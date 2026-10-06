Kam za historií a přírodou? Na Hanou do Tovačova, kde je rekordní zámecká věž i hnízdiště vodního ptactva

Tovačov je malé městečko v samém srdci Hané, které od svého založení ve 13. století tvořilo důležitou křižovatku obchodních cest. Pokud se sem vypravíte na výlet, tak neprohloupíte. A klidně si ho naplánujte rovnou na celý den. Město je sice nevelké, ale dokáže toho hodně nabídnout zvídavému turistovi. Na co se můžete těšit? Tovačovský zámek
Dominantou města je zámek Tovačov. Na něm vám jako první určitě padne do oka
Spanilá věž, která se svými 85 metry je nejvyšší zámeckou věží u nás. Je možné na ni vystoupat a kochat se pohledem do okolní krajiny. Při jasném počasí uvidíte i Svatý Kopeček u Olomouce. Věž ovšem není jediná, čím je tovačovský zámek unikátní. Vstupní portál do zámku byl dokončený v roce 1492 a je nejstarší raně renesanční památkou severně od Alp.
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Renesanční přestavbu původně vodní tvrze lze připsat majiteli zámku v 15. století, a to moravskému zemskému hejtmanovi
Ctiborovi Tovačovskému z Cimburka. Vykonával funkci zemského sudího na Moravě a byl také nejvyšším kancléřem Království českého během panování krále Vladislava Jagellonského. Historiky je tento moravský šlechtic hodnocený vysoko. Svou politickou moc využíval ku prospěchu Moravy a jeho Kniha tovačovská bývá označována za moravskou ústavu.
V zámku si můžete v rámci komentované prohlídky prohlédnout dvě křídla, věž je přístupná samostatně.
Tovačovské rybníky
Příjemně strávený čas bude i u Tovačovských rybníků, jejichž založení spadá do 2. poloviny 15. století a je připisováno
Janu Tovačovskému z Cimburka, otci již zmíněného Ctirada. Za Cimburků rybníky plnily úlohu především obrannou, chránily tehdy stojící tvrz.
Čtyři rybníky,
Hradecký, Křenovský, Kolečko, Náklo, které zde v současnosti uvidíte, ale vznikly až po druhé světové válce v 50. letech. A to z jednoho prostého důvodu, ty původní byly v 18. století zrušeny a jejich pozemky přeměny na zemědělskou půdu. Vodní plocha nynějších tovačovských rybníků slouží vodnímu ptactvu jako hnízdiště, případně jako shromaždiště v době jarních a podzimních tahů do teplých krajin. Je příjemné se v jejich okolí procházet a pozorovat zdejší život a cvrkot. Památník bitvy u Tovačova. Foto: Jiří Komárek, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Památník bitvy u Tovačova
Když pojedete po silnici číslo 495 z Tovačova směrem na Dub nad Moravou, tak ve vzdálenosti 2,3 kilometry od tovačovského zámku narazíte na památník, jenž připomíná bitvu u Tovačova. Ta se odehrála
15. července 1866 v dopoledních hodinách mezi pruským a rakouským vojskem. Dala by se označit za dozvuk bitvy u Hradce Králové, protože se jí zúčastnily stejné strany se stejným výsledkem. V obou bitvách vyhráli Prusové, ovšem ta u Hradce byla po bitvě u Lipska druhou největší bitvou v 19. století. V šarvátce u Tovačova padlo na 500 pruských a rakouských vojáků. Národní přírodní rezervace Zástudánčí
Přibližně sedm kilometrů jižně od Tovačova, mezi obcemi Lobodice a Chropyně, se nachází národní přírodní rezervace Zástudánčí. Ta
chrání původní lužní les okolo přirozeného toku řeky Moravy. Hnízdí tu na 174 druhů ptáků. Jižní částí rezervace prochází asfaltová cyklostezka. Chcete-li uniknout od městského ruchu, pak tu máte k tomu příležitost.
Zdroj: autorka, mapy.com, kudyznudy.cz, zamek.tovacov.cz Náhledové foto: Pohled na tovačovský zámek. Martin Vavřík, Public domain, via Wikimedia Commons
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Kam za historií a přírodou? Na Hanou do Tovačova, kde je rekordní zámecká věž i hnízdiště vodního ptactva
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