Kamarádka pekařka mě naučila péct tyto sýrové bulky – křupavé, vláčné a chutnají lépe než jakékoli kupované

Když se z trouby začne linout vůně másla a rozpečeného sýra, je těžké čekat, až bulky trochu vychladnou. Nadýchané bulky plněné sýrem lákají už svou zlatavou barvou, ale největší radost přijde až po rozkrojení. Uvnitř se ukrývá měkké kynuté těsto a horká sýrová náplň, která se krásně táhne a spojuje několik oblíbených chutí do jednoho sousta. Jsou ideální ve chvíli, kdy máte chuť na domácí pečivo, které je zároveň pořádně syté.
O jejich výraznou chuť se stará především kombinace tří sýrů. Mozzarella je výborná pro svou schopnost krásně se táhnout, gouda dodává náplni jemnost a čedar ji zvýrazní svou plnější chutí. Máslo zase pomáhá vytvořit jemné vrstvení těsta a zároveň k němu přidává příjemnou mléčnou chuť. Právě rozdílné vlastnosti jednotlivých sýrů dělají náplň zajímavější, než kdyby se použil jen jeden druh.
Bulky se hodí nejen k snídani nebo svačině. Teplé mohou posloužit jako rychlá večeře, zatímco po vychladnutí se snadno zabalí s sebou na cestu nebo do práce. K jejich podávání není potřeba nic složitého, protože sýrová náplň je dost výrazná sama o sobě. Dobře je doplní čerstvá rajčata, rukola nebo jednoduchý zeleninový salát.
Sýrovou náplň můžete přizpůsobit tomu, co máte právě v lednici. Část goudy lze nahradit ementálem, který má výraznější chuť a dobře se rozpouští, případně přidat trochu nivy pro pikantnější výsledek. Pokud máte rádi bylinky, hodí se k sýrům oregano nebo tymián. Česnek zase dodá náplni výraznější charakter, ale u tohoto receptu ho stačí použít jen trochu, aby nepřehlušil chuť sýrů.
Mléko zahřejte tak, aby bylo vlažné, a rozmíchejte v něm sušené droždí s cukrem. Nechte směs asi 10 minut stát, dokud se na kvásku nezačne tvořit pěna. Do mísy nasypte mouku, přidejte vejce, sůl, rozpuštěné máslo a připravený kvásek.
Těsto hněťte přibližně 8–10 minut, dokud nebude hladké a pružné. Poté ho přikryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout 60–75 minut. Těsto by mělo viditelně zvětšit svůj objem.
Mezitím připravte sýrovou náplň. Mozzarellu nastrouhejte nebo natrhejte na menší kousky a smíchejte ji s goudou, čedarem, oreganem a pepřem. Podle chuti můžete přidat také najemno nasekaný nebo prolisovaný česnek.
Vykynuté těsto rozdělte na čtyři stejné části a vytvarujte z nich bochánky. Přikryjte je a nechte 10 minut odpočinout. Změklé máslo si mezitím připravte tak, aby se dalo snadno roztírat, ale nebylo rozpuštěné.
Každý bochánek postupně rozválejte do obdélníku a potřete částí změklého másla. Těsto přeložte na třetiny, lehce rozválejte a znovu přeložte. Stejným způsobem připravte všechny čtyři části, aby vzniklo jemně vrstvené těsto.
Každou část těsta znovu rozválejte. Do jejího středu rozdělte čtvrtinu sýrové náplně a okraje pevně spojte, aby sýr během pečení nevytékal. Vzniklé bulky položte na plech vyložený pečicím papírem spojem dolů.
Bulky přikryjte a nechte je ještě přibližně 30 minut kynout. Poté je potřete rozšlehaným vejcem smíchaným s mlékem a posypte strouhaným sýrem. Troubu mezitím předehřejte na 200 °C.
Bulky pečte při 200 °C přibližně 20–25 minut, dokud nebudou krásně zlatavé. Po upečení je nechte několik minut odpočinout, aby se horká sýrová náplň trochu zpevnila. Nejlépe chutnají ještě teplé, kdy je sýr uvnitř krásně vláčný a táhlý.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová