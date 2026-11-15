Kam se poděla Douchová z Vrchní, prchni? Nepřijetí na školu zásadně ovlivnilo její další působení u filmu

Drzá a brejlatá knihovnice Douchová se díky komedii Vrchní, prchni zařadila mezi klasické vedlejší postavy české kinematografie. Hereckou dráhu přitom Zuzana Fišerová Svátková opustila už před mnoha lety a do uměleckého světa se nikdy nevrátila. Nepřijali ji na divadelní školu, tak zakotvila u administrativy a začal prodávat zájezdy.
Z kanceláře na konkurz na knihovnici
Před kamerou stála Zuzana Fišerová (67), provdaná Svátková, už jako desetiletá v seriálu Pan Tau v roce 1969. Následovaly dětské roličky ve filmech Slaměný klobouk nebo O Sněhurce z roku 1972. V dospělosti pracovala v administrativě a byla úřednicí tehdejších Restaurací a jídelen (RaJ). Právě díky této pozici zařizovala povolení pro štáb filmu Vrchní, prchni!, který točil komedii v pražských podnicích.
Asistentka režiséra Drahuše Králová, se kterou se setkala už u filmu O Sněhurce, si Zuzanu Fišerovou pamatovala. Nabídla jí účast na kamerových zkouškách na roli knihovnice a asistentky, kterou vedoucí Dalibor Vrána s tváří Josefa Abrháma zaměstnal proto, aby se s ní nemusel pouštět do milostného poměru. Zuzana tehdy filmařům vyřídila povolenky a obratem si v práci vzala dovolenou, aby mohla natáčet. Získala tak svou nejznámější roli a na stříbrném plátně se předvedla coby nevýrazná, obrýlená ošklivka v šedém plášti.
S odmítnutím na škole skončily filmové nabídky
Komedie šla do kin v roce 1980 a Zuzana Fišerová Svátková zaznamenala u publika obrovský úspěch. Pokusila se na něj navázat profesně, ovšem narazila na nezájem z divadelního i filmařského prostředí. Když neprošla zkouškami na žádnou divadelní školu, dospěla po čase k závěru, že postrádá herecký talent.
S filmovým prostředím se tak postupně rozloučila. Objevila se ještě v seriálu Dynastie Nováků a jako pokojská si na konci 80. let zahrála v projektu Pražská pětka. Spolupracovala také s dabingem, kde propůjčila svůj hlas Annice z Pipi Dlouhé punčochy a podílela se i na několika filmech, naposledy v roce 1982 u komedie Záletník.
Práce v cestovní kanceláři bez zrzavých vlasů a brýlí
Zuzana Fišerová Svátková má dva dospělé syny. Definitivně se před lety vrátila k úřednické a administrativní praxi a našla místo v cestovní kanceláři, kde prodávala dovolené. Podle rozhovorů z roku 2018 by se případné filmové roli sice nebránila, nicméně s odstupem času uznala, že jí návrat k filmu nechybí a návratu k administrativě nelituje. Dnes už by navíc proslulou Douchovou ani vzdáleně nepřipomínala, protože vyměnila barvu vlasů za zrzavou a nenosí žádné brýle.
Vrchní, prchní! můžete zhlédnout na Primě v sobotu 14. listopadu od 14:15.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (blesk, dotyk, csfd, extra, dabingforum).