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Kam vyrazit v září na dovolenou. Na Krétě je teplo i na podzim, ale ceny tam už klesají

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Prázdniny skončily, děti se vrátily do školy a spousta lidí má pocit, že léto je za nimi. U Středozemního moře přitom teprve začíná období, které řada zkušených cestovatelů považuje za nejlepší z celého roku. Moře má za celý rok nejvyšší teplotu, na plážích je konečně místo a účty za dovolenou jsou najednou o poznání přívětivější. […]
Kam vyrazit v září na dovolenou. Na Krétě je teplo i na podzim, ale ceny tam už klesají

Kam vyrazit v září na dovolenou. Na Krétě je teplo i na podzim, ale ceny tam už klesají

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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