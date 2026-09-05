Kam na výlet v Libereckém kraji: ke skále z Pyšné princezny, k Hubáčkově chloubě nebo do malebné horské osady

Ještěd je takový symbol celého Libereckého kraje. A právem. Na Bezděz se můžete vydat ze stejnojmenné obce nebo se k němu projít z Doks (z centra města je to 6,5 kilometru). Jizerka je známá i jako jedno z nejchladnějších míst v Česku. Zdejší skály a vyhlídky vás ohromí! Na tomhle místě se ukrýval král Miroslav i s princeznou – v pohádce Pyšná princezna (1952). Také tenhle zámek můžete znát z celé řady pohádek a filmových příběhů. Zmínit musíme třeba Nesmrtelnou tetu s úžasnou Jiřinou Bohdalovou. Bozkovské dolomitové jeskyně jsou neodolatelné pro dospělé i děti.
Každá část Česka nabízí unikátní, zajímavá a krásná místa, která stojí za objevení. Připravili jsme pro vás 10 tipů na výlet v Libereckém kraji!
Samotný
sever republiky bývá často turisty opomenut, což je škoda. Najdete tu řadu nádherných míst, ať už milujete lesy, města, skály, nebo hrady a zámky. Pojďte se tedy nechat inspirovat k výletům v Libereckém kraji, kterých rozhodně nebudete litovat. Ještěd Bezděz a Máchovo jezero Jizerka Hruboskalsko Panská skála Kryštofovo Údolí Zámek Sychrov Hvozd v Lužických horách Bozkovské dolomitové jeskyně Riegrova stezka u Semil Ještěd
Když Liberecko, pak určitě
Ještěd. Doporučit ho je prakticky povinnost. Jen kvůli tomu to ale neděláme. Z Ještědu, který se vypíná do nadmořské výšky 1 012 metrů, je nádherný výhled do okolí a samotný Liberec z něj máte jako na dlani.
Na nejvyšším vrcholu
Ještědsko-kozákovského hřbetu najdete známý televizní vysílač, a to v jedné budově s hotelem. Vysílač v technicistním stylu tu vznikal v 60. a 70. letech 20. století, má tvar hyperboloidu, je vysoký 100 metrů a kruhový půdorys má průměr 33 metrů. Autorem návrhu byl Karel Hubáček a právě za tohle dílo získal Perretovu cenu udělovanou Mezinárodní unií architektů.
Pokud se chcete u Liberce trochu protáhnout, vydejte se z parkoviště u dolní stanice lanovky
v Horním Hanychově po modré na rozcestí Nad Výpřeží a k odbočce na Ještěd, podívejte se na vrcholek a pak se vraťte po červené přes Černý kopec a Pláně pod Ještědem, odtud po modré zpátky na parkoviště v Horním Hanychově. Ještěd je takový symbol celého Libereckého kraje. A právem.
Bezděz a Máchovo jezero České hrady a zámky jsou pohádkové a fascinující. Bezděz patří k těm absolutně nejzajímavějším. Najdete ho kousek od Doks a Máchova jezera, plus mínus v půli cesty mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví, na kopci Bezděz (606 m n. m.).
Bezděz je pýchou kraje už
od 13. století (vznikal v letech 1264–1278), založen byl na popud Přemysla Otakara II. Byl v držení celé řady rodů, chvíli dokonce sloužil k církevním účelům, kaple z 18. století se stala významným poutním místem. Později začal hrad chátrat, až z něj zbyla jen zřícenina, která ovšem nebývale přitahovala romantické umělce. Na tomhle místě musíme samozřejmě vzpomenout především Karla Hynka Máchu.
Nedaleko
Bezdězu se nachází proslulé Máchovo jezero, kde se můžete v létě vykoupat (za příznivé konstelace hvězd, kdy nebudou vodu trápit sinice). Kolem jezera pak vede pěkný okruh dlouhý asi 15 kilometrů, takže nad pěším výletem nemusíte dlouho dumat. Na Bezděz se můžete vydat ze stejnojmenné obce nebo se k němu projít z Doks (z centra města je to 6,5 kilometru).
Jizerka
Dalším skvostným místem, kde ale bývá v sezóně dost nabito, je
osada Jizerka. Je součástí obce Kořenov, nachází se necelých 15 kilometrů od Tanvaldu a 30 kilometrů od Jablonce nad Nisou.
Jizerka bývala v dávných dobách
sklářskou a dřevařskou osadou. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1539. Od 15. století se ve zdejším potoce brodil nejeden ziskuchtivý návštěvník – hledaly se tady totiž drahé kameny, jako například rubín, topaz, ilmenit nebo safír. Hledači sem jezdili dokonce až z Itálie!
Dneska je Jizerka
turistickým střediskem, ať už v létě, nebo v zimě – osadu totiž přímo protíná Jizerská magistrála, kterou běžkaři všech dovedností milují, stejně jako cyklisti. Jizerka je známá i jako jedno z nejchladnějších míst v Česku.
Na tomhle malebném místě mimo jiné najdete taky
Jizerskou oblast tmavé oblohy, veřejnost se tu má poučit o světelném znečištění a jeho příjemné absenci. Při dobrých podmínkách můžete vidět noční oblohu tak, jak jste ji možná dosud neviděli.
Zájemce o nádhernou procházku varujeme, že jakmile je jen trochu hezky, parkovací místo se tady hledá opravdu jen těžko. Pokud si ale chcete udělat pěší výlet, neváhejte nechat auto u
vodní nádrže Souš a na Jizerku a zpátky se projít – okruh je dlouhý asi 11,5 kilometru a užijete si na něm báječnou jizerskohorskou přírodu.
Hruboskalsko
Skvělý výlet si můžete užít i v přírodní rezervaci
Hruboskalsko. Najdete ji asi 6 kilometrů od centra Turnova a líbit se tu pochopitelně bude milovníkům krásné přírody, především pak skal. Je tu totiž úchvatné skalní město, kterým byste se rozhodně měli projít. Čeká vás tu na 400 skalních věží!
Fajn okruh mezi zdejšími skalními útvary se dá udělat od zámku Hrubá skála, ze Sedmihorek nebo z obce Pelešany (tady ale nejspíš při návratu půjdete kousek stejnou cestou). Například
Zlatá stezka Českého ráje vás krásně provede po vrcholcích.
Kromě skalních útvarů a neodolatelných vyhlídek vás samozřejmě přivítá
hrad Valdštejn. Za návštěvu stojí i zmíněný zámek, po kterém oblast získala svůj název. Zdejší skály a vyhlídky vás ohromí!
Panská skála
Pokračovat můžeme
v Kamenickém Šenově u České Lípy, na jehož okraji se tyčí Panská skála. Tu jste chtě nechtě už viděli – v Pyšné princezně přece! Navíc se objevila i v hudebních klipech, Francouzi tady točili film o kouzelníku Merlinovi (2011) a místo jste mohli zahlédnout i v českém filmu Hodinářův učeň (2020).
Historie vzniku sahá až do druhohor a třetihor, asi před 30 milióny let se tady magma tvořené čedičem rozlilo po křídovém podloží a na neobvyklou skálu, které se taky říká
Varhany nebo Čertovy varhany, bylo zaděláno. Typický tvar „složený“ z různých „sloupců“ vznikl vlivem chladnutí zmíněného magmatu. Místo je to jedinečné, tak pojďte objevit jeho kouzlo! Na tomhle místě se ukrýval král Miroslav i s princeznou – v pohádce Pyšná princezna (1952).
Kryštofovo Údolí
Z téhle malebné obce v hlubokém údolí Rokytky přibližně 8 kilometrů západně od Liberce dýchá neobyčejný klid a zdejší
zachovalá roubená stavení máte v obklopení zalesněných strání jako na dlani.
V místní části
Novina najdete známý kamenný železniční viadukt, který tu vznikal na konci 19. století a do provozu byl uveden v roce 1900. Je postaven do zatáčky s poloměrem 235 metrů, dosahuje výšky 29,5 metru a na délku měří přibližně 200 metrů. VIDEO
Na stavbu 14 oblouků byl použit
diorit vytěžený při ražbě nedalekého tunelu a vnější obklady jsou z liberecké žuly. Autorem trati byl inženýr Herrmann Rosche a samotné dílo vystavěla vídeňská stavební firma bratří Redlichů a Bergera.
Z Kryštofova Údolí se taky může projít
po 14 kilometrů dlouhé hornické naučné stezce, na níž se ze 14 informačních panelů dozvíte zajímavosti o zdejších štolách a dolování v lesích. Vrátíte se kolem zmíněného viaduktu zpátky k památkově chráněnému dřevěnému kostelíku svatého Kryštofa. Zámek Sychrov
Jestli toužíte spíš po aristokratickém zážitku, pak se vydejte na státní zámek Sychrov, který najdete jen kousek od rychlostní silnice spojující Turnov s Libercem. Naprostý
klenot romantické novogotiky francouzského typu, obklopený rozsáhlým anglickým parkem, se svažuje do údolí řeky Mohelky a nabízí krásné výhledy do okolní krajiny.
Zámek je neodmyslitelně spjat s francouzským exilovým
rodem Rohanů, kteří mu během rozsáhlé přestavby v letech 1847–1862 vtiskli jeho současnou pohádkovou podobu. Interiéry vznikly pod vedením architekta Bernarda Gruebera a dodneška berou dech, hlavně díky precizní práci řezbáře Petra Buška, který se sychrovským komnatám věnoval úctyhodných 38 let.
Během procházky anglickým parkem spatříte několik kamenných bazénů, vzácné cizokrajné dřeviny a dojdete až k monumentální
Oranžerii. Odtud můžete pokračovat k romantické umělé zřícenině Arturův hrad nebo naRudolfovu vyhlídku, ze které se otevírá úžasný výhled do kraje. Vašim zrakům jistě neunikne ani historická vodárenská věž z roku 1891. Také tenhle zámek můžete znát z celé řady pohádek a filmových příběhů. Zmínit musíme třeba Nesmrtelnou tetu s úžasnou Jiřinou Bohdalovou.
Hvozd v Lužických horách
Na Liberecku se vyplatí vydat se taky na jeden z nejvýznamnějších vrcholů Lužických hor –
Hvozd (749 m). Díky fantastickým panoramatům, která nabízí, si vysloužil přezdívku rozhledna Žitavských hor (nenechte se zmást – Žitavské hory je pojmenování pro německou část Lužických hor). Samotný Hvozd se nachází na česko-německé hranici a dohlédnout z něj můžete na Krkonoše, Bezděz i Milešovku.
Masiv má dva vrcholy. Na saském severním kopci (744 m) najdete
25 metrů vysokou kamennou rozhlednu z roku 1892, která je svým tvarem i materiálem věrným dvojčetem věže na nedaleké Jedlové.
Na jižním vrcholu (749 m) je zase vyhlídková plošina s
dřevěným křížem vztyčeným roku 2000, který nese dvojjazyčné poselství o vzájemném nesení břemen. Opravdovou kuriozitou je ale zdejší chata Hochwaldbaude, jejíž terasou prochází státní hranice – můžete tu posedět u stolu, jehož jedna polovina leží v Česku a druhá v Německu.
Na výlet se sem můžete vydat z
Krompachu, už tam se můžete pokochat pohledem na zachovalé podstávkové a hrázděné domy.
Bozkovské dolomitové jeskyně
Je libo zmizet pod povrchem zemským? Pak zamiřte na Semilsko k okraji obce Bozkov. Právě tady najdete Bozkovské dolomitové jeskyně, které jsou jedinou zpřístupněnou jeskynní lokalitou na severu Čech a pyšní se titulem
národní přírodní památky.
Zdejší labyrint chodeb měří
celkem 1 118 metrů a dosahuje hloubky 43 metrů. Na rozdíl od běžných vápencových jeskyní ho formovala voda v odolnější hornině protkané křemenem. Výsledkem dlouhodobých chemických procesů je to, že ze stěn dneska vystupují jedinečné vypreparované křemenné lišty, římsy a křehká žebra.
Stopy a stěny zdobí i krápníky hrající teplými odstíny od žluté až po červenou, za což můžou příměsi oxidů železa. Nejslavnějším místem celé trasy je pak
Jezerní dóm, který ukrývá největší podzemní krasové jezero v Čechách. Uchvátí vás průzračně čistou, nazelenalou vodou.
Prohlídka podzemí zabere asi 45 minut a provede vás tunelem a tajuplnými síněmi, kde spatříte jemnou sintrovou záclonu
Sloní uši nebo bohatě zdobenou jeskyni Překvapení. Bozkovské dolomitové jeskyně jsou neodolatelné pro dospělé i děti.
Riegrova stezka u Semil
Na Semilsku si nenechte ujít ani
Riegrovu stezku. Tahle proslulá trasa prochází rezervací Údolí Jizery mezi Bítouchovem a osadou Podspálov. Projdete se podél strmých, až 40 metrů vysokých skalních stěn, které tu svírají řeku. Stezka dostala své jméno po místním rodákovi, politikovi Františku Ladislavu Riegrovi.
Největším lákadlem je
visutá galerie – 77 metrů dlouhá ocelová lávka ukotvená v tvrdé albitické žule, a to 5,5 metru nad hladinou řeky.
Bezva výlet slibuje 11 kilometrů dlouhý okruh spojující
Riegrovu stezku s vyhlídkovou Kamenického stezkou.