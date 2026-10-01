Kámen Benben je posvátný artefakt. Podle jedné legendy stojí za stvořením Země

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Kámen Benben je posvátný artefakt. Podle jedné legendy stojí za stvořením ZeměPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Starověký Egypt byl jednou z nejvýznamnějších a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě. S touto civilizací je spjata nejen historie, ale také věda a výzkum. Když mluvíme o vědě, je dobré zmínit kámen, který je mytologickým artefaktem objeveným právě ve starověkém Egyptě.
Kámen Benben je posvátný artefakt. Podle jedné legendy stojí za stvořením ZeměZdroj: Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 01.10.2026 08:30
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