Kam zmizela první Adriana z Ulice? Kadlčková prožila klinickou smrt, prchala od nehody

Dominika Kadlčková patřila k tvářím úplně prvních řad Ulice. Jako Adriana Pešková se objevila po boku Jakuba Štáfka, později ale seriál opustila a k herectví se už nevrátila.
Než se Dominika Kadlčková (37) objevila v Ulici, se věnovala baletu a modelingu. K herectví se dostala spíš náhodou. V nekonečném seriálu dostala roli Adriany Peškové a tehdy ještě nikdo nemohl vědět, že se z nekonečné mýdlové opery jednou stane stálice české televizní obrazovky.
Adriana měla vztah s Matějem Jordánem, kterého hrál Jakub Štáfek.
Pro mladou herečku to byla vůbec nejvýraznější televizní role. Když totiž ze seriálu odešla, herecká kariéra se u ní nerozběhla tak, jak by možná diváci čekali. A sama Kadlčková o ni ani příliš nestála. „Nikdy jsem po herectví netoužila a ani jsem se nikdy být herečkou necítila. Když jsem se zpětně viděla v seriálu Ulice, strašně jsem se za svůj výkon styděla,“ uvedla. Herečkou být nechtěla
Když se později Adriana v Ulici vracela, Kadlčková už se na obrazovku nevrátila. Postavu převzala Šárka Krausová, která ji hrála několik let. V roce 2025 přišla další změna a Adrianu začala hrát Sandra Nováková. Kadlčková přitom neměla důvod být z toho zklamaná.„Roli mi znovu nenabídli, což mi vůbec nevadilo,“ uvedla ve stejném rozhovoru pro iDNES.cz. (
iDNES.cz)
V době účinkování v Ulici už měla zkušenosti s modelingem. Po odchodu ze seriálu se mu začala věnovat naplno a nějaký čas pracovala také v zahraničí. Objevila se v Miláně, Velké Británii nebo Číně. Nebyla to ale cesta, na které by chtěla zůstat celý život.
„Já už tak spíš v tomto směru dobíhám. Už tehdy přemýšlela, co bude dělat dál. A nebylo to další focení ani televizní seriál. Modeling mě nikdy extrémně nenaplňoval, spíš jsem to brala jako obrovskou výhodu. Mohla jsem cestovat a poznávat nové lidi.“ Kadlčkovou už by dnes poznal málokdo (foto: NextFoto) Chtěla pracovat mimo showbyznys
Kadlčková začala studovat veřejnou správu. Zajímala se také o fungování neziskových organizací a charitativních projektů.
„Jsem teď na dvou školách současně, přišlo mi, že vůbec nic nevím. Studuji vysokou školu veřejné správy a tudy asi povede má budoucí pracovní cesta,“ tvrdila. Nebyla to přitom jen nějaká krátkodobá myšlenka. O práci mimo showbyznys mluvila poměrně konkrétně. „Našla jsem se v tom. Je až neuvěřitelné, kolik je neziskových organizací i charitativních projektů a lidi se v nich ztrácí. Mnohdy i peníze nejdou tam, kam mají. To bych chtěla změnit.“ Zdravotní problémy jí komplikovaly život
Kdysi snila o kariéře baletky, ani to ale nevyšlo.
„V pátém ročníku na konzervatoři, kde jsem balet studovala, jsem se zranila na páteři a musela s baletem ze dne na den skončit,“ vzpomínala. Ani později neměla se zdravím úplný klid. Začala mít potíže s jícnem a dostala se až na operační sál. Zákrok se podle jejích slov neobešel bez komplikací. popsala svůj tehdejší stav. „Šla jsem na operaci, která se moc nepovedla, a prožila jsem klinickou smrt,“
Kvůli problémům s jícnem také odmítala vysvětlovat svou velmi štíhlou postavu jen modelingem. Jídlo pro ni totiž v určitém období nebylo samozřejmostí. Sama tehdy upozorňovala, že za její nízkou váhou byly především zdravotní potíže.
Pak přišla nehoda, v krvi měla alkohol
V červnu 2017 se o Kadlčkové psalo z jiného důvodu. V Praze měla dopravní nehodu a narazila do vozu skikrosaře Radima Palána. Policie jí následně naměřila více než dvě promile alkoholu. Palán tehdy popsal, co se podle něj po nehodě odehrálo.
„Slečna Kadlčková nejdřív zkusila uplatnit svůj dámský šarm, což na mě i působí, ale viděl jsem dvě auta na totálku, takže jsem usoudil, že to nejde řešit jen tak bokem,“ říkal tehdy. Podle jeho výpovědi se pak pokusila z místa odejít. Případ se dostal do médií a Kadlčková se po této události začala objevovat na veřejnosti ještě méně.
O jejím současném životě se toho ví jen velice málo. Není aktivní tak, jako řada dalších bývalých televizních tváří a zřejmě ani nestojí o to, aby se její soukromí řešilo v médiích. Když se v roce 2025 znovu začalo mluvit o Adrianě Peškové, Kadlčková se připomínala hlavně jako žena, která tuto postavu hrála úplně jako první. A zatímco její bývalá postava dál žije v seriálových příbězích, Dominika Kadlčková si zvolila život mimo kamery.
Zdroje: redakce, idnes.cz, blesk.cz, expres.cz