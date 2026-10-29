Kakost vysazený na správné místo kvete od jara do mrazu a na podzim se zbarvuje do zlata

Mezi trvalkami najdete efektní krasavice, které oslní na dva týdny a pak zbude jen trs zeleně. A pak jsou tu rostliny jako kakost, které odvádějí dlouhou sezonní službu. Na jaře rychle zakryjí holou zem, v létě kvetou, zahušťují porost a dusí plevel. Na podzim, kdy se zbytek záhonu propadá do hnědé, rozsvítí listy v oranžových, bronzových a zlatavých odstínech. Prošli jsme hodnocení britské Královské zahradnické společnosti (RHS), dlouhodobé zkoušky Chicagské botanické zahrady i nabídku českých zahradnictví. Vyšla nám z toho jednoznačná rada: kakost si vybírejte podle úkolu, který má na zahradě plnit.
‚Rozanne‘: kakost, který kvete až do mrazů
Pokud chcete květy co nejdéle, sáhněte po kultivaru ‚Rozanne‘, v katalozích vedeném také jako ‚Gerwat‘. Odborná databáze
RHS ho popisuje jako vitální, rozložitou trvalku s fialově modrými květy a bělavým středem, která kvete od začátku léta do začátku podzimu. Český web Perenniculum uvádí ještě štědřejší rozmezí, od června do října. Prodejci ho nabízejí rovnou jako nejdéle kvetoucí kakost, který vydrží až do mrazů.
Rostlina má i pozoruhodný původ. Objevili ji v zahradě Rozanne Watererové v anglickém Somersetu a do prodeje ji uvedla školka Blooms of Bressingham. Britští zahrádkáři ji ve veřejném hlasování zvolili rostlinou dekády let 1993 až 2002 u příležitosti stého výročí výstavy Chelsea Flower Show. Takové ocenění se neuděluje za jednu povedenou sezonu.
Mrazuvzdornost odpovídá stupni H7, nejvyššímu na britské škále. Zvládne tedy i tuhé kontinentální zimy pod −20 °C, takže v českých podmínkách bez potíží přezimuje.
Kdo hledá alternativu, najde ji v kakostu kantabrijském ‚Mary-Anne®‘. Zahradnictví Spomyšl u něj v aktualizaci z ledna 2026 uvádí kvetení od června do října, tedy srovnatelnou vytrvalost s ‚Rozanne‘.
Kantabrijský a oddenkatý kakost: koberec, přes který plevel neprorazí
Kakost kantabrijský (
Geranium × cantabrigiense) a kakost oddenkatý ( Geranium macrorrhizum), v některých příručkách označovaný jako kořenatý, sázejí především na hustotu a odolnost. Chicagská botanická zahrada u nich zaznamenala hlavní kvetení zhruba od poloviny května do konce června. Zahradnictví FLOS u kantabrijského uvádí květen až červenec. Jejich hlavní přednost ale tkví jinde. Celou sezonu drží souvislý, polostálezelený porost a na podzim přebarví listy.
Oba druhy se od sebe v několika ohledech liší:
Kakost kantabrijský Kakost oddenkatý Výška 15 až 30 cm o něco vyšší a robustnější Květy růžové až bělorůžové růžové až purpurové Listy podzimní bronz, žlutooranžová, červená výrazně aromatické Silná stránka nízký lem chodníků a záhonů rychlý koberec do stínu a sucha Typické kultivary ‚Biokovo‘, ‚Karmina‘, ‚Cambridge‘ ‚Czakor‘, ‚Spessart‘, ‚Ingwersen‘
Časopis Zahrádkář kantabrijský kakost dokonce doporučoval jako náhradu trávníku na místech, kde se sekačce nedaří. Oddenkatý druh zase podle FLOS vytváří hustý zelený koberec i v polostínu a stínu, takže si poradí se svahy a zapomenutými kouty pod dřevinami. Chicagské hodnocení dodává, že mnoho kakostů nekvete tak masivně jako jiné trvalky. Jejich hodnota spočívá v celkovém vzhledu trsu, trvanlivosti listů a schopnosti vyplnit prostor.
Správné místo pro kakost: od slunného lemu po stinný kout pod stromy
Kakostům obecně svědčí slunce až polostín a propustná, humózní, mírně vlhká půda. Konkrétní místo pak vybírejte podle druhu:
‚Rozanne‘ do slunných záhonů, k podnoží růží a keřů nebo jako kvetoucí půdopokryv. Nejvíc květů nasadí na slunci, polostín snese, ale ve větším stínu kvete skromněji. Kakost kantabrijský do přední části trvalkového záhonu, k obrubám cest a mezi vyšší trvalky. Kultivar ‚Karmina‘ podle RHS zvládne slunce, polostín i plný stín a většinu typů půd. Kakost oddenkatý pod stromy, na svahy a do suchých stinných míst, kde jiné trvalky živoří.
Nebezpečí představuje hlavně zimní mokro. RHS upozorňuje, že většina kakostů zamokření v chladné části roku špatně snáší. Zahradnictví Spomyšl proto radí do těžkých jílů přimíchat štěrk a na mokřejších stanovištích použít štěrkový mulč místo kůry. Když kakost kvete kratší dobu, než jste čekali, bývá za tím nejčastěji kratčeji kvetoucí druh, příliš hluboký stín nebo podmáčená půda.
Péče je jinak minimální. Po výsadbě zalévejte, na jaře odstraňte suché listy, odkvetlé stonky zastřihněte. U ‚Rozanne‘ RHS doporučuje po vlně kvetení seříznout odkvetlé lodyhy i staré listy, rostlina pak rychle obrazí a nasadí další poupata. Přihnojujte střídmě, nejlépe jarní dávkou kompostu, protože přebytek dusíku žene listy na úkor květů. Po několika letech trs omladíte dělením.
Pozor na záměnu s balkonovými „muškáty“. V angličtině sdílejí jméno geranium, ale pelargonie jsou choulostivé letničky, zatímco kakosty patří k mrazuvzdorným trvalkám.
Kolik kakostů na metr čtvereční a kolik za ně zaplatíte
Na sázení se hodí jaro, ideálně duben a květen 2026, případně září a říjen. Podle pěstebního návodu zahradnictví
FLOS počítejte u kantabrijského kakostu se 7 až 10 rostlinami na metr čtvereční, tedy s rozestupem zhruba 32 až 38 cm. U oddenkatého stačí 5 až 9 kusů, prakticky 33 až 45 cm od sebe. Spomyšl uvádí obecné vodítko: nízké druhy 25 až 30 cm, střední 35 až 45 cm, robustní 50 až 60 cm.
Ceny v českých obchodech se pohybují takto:
kakost kantabrijský (‚Biokovo‘, ‚Karmina‘, ‚Cambridge‘, ‚Berggarten‘): kolem 89 Kč ve FLOS, menší Zahrada Johanka nabízela od 60 Kč kakost oddenkatý (‚Czakor‘, ‚Spessart‘, ‚Ingwersen‘): přibližně 109 Kč kakost himálajský ‚Gravetye‘: 169 Kč ‚Rozanne‘: od 229 Kč Onlinezahradnictví: 129 až 249 Kč podle varianty
Metr čtvereční lemu z kantabrijského kakostu tak vyjde zhruba na 620 až 890 Kč. Stejná plocha osázená ‚Rozanne‘ stojí víc, ta se však díky rozložitému růstu sází řidčeji.
Pro barevný záhon od jara do podzimu doporučujeme kombinovat kakosty s čemeřicemi, bergéniemi a barvínkem na jaře, s čistcem a jarmankou na začátku léta a s hvězdnicemi, třapatkami, šalvějemi, svíčkovci a okrasnými travami v jeho závěru.
Proč se listy kakostu na podzim barví do zlata a bronzu
Za podzimní proměnou stojí fyziologie listu. Podle
Iowa State University Extension rostlina s kratšími dny přestává obnovovat zelený chlorofyl. Jakmile se rozpadne, vystoupí na povrch žluté a oranžové karotenoidy, které v listu byly celé léto, jen skryté. Červené a vínové tóny dodávají antokyany, které se tvoří až na podzim z cukrů zachycených v listu.
Intenzitu barev proto ovlivňuje počasí. Za slunečných dnů list vyrábí cukry, chladné noci jim brání odtékat a výsledek je sytější. Zamokřená půda, sucho v nevhodnou chvíli nebo časný mráz naopak barevnou podívanou ztlumí či zkrátí. Rostlina v dobré kondici na slunnějším místě se tak obvykle vybarví výrazněji než trs zastrčený v hlubokém stínu.
Na kakostech se tato hra odehrává typicky v říjnu a listopadu. Kantabrijský přechází do bronzově žlutooranžových a červených odstínů, ‚Rozanne‘ podle webu Perenniculum zbarvuje listy do oranžova. Starší listy oddenkatého kakostu přidávají teplé tóny do jinak zelenohnědého podzimního podrostu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková