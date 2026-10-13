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Kam se poděl Péťa Bajza z Bylo nás pět? Spolupracoval s Jamesem Bondem a pak se ztratil

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Klukovská parta z maloměsta, rošťárny a nezapomenutelná znělka. Seriál z roku 1994 si získal miliony diváků, hlavní hrdina se stal dětskou hvězdou. Proč ale Adam Novák odmítl slávu a vydal se úplně jinou cestou?
Kam se poděl Péťa Bajza z Bylo nás pět? Spolupracoval s Jamesem Bondem a pak se ztratil

Kam se poděl Péťa Bajza z Bylo nás pět? Spolupracoval s Jamesem Bondem a pak se ztratil

Zdroj: Czeva, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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