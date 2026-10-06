Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kam za historií a přírodou? Na Hanou do Tovačova, kde je rekordní zámecká věž i hnízdiště vodního ptactva

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tovačov je malé městečko v samém srdci Hané, které od svého založení ve 13. století tvořilo důležitou křižovatku obchodních cest. Pokud se sem vypravíte na výlet, tak neprohloupíte. A klidně si ho naplánujte rovnou na celý den. Město je sice nevelké, ale dokáže toho hodně nabídnout zvídavému turistovi. Na co se můžete těšit?
Tovačov

Tovačov

Zdroj: Foto: Martin Vavřík, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 18:38

Reklama
Další články z Svět cestovatele
Než přišel Josef Groll, pil svět úplně jiné pivo. Co změnilo dějiny pivovarnictví a jak vznikl Pilsner Urqell
Než přišel Josef Groll, pil svět úplně jiné pivo. Co změnilo dějiny pivovarnictví a jak vznikl Pilsner Urqell
Babí lom: Skalnaté hřebeny a výhledy, které máte z Brna co by kamenem dohodil
Babí lom: Skalnaté hřebeny a výhledy, které máte z Brna co by kamenem dohodil

Víte, který nejvyšší vrchol se nachází v nejbližším okolí Brna? Na území města je to Kopeček (479 m. n....

U Mariánských Lázní je místo, kde země smrdí po zkažených vejcích. Smraďoch ukazuje, co se děje hluboko pod povrchem
U Mariánských Lázní je místo, kde země smrdí po zkažených vejcích. Smraďoch ukazuje, co se děje hluboko pod povrchem

U Mariánských Lázní je místo, kde země smrdí po zkažených vejcích. Smraďoch ukazuje, co se děje hluboko pod...

Hrad Zbirohy u Turnova: Poznejte méně známou zříceninu Českého ráje
Hrad Zbirohy u Turnova: Poznejte méně známou zříceninu Českého ráje

Bránou do turisticky atraktivního Českého ráje je město Turnov. Jeho výhodou je, že je důležitým silničním...

Z hradu zbyla jen pověst, ale okolí bere dech. Vyrazte na Sokolohrady
Z hradu zbyla jen pověst, ale okolí bere dech. Vyrazte na Sokolohrady

V severní části Českomoravské vrchoviny se nacházejí Železné hory, které jsou podle typu georeliéfu spíše...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.