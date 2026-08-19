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Kam až může zajít Macinkův „antiklimatický fanatismus"? Popírat klimatickou krizi v době největších such je pohrdání fakty

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Ministr zahraničí popírá lidský vliv na klima ve chvíli, kdy české hluboké vrty vykazují nejhorší stav za 35 let. To není názor, to je selhání funkce.
Kam až může zajít Macinkův „antiklimatický fanatismus"? Popírat klimatickou krizi v době největších such je pohrdání fakty

Kam až může zajít Macinkův „antiklimatický fanatismus"? Popírat klimatickou krizi v době největších such je pohrdání fakty

Zdroj: Vláda ČR
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Kontext24.cz přináší publicistické články, komentáře a analýzy zaměřené na domácí i zahraniční politiku, ekonomiku a společenské události. Nezaměřuje se pouze na samotné zprávy, ale především na jejich širší souvislosti, dopady a možné scénáře dalšího vývoje.Vedle aktuálních témat se věnuje také...

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