inzerátu přidejte i příběh. Kdy se v míse zadělávalo, na jaké buchty, z jaké chalupy pochází. Kupující pořizují kus vzpomínky a autentický popis prodává.
Opravovat nebo drhnout? Jemně umýt ano. Lepení, tmelení a amatérské restaurování raději vynechte, nepovedená oprava sráží cenu spolehlivěji než poctivě přiznaná vada.
Kynout ano, péct s rozmyslem: co umí stará kamenina dnes
Možná se vám s mísou nebude chtít loučit. Do kuchyně se vrátit může. Kamenina je těžká a na změny teploty reaguje pomalu, což ocení každý, kdo nechává těsto kynout. Rozhodující zůstává teplé a stálé prostředí v místnosti, mísa mu ale díky své hmotnosti příjemně sekunduje.
V troubě se kamenina chová jinak než kov. Podle testů pekařské firmy King Arthur Baking se sklo, kamenina i keramika zahřívají pomaleji než kov, zejména hliník, a tmavý kov dává pečivu rychlejší a výraznější kůrku. Do trouby navíc patří jen nádoby, o nichž víte, že teplo snesou.
Jedno varování k bezpečnosti. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) upozorňuje, že některé keramické nádoby mohou do jídla uvolňovat olovo. U staré, neověřené nebo poškozené glazury proto nenechávejte dlouho stát kyselé potraviny. Na kynutí a jako dekorace poslouží bez obav.
Trend tomu všemu nahrává. Kuchyně se podle amerických designérů vrací k barvám a retro prvkům 50. a 70. let a 71 % oslovených odborníků dává přednost barevnějším interiérům. Hnědá kamenina, červený smalt a modrý cibulák do nich zapadají dokonale. Až příště otevřete starou kredenc, dívejte se pozorně: babiččina mísa na buchty může klidně ukrývat razítko, kvůli kterému se o ni sběratelé přetahují.
Poznámka redakce k cenám:
- Běžné kameninové mísy se v dohledaných realizovaných prodejích pohybují v desítkách až stovkách korun (80, 99, 300 a 890 Kč). Tisícové částky jsou doložené hlavně u nabídkových cen raritních, značených kusů, například 5 990 Kč za mísu Stará Role.
- Součet nejvyšších dohledaných cen jednotlivých kusů z pěti kategorií se pohybuje kolem 20 tisíc korun a průměrnou hrubou mzdu 51 966 Kč sám nepřekoná. Této hranice se lze přiblížit pouze s větším souborem, kompletními sadami a vzácnými kusy.
- Částka sto eur za smaltovaný hrnec odpovídá zahraničním vintage nabídkám. Na českém trhu se běžný smalt Sfinx prodává výrazně levněji.
- Měřitelný vliv kameniny na rychlejší kynutí těsta zdroje nepotvrzují. Prokázaný je pouze rozdíl v tepelné vodivosti při pečení.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková