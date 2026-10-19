Kaliningrad by NATO vyřadilo za pár hodin, tvrdí bývalý šéf US Army Europe. Rusko se podle něj má modlit

Hodges vystoupil 13. října 2026 ve varšavském hotelu na panelu s názvem „Budoucnost Kaliningradu: jaderná signalizace a bezpečnostní řád v Pobaltí“. Mluvil jako člen mezinárodní poradní rady Warsaw Security Forum. Pentagon ani velení NATO nezastupoval. Jako generálporučík přitom velel americkým pozemním silům v Evropě a působil jako hlavní poradce NATO pro logistiku, takže alianční plány na východním křídle zná z doby, kdy je sám připravoval. Status analytika mu dovoluje říkat nahlas věci, které by si důstojník v aktivní službě veřejně nedovolil.
Od dubna 2023 obklopují ruskou exklávu jen členské státy NATO
Hodgesův argument stojí především na mapě. Finsko vstoupilo do Aliance 4. dubna 2023 a Švédsko 7. března 2024. Tím se uzavřela severní mezera a téměř celé pobřeží Baltského moře leží dnes na území NATO. Švédský Gotland dává spojencům lepší pozici pro kontrolu vzdušného i námořního prostoru. Dánské úžiny, které jsou jedinou námořní cestou z Baltu do Atlantiku, hlídají alianční státy z obou břehů.
Kaliningrad vznikal jako mohutný uzel takzvané protipřístupové obrany, ve vojenské hantýrce „bubliny A2/AD“. V nové situaci je to izolované území sevřené mezi Polskem a Litvou, s Gotlandem na dosah a bez pozemního spojení s Ruskem. Zásobování závisí na dobré vůli Litvy a na námořní trase, kterou by NATO v případě konfliktu dokázalo přerušit během hodin.
Před třemi lety by taková úvaha neměla oporu, protože finské a švédské pobřeží tehdy do aliančního prostoru nepatřilo.
Tři cíle, které by Aliance v exklávě vyřadila jako první
Slovo „obsadit“ zní jako plán na zabrání ruského území. Hodges ale v rozhovoru pro server Meduza výslovně rozlišil dva kroky. Kdyby Moskva zaútočila naplno na některého člena NATO, přišlo by nejdřív konvenční vyřazení vojenské infrastruktury exklávy. Na prvním místě jsou radary a systémy S‑400, jejichž dosah dnes pokrývá velkou část Pobaltí, takže jejich zničení by otevřelo vzdušný prostor celého regionu. Dalším cílem jsou komunikační a velitelská centra Baltské flotily, bez nichž lodě ztrácejí řízení. Třetím jsou přístavy a letiště, tedy logistické zázemí, bez kterého exkláva podle Hodgese nemá vojenský smysl.
Vyslání pozemních jednotek označil za samostatné politické rozhodnutí, mnohem citlivější a složitější. Jeho varšavská věta tedy popisuje rychlé vyřazení vojenských kapacit, okupaci nemyslí. Kaliningrad by podle něj v reálném konfliktu přestal fungovat jako vojenská základna během několika hodin a Rusko by se mělo bát a modlit, aby se to nikdy nestalo.
Z citovaných vyjádření není patrné, o jaký propočet se odhad v hodinách opírá. Drží se hlavně na Hodgesově zkušenosti s plánováním na východním křídle a na geografii, která se po rozšíření NATO o Finsko a Švédsko změnila v neprospěch Ruska.
Proč by jadernou eskalaci podle Hodgese zarazil i Peking
Nejostřejší část jeho vystoupení se týkala jaderných zbraní. Hodges tvrdí, že je Rusko kvůli Kaliningradu nepoužije. Podle něj by to Moskvě nedovolila ani Čína, která v oficiálním dokumentu k válce na Ukrajině uvedla, že „jaderné zbraně nesmějí být použity a jaderná válka se nesmí vést“.
Čínské stanovisko je doložitelné, závěr z něj vyvozený už ne tolik. Peking v dokumentu vyhlašuje obecnou zásadu a nic v něm neříká o tom, jak by zasáhl, kdyby ji porušil jeho partner. Že by Čína Moskvu skutečně zastavila, je Hodgesova interpretace. Na ní pak staví hlavní tezi: ruská jaderná hrozba podle něj funguje hlavně jako psychologická brzda, kterou si Západ nasadil sám.
Týž generál v červenci před britskými poslanci varoval před slabinou NATO
V červenci 2026 Hodges před výborem britského parlamentu uvedl, že NATO není připravené na masivní raketové a dronové údery, jaké Rusko vede proti Ukrajině. Aliance by podle něj nemusela ustát ani jediný takový útok na své přístavy a letiště. Ve Varšavě o tři měsíce později mluvil o tom, že NATO dokáže Kaliningrad vyřadit během hodin. Obě tvrzení dohromady znamenají, že Hodges hodnotí údernou sílu Aliance vysoko a její schopnost vydržet první úder nízko. Útočné schopnosti NATO tedy podle něj nestačí, dokud nebude umět i odolat.
Oficiální linie NATO zní opatrněji. Generální tajemník Mark Rutte k 30. září 2026 prohlásil, že bezprostřední hrozba ruského útoku na území Aliance neexistuje, a dodal: „Budeme bránit každou píď území spojenců.“ Washingtonská deklarace z roku 2024 zavedla novou generaci obranných plánů, posílila východní křídlo a potvrdila jaderné odstrašení jako základ bezpečnosti Aliance. Formální politiku určují vlády 32 členských států, Hodgesovy výroky ji tedy přímo neměří. Mohou ale dodat argumenty politikům z Polska, Pobaltí a Finska, kteří mají Kaliningrad za humny.
Česká obranná strategie označuje Rusko za nejzávažnější hrozbu pro bezpečnost země. Přímý jaderný útok na české území považuje za nepravděpodobný, ruskou jadernou rétoriku ale hodnotí jako velmi rizikovou. V případě konfliktu by Česko sloužilo jako logistické zázemí a přes jeho území by vedly přesuny spojeneckých sil na Slovensko, do Polska a do Litvy.