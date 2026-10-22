Kam zmizel David Copperfield a co zbylo v 70 letech z tak krásného muže?

Od samotáře k rekordmanovi
David Seth Kotkin se narodil 16. září 1956 v Metuchenu ve státě New Jersey. Svět ho zná pod jménem David Copperfield. Neoslňoval jen zručností, byl označován za skutečného vizionáře svého oboru. Ačkoli v dětství působil spíš uzavřeně, touha ukázat lidem něco, co ještě nezažili, byla silnější než ostych.
Brzy se to projevilo v číslech. Stal se nejmladším členem Společnosti amerických kouzelníků v její historii a v šestnácti letech už přednášel o magii na univerzitě v New Yorku. Jeho vystoupení, předváděná bez kamerových triků a vizuálních efektů, sledovalo na obrazovkách přes 3 miliardy diváků ve 40 zemích.
Za každou iluzí přitom stála dřina. Podle jeho vlastních slov mu příprava jediného kouzla zabrala v průměru dva a půl roku. Nic z toho nepřišlo zadarmo, vše stálo na trpělivosti a nekonečném úsilí.
Zmizelá socha, vlak i letadlo
Právě tehdy začal překračovat hranice, o nichž kouzelnický svět předtím jen snil. Před zraky obyvatel New Yorku nechal zmizet Sochu svobody, vypařil letadlo obklopené lidmi a udělal totéž se 70tunovým vlakem Orient Express. Létal vzduchem, v sudu a ovázaný řetězy sjel Niagarské vodopády a unikl z vězení Alcatraz. Vše bez úhony přežil.
Jeho největším počinem však nebyla žádná velkolepá podívaná. V roce 1982 spojil síly s dalšími iluzionisty a týmy ergoterapeutů a založil Projekt Magic. Pomocí kouzelnických triků vracel lidem s tělesným postižením sebevědomí a motivoval je k rozvoji pohybových dovedností, koordinace a motoriky. Program dnes funguje v tisících nemocnic ve 30 zemích.
Jak vypadá život legendy dnes
Dnes už ale David Copperfield není jen mužem, který nechával mizet slavné budovy a ohromoval miliony diváků. V dubnu 2026 odehrál poslední představení v lasvegaském MGM Grand, kde vystupoval celých 25 let. Konec angažmá přišel jen několik týdnů poté, co zveřejněné dokumenty z vyšetřování znovu upozornily na Copperfieldovy kontakty s odsouzeným delikventem Jeffreym Epsteinem. Zda spolu obě události souvisejí, není známo. Vedení kasina důvod ukončení spolupráce nevysvětlilo a Copperfield oznámil, že chystá nový projekt, který má být dosud největší v jeho kariéře. Jeho jméno tak zůstává spojeno s velkolepými iluzemi, ale také s otázkami, na které dosud nebyly veřejně zodpovězeny všechny odpovědi.
Žádný nový velký projekt iluzionista každopádně zatím nerozjel a 70. narozeniny oslavil tiše v soukromí.
Jeho majetek se odhaduje na 865 milionů dolarů, což z něj činí jednoho z nejbohatších kouzelníků světa. Vlastní 11 ostrovů na Bahamách, mezi nimi soukromý komplex Musha Cay. V Las Vegas pak shromažďuje největší soukromou sbírku knih a exponátů z dějin magie, International Museum and Library of the Conjuring Arts. Jeho voskovou figurínu najdete také v londýnském muzeu Madame Tussaud.
Zdroje článku: britannica.com, David Copperfield (illusionist) - Wikipedia, theguardian.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá