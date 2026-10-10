Kaki roste i na českých zahradách: Sklízet ho ale nesmíte, dokud má strom listí

Pěstujete na zahradě tomel a lákají vás oranžové plody, které na něm teď svítí? Vydržte. Kaki je jedno z mála ovocí, které se sklízí až na samém konci podzimu, často teprve ve chvíli, kdy ze stromu opadá všechno listí. Kdo ho otrhá dřív, dostane plody trpké tak, že se jíst nedají.
Tomel japonský (Diospyros kaki) pochází z východní Asie a dlouho se o něm tvrdilo, že doma dozrálé kaki u nás nevypěstujete. Dnes už to neplatí. Čistý tomel japonský sice vydrží mrazy jen kolem −16 °C a venku spolehlivě dozraje jen v nejteplejších vinařských oblastech jižní Moravy, ale existují hybridy s tomelem viržinským, které snesou až −25 °C.
Patří mezi ně například ukrajinská odrůda Nikita’s Gift. Ve zbytku republiky můžete kaki pěstovat ve studeném skleníku nebo ve velké nádobě, kterou na zimu uklidíte do chladu a tmy, podobně jako fíkovník.
Proč nechat plody na stromě co nejdéle
Za trpkou chutí nezralého kaki stojí třísloviny. Ty se během dozrávání postupně rozkládají a plod přitom měkne a sládne. Tomel má navíc dlouhou vegetační dobu a jeho plody dozrávají podle odrůdy od září do listopadu, u nejranějších odrůd jako Tone Wase už na začátku podzimu, u většiny ale až kolem opadu listí. Čím déle tedy plody na stromě visí, tím lépe.
U některých odrůd vám pomůže i první mráz, který zbývající trpkost odstraní a zvýrazní medovou sladkost. Plody můžete na stromě nechat klidně i po opadu listí a podle zkušených pěstitelů je bez újmy na kvalitě sklízet postupně až do Vánoc. Stejného efektu jako mráz dosáhnete i doma v mrazáku. Pokud vám plody přesto připadají svíravé, dejte je zmrazit.
Jak poznáte, že je kaki zralé
Barva je zrádná, protože plody jsou oranžové dlouho předtím, než zralost skutečně nastane. Rozhoduje měkkost. Zralé kaki je na omak úplně měkké a při rozkrojení má dužina konzistenci marmelády, takže téměř teče. Vyjídejte ji lžičkou podobně jako kiwi. Slupku sníst můžete, většinou je ale chutnější plod oloupat. Kaki z vlastní zahrady je přitom podle pěstitelů často chutnější než plody z obchodu, které se sklízejí nezralé, aby vydržely dlouhou cestu.
Tip: Nekvalitní kaki poznáte už v obchodu. Velmi jednoduše
Jedna výjimka: plody, které nestihnou na stromě dojít, nemusíte vyhazovat. Pokud přicházejí silné mrazy nebo je strom už holý a plody jsou pořád tvrdé, otrhejte je a nechte je dozrát v pokojové teplotě. Ideálně je položte vedle jablek, která dozrávání urychlují. Za několik dní změknou a zesládnou i doma.
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Náhledové foto: Radek Štěpán
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