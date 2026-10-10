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Kaki roste i na českých zahradách: Sklízet ho ale nesmíte, dokud má strom listí

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Pěstujete na zahradě tomel a lákají vás oranžové plody, které na něm teď svítí? Vydržte. Kaki je jedno z mála ovocí, které se sklízí až na samém konci podzimu, často teprve ve chvíli, kdy ze stromu opadá všechno listí. Kdo ho otrhá dřív, dostane plody trpké tak, že se jíst nedají.
Přezrálé kaki

Přezrálé kaki

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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