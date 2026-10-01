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Kámen Benben je posvátný artefakt. Podle jedné legendy stojí za stvořením Země

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Starověký Egypt byl jednou z nejvýznamnějších a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě. S touto civilizací je spjata nejen historie, ale také věda a výzkum. Když mluvíme o vědě, je dobré zmínit kámen, který je mytologickým artefaktem objeveným právě ve starověkém Egyptě.
Kámen Benben je posvátný artefakt. Podle jedné legendy stojí za stvořením Země

Kámen Benben je posvátný artefakt. Podle jedné legendy stojí za stvořením Země

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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