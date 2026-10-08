Kam se hrabou ostatní akčňáky. Dnes ve 20:00 předvede Nova Cinema testosteronové peklo, co v roce 2016 zbouralo kina

Dnes večer se na obrazovkách odehraje střet, který není jen o pěstích a superschopnostech. Jde o morálku, trauma a otázku, zda může být spasitel zároveň hrozbou. Lidstvo se vzpamatovává z ničivých následků mimozemského konfliktu. Města v troskách, tisíce mrtvých. A nad tím vším se vznáší postava v červenomodrém plášti – ochránce, nebo nekontrolovatelné monstrum?
Jeden muž, unavený lety marného boje se zločinem a zahořklý ze ztrát, se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou. Zatímco se tito dva titáni připravují na nevyhnutelný souboj, v pozadí tahá za nitky geniální manipulátor. Ten z hlubin zapomnění probouzí prastarou zkázu, která může pohřbít celou civilizaci.
Když se Batman postaví Supermanovi
Teď už víte, že mluvíme o Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti z roku 2016. Režisér Zack Snyder rozehrál temnou šachovou partii, kde v hlavních rolích září Ben Affleck jako nekompromisní strážce Gothamu a Henry Cavill jako mimozemský spasitel. Ve filmu, který v kinech vydělal téměř 874 milionů dolarů, se dále objevují hvězdy jako Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter a Gal Gadot.
Snímek se odehrává v morálně šedé zóně, kde neexistují jednoznačné odpovědi. Bruce Wayne vidí v Supermanovi hrozbu, která může kdykoliv vyhladit lidstvo. Kal-El zase vidí v Batmanovi vigilanta, jehož metody jsou příliš brutální. Kdo má pravdu? To musíte posoudit sami.
Martha není jen jméno – je to psychologický spouštěč
Jedním z nejdiskutovanějších momentů celého filmu je scéna smíření obou hrdinů. Internetová popkultura ji často zesměšňuje s poukazem na to, že se hrdinové usmířili jen kvůli shodě jmen jejich matek. Skutečnost je mnohem hlubší. Jméno „Martha“ funguje jako okamžitý psychologický spouštěč Bruceova traumatu z dětství.
V ten moment si uvědomí, že se sám stal monstrem a vrahem, který se chystá chladnokrevně zabít někoho, kdo má lidské city a rodinu. Shoda jmen byla pouze spouštěčem traumatu, nikoli racionálním důvodem k přátelství. Jde o moment, kdy se Batman podívá do zrcadla a nepozná sám sebe.
Affleck nabral 11 kilo svalů, Gadot ovládla šest bojových umění
Příprava na tyto ikonické role vyžadovala od herců extrémní fyzické vypětí. Ben Affleck bral svou roli s maximální vážností. Aby věrohodně ztvárnil mohutného a unaveného Bruce Waynea, podstoupil brutální tréninkový režim. Cvičil dvakrát denně, díky čemuž nabral téměř 11 kilogramů čisté svalové hmoty a dosáhl pouhých 8 % tělesného tuku.
Jeho fyzická kondice ohromila i samotného Henryho Cavilla. Pozadu nezůstala ani Gal Gadot, která se na roli Wonder Woman připravovala měsíce předem. Absolvovala intenzivní výcvik v šermu, kung-fu, kickboxu, capoeiře a brazilském jiu-jitsu. Všechny své kaskadérské kousky zvládla s maximální elegancí a silou.
250 milionů dolarů a nenaplněná očekávání studia
Produkční rozpočet filmu v roce 2016 činil masivních 250 milionů USD (v přepočtu na ceny roku 2026 jde o přibližně 325 milionů USD). Celosvětové tržby dosáhly úctyhodných 873,6 milionu USD (dnes cca 1,13 miliardy USD). Přestože šlo o obrovský komerční úspěch, studio Warner Bros. očekávalo překonání miliardové hranice již v roce 2016.
Toto zklamání vedlo k uspěchaným zásahům do následné produkce Ligy spravedlnosti, což mělo devastující dopad na celý DC Extended Universe. Snyder musel projekt opustit a studio film přestřihalo podle vlastních představ. Až o roky později fanoušci získali režisérskou verzi, která ukázala původní vizi.
Čtvrtek večer patří titánům
Nenechte si ujít tento jedinečný filmový zážitek, který i po letech rozděluje fanoušky a vyvolává vášnivé debaty o povaze hrdinství a lidskosti. Velkolepý souboj bohů s lidmi můžete sledovat již ve čtvrtek 8. října 2026 od 20:00 do 23:10 na stanici Nova Cinema. Připravte se na večer plný nekompromisní akce, hlubokých emocí a vizuálního umění.
Takže co vy? Jste spíš na straně Batmana, nebo Supermana? Napište nám do komentářů, komu fandíte a proč. A nezapomeňte – dnes večer se rozhodne, kdo je skutečným hrdinou.
Zdroje článku: csfd.cz, empireonline.com, goodthingsguy.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá