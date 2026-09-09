Kam vyrazit v září na dovolenou. Na Krétě je teplo i na podzim, ale ceny tam už klesají

Prázdniny skončily, děti se vrátily do školy a spousta lidí má pocit, že léto je za nimi. U Středozemního moře přitom teprve začíná období, které řada zkušených cestovatelů považuje za nejlepší z celého roku. Moře má za celý rok nejvyšší teplotu, na plážích je konečně místo a účty za dovolenou jsou najednou o poznání přívětivější. Pro tenhle pozdní výjezd patří Kréta k nejjistějším volbám.
Moře na Krétě drží teplotu až do října
Přes léto se voda kolem Kréty prohřívá celé týdny, a tak je právě na konci sezóny nejpříjemnější. V září má moře kolem 25 °C a ochlazuje se jen nepatrně, takže si zaplavete i v říjnu, kdy je voda teplejší než na začátku léta. Vzduch přes den ukazuje zhruba 26 °C, což je znát hlavně proti srpnovým vedrům, kdy někdy nemáte sílu ani dojít k pláži.
Kréta je navíc velký ostrov, měří přes tři sta kilometrů a jeho středem se zvedá horský hřbet. Na jihu bývá zpravidla o něco tepleji než na severu. Když chcete teplo natáhnout co nejdéle, miřte proto spíš na jižní pobřeží.
Přečtěte si také: Kolik peněz bere měsíčně zastupitel krajského města? Čísla jsou dostupná každému veřejně Proč jsou ceny v září nižší
Hlavní sezóna u moře připadá na červenec a první polovinu srpna. Jakmile skončí a rodiny s dětmi se vrátí domů, poptávka spadne a s ní i ceny. Levnější nebývají jen zájezdy a letenky, ale i ubytování na místě, půjčení auta nebo večeře v tavernách. Výběr hotelů přitom zůstává široký, protože na jihu Středomoří sezóna ještě zdaleka nekončí.
K tomu se přidává klid. Pláže nejsou nabité, na volný pokoj narazíte i na poslední chvíli a na oběd se nikde nečeká. Zářijový termín má i tu výhodu, že přes prázdniny stihnete léto doma s rodinou a k moři odjedete až ve chvíli, kdy jsou letoviska poloprázdná.
Pláž i výlety zvládnete v jeden den
Zářijové počasí má ještě jednu výhodu. Není takové horko, aby vám sebralo veškerou chuť hnout se od vody, takže se koupání dá spojit s poznáváním. Na Krétě to přímo vybízí. Dopoledne se dá zajít do starobylého benátského města Chania nebo obejít palác Knóssos, kolébku mínojské civilizace, a odpoledne se svézt na některou z proslulých krétských pláží.
Přečtěte si také: Úřad varuje seniory: dejte si pozor na podvod s důchodem. Slíbí vám peníze, ale oberou vás V září není takové vedro, takže se dopolední procházka po Chanii dá snadno spojit s odpolednem na pláži. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo má rád pohyb, ocení procházky do vnitrozemí a horských vesniček. V létě na to bývá příliš velké vedro, v září a začátkem října je počasí na chození ideální.
Když je Kréta plná, teplo najdete i jinde
Kréta není jediná sázka na jistotu. Teplé moře drží dlouho i na dalších místech:
Rhodos s dlouhými plážemi a středověkým Starým Městem, které je zapsané v UNESCO; Kypr, kde teploty i koncem září šplhají ke 30 °C; jižní pobřeží Turecka, kam se za posledním pořádným létem vyplatí vyrazit a kde se moře v září vyšplhá až ke 27 °C, což je jeho roční maximum. Přečtěte si také: Za sluneční brýle při řízení můžete dostat pokutu až 5 000 Kč. Většina Čechů to vůbec neví
Všechna tahle místa spojuje jedno. Sezóna tady končí pozvolna a slunce vydrží dlouho do podzimu, zatímco doma už je po létě.
Vyrazte radši v první polovině měsíce
Jedno pravidlo platí skoro všude. Čím severněji, tím dřív sezóna končí. Na severu Středomoří a na francouzském pobřeží se plážové podniky zavírají kolem přelomu září a října a přibývá deštivých dnů. K severnějším břehům proto miřte spíš hned v prvních zářijových týdnech.
Jih je štědřejší. Na Krétě, Kypru nebo Rhodosu se o teplo bát nemusíte ani ke konci měsíce a leckdy ani v říjnu. Pokud navíc spojíte dovolenou se svátkem 28. září, natáhnete si volno o pár dní, aniž byste čerpali další dny dovolené.
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Zdroje: https://www.cestujlevne.com/pruvodce/recko/kreta/pocasi, https://travelbible.cz/kam-na-dovolenou-v-zari/, https://www.svetaznalec.cz/kam-v-zari-k-mori/, https://www.tui.cz/blog/nejlepsi-destinace-na-dovolenou-v-zari/, https://www.ehotel.cz/blog/levna-dovolena-v-zari-nejlepsi-evropske-destinace-pro-prodlouzeni-leta, https://www.cklub.cz/blog/cestovatelske-tipy/kam-na-dovolenou-v-zari-kdy-panuji-letni-teploty-a-nizke-ceny