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Kam zmizela první Adriana z Ulice? Kadlčková prožila klinickou smrt, prchala od nehody

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Dominika Kadlčková patřila k tvářím úplně prvních řad Ulice. Jako Adriana Pešková se objevila po boku Jakuba Štáfka, později ale seriál opustila a k herectví se už nevrátila.
8457-dominika-kadlckova

8457-dominika-kadlckova

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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