Kam se poděl Lukáš Bech: Herectví mu lékař zakázal. Létající Čestmír si prošel tvrdou prací na moři i životem v horách

Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize
Lukáš Bech se divákům vryl do paměti jako dětská hvězda rodinného seriálu. Počáteční popularita ho v dospívání spíše tížila a cestu k televizní i filmové práci si musel hledat úplně od začátku. Dnes se objevuje před kamerou a má za sebou roky praxe v nečekaných civilních profesích. Práce na moři i pomoc při stavbě hřiště
Pro televizní svět ho v roce 1979 objevila režisérka Věra Chytilová, když mu svěřila roli ve snímku Panelstory aneb Jak se rodí sídliště. Největší obdiv mu ovšem přinesl Létající Čestmír z roku 1983. V dospívání ho nekonečné narážky na tuto postavu obtěžovaly a na ulici pravidelně čelil nepříjemným pokřikům. Současný zájem lidí ho velmi těší a rodinný seriál s odstupem času hodnotí jako kvalitně natočené sci-fi s dobrou myšlenkou.
Uchytit se v herecké branži bez stálého angažmá v divadle není vůbec snadné. „Hraní se nedá nechat, žít se s tím musí, ale nedá se z toho žít,“ přiznal Lukáš Bech s nadsázkou v rozhovoru pro časopis Květy. V minulosti vystřídal řadu velmi neobvyklých zaměstnání. Ve čtrnácti letech myl jako brigádník černé nádobí v hotelu Intercontinental a dělal správce nejsevernějšího hostelu ve Skotsku. Vyzkoušel si tvrdou práci na rybářské lodi mezi Islandem a Faerskými ostrovy, kde v teplotách kolem nuly tahal sítě z ledové vody.
Ke sportu měl vždycky blízko. V 80. letech začínal se softballem na pražské Letné a osobně pomáhal s výstavbou sportovního areálu Ve Studeném pro svůj mateřský klub Eagles Praha. S týmem vybojoval několik mistrovských titulů v juniorské i seniorské kategorii. Své znalosti zúročil jako překladatel baseballových zápasů pro soukromou nizozemskou televizní stanici.
Zkušenosti s hollywoodskou produkcí
Nabídky na bezvýznamné herecké výstupy pečlivě zvažuje a odmítá točit reklamy na problematické finanční služby. Výjimku z pravidla udělal u uznávaného režiséra Terryho Gilliama při vzniku filmu Kletba bratří Grimmů. Kameraman snímku se prý natolik soustředil na hlavní hvězdu, že se po jeho vyhazovu musel natočený materiál kompletně prostříhat. Záběry s českým zástupcem tak ve finální verzi úplně chybí. Samotná spolupráce ho bavila a anglický tvůrce si od něj dokonce nechal poradit v několika drobných detailech.
Počátkem 90. let aktivně využíval své jazykové znalosti přímo na ministerstvu privatizace. Fungoval zde ve skupině amerických poradců, kteří neuměli česky. Pracoval externě pro americkou ambasádu a odjel za studiem do Nizozemska. Zahraniční kontakty mu přinesly jistotu a dnes bez problémů používá sedm cizích jazyků.
Zajímá se o veřejné dění a zastává názor, že herci mají plné právo vyjadřovat se k celospolečenským problémům. Připomíná situaci z devadesátých let, kdy v parlamentu zasedl Rudolf Hrušínský, nebo pozdější politickou dráhu Martina Stropnického.
Hudební rebelie a zimní úniky do hor
V mládí inklinoval k undergroundové hudbě a poslouchal Beastie Boys nebo punkové kapely. Čas trávil na skateboardu a v březnu 1988 si nenechal ujít první pražský koncert britských Depeche Mode. V té době chodil v obarveném černém baloňáku a potkával se s lidmi kolem kavárny Slavia.
Zimní sezónu úzce spojuje s horami. Na přelomu milénia trávil pravidelně tři měsíce ve švýcarských Alpách a jezdil na snowboardu. V posledních letech se vrátil ke klasickým lyžím, které mu na promrzlém povrchu nabízejí větší pocit bezpečí. Volné dny tráví rád na chalupě na Šumavě nebo míří na Klínovec a Boží Dar. Sám sebe v nadsázce označuje za pankáče, co má rád uklizeno, navařeno a metr sněhu až do Velikonoc.
Televizní diváci ho mohli vidět v populárním kriminálním seriálu Oktopus z roku 2025. Energii věnuje vlastním tvůrčím nápadům. Vytvořil synopsi pro netradiční kriminální sérii Shitlock Homeless a rozpracoval scénář pro osobní projekt. Ten by měl navazovat na populární seriálovou postavu z dětství, se kterou chce v budoucnu vyrazit za lidmi po republice. Za necelé dva týdny oslaví čtyřiapadesáté narozeniny a stárnutí bere s nadhledem.
Seriál Létající Čestmír můžete sledovat vždy v sobotu ráno na
ČT1. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( idnes, kvety, csfd, youtube).